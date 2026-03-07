Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Videos »
  • Karjat Huge Response From Beneficiaries To Maharajswam Abhiyan In Karjat

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

कर्जत तालुक्यात ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल अभियान’ अंतर्गत चिंचवली मंडळ अधिकारी क्षेत्रात पहिले महसूल समाधान शिबिर आयोजित करण्यात आले होते.

Updated On: Mar 07, 2026 | 06:18 PM

Follow Us:

कर्जत तालुक्यात ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल अभियान’ अंतर्गत चिंचवली मंडळ अधिकारी क्षेत्रात पहिले महसूल समाधान शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. डिकसल येथील प्रतीक्षा लॉन्स येथे झालेल्या या शिबिराचे उद्घाटन प्रांत अधिकारी प्रकाश संकपाळ यांच्या हस्ते झाले. या शिबिरात नागरिकांना जातीचे दाखले, उत्पन्न दाखले, सातबारा दुरुस्ती, वारस नोंदी, आधार व रेशन कार्ड दुरुस्ती अशा विविध सेवांचा लाभ देण्यात आला. ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या महसूल विषयक अडचणी तत्काळ सोडवण्यासाठी हे अभियान राबविण्यात येत असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली. या पहिल्याच शिबिराला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.

Follow Us:

कर्जत तालुक्यात ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल अभियान’ अंतर्गत चिंचवली मंडळ अधिकारी क्षेत्रात पहिले महसूल समाधान शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. डिकसल येथील प्रतीक्षा लॉन्स येथे झालेल्या या शिबिराचे उद्घाटन प्रांत अधिकारी प्रकाश संकपाळ यांच्या हस्ते झाले. या शिबिरात नागरिकांना जातीचे दाखले, उत्पन्न दाखले, सातबारा दुरुस्ती, वारस नोंदी, आधार व रेशन कार्ड दुरुस्ती अशा विविध सेवांचा लाभ देण्यात आला. ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या महसूल विषयक अडचणी तत्काळ सोडवण्यासाठी हे अभियान राबविण्यात येत असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली. या पहिल्याच शिबिराला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.

Web Title: Karjat huge response from beneficiaries to maharajswam abhiyan in karjat

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 07, 2026 | 06:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया
1

Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Kolhapur News : पंचगंगेचा वनवास संपणार कधी ? प्रदुषित पाण्यामुळे गावकऱ्यांच्या जीवाशी खेळ
2

Kolhapur News : पंचगंगेचा वनवास संपणार कधी ? प्रदुषित पाण्यामुळे गावकऱ्यांच्या जीवाशी खेळ

Nashik News : दुष्काळग्रस्त गावांना मिळणार दिलासा; दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी-देव नदीजोडसाठी शासनाकडून निधी मंजूर
3

Nashik News : दुष्काळग्रस्त गावांना मिळणार दिलासा; दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी-देव नदीजोडसाठी शासनाकडून निधी मंजूर

Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा
4

Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Thane News : विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही; पहिल्या टप्प्यात ५२४ शाळांमधील काम पूर्ण

Thane News : विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही; पहिल्या टप्प्यात ५२४ शाळांमधील काम पूर्ण

Mar 07, 2026 | 06:10 PM
March 2026 मध्ये एकापेक्षा एक सरस बाईक लाँच होण्याच्या तयारीत, जाणून घ्या यादी

March 2026 मध्ये एकापेक्षा एक सरस बाईक लाँच होण्याच्या तयारीत, जाणून घ्या यादी

Mar 07, 2026 | 06:09 PM
रॅपर Badshah अडचणीत; पोलिसांची लुकआउट नोटीस जारी, परदेश प्रवासावर बंदी; ‘Tateeree’ गाणे YouTube वरून हटवले

रॅपर Badshah अडचणीत; पोलिसांची लुकआउट नोटीस जारी, परदेश प्रवासावर बंदी; ‘Tateeree’ गाणे YouTube वरून हटवले

Mar 07, 2026 | 06:04 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Mar 07, 2026 | 05:45 PM
KALYAN : १६ मार्चला होणार KDMC ची महासभा, स्थायी समिती आणि सभागृह नेतेपदासाठी भाजप आग्रही

KALYAN : १६ मार्चला होणार KDMC ची महासभा, स्थायी समिती आणि सभागृह नेतेपदासाठी भाजप आग्रही

Mar 07, 2026 | 03:11 PM
THANE : घरगुती गॅस सिलिंडर दरवाढीविरोधात ठाण्यात राष्ट्रवादीचे आंदोलन

THANE : घरगुती गॅस सिलिंडर दरवाढीविरोधात ठाण्यात राष्ट्रवादीचे आंदोलन

Mar 07, 2026 | 03:09 PM
Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:49 PM
Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:36 PM
Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Mar 06, 2026 | 07:20 PM
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM