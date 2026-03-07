Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

कर्जत तालुक्यात ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल अभियान’ अंतर्गत चिंचवली मंडळ अधिकारी क्षेत्रात पहिले महसूल समाधान शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. डिकसल येथील प्रतीक्षा लॉन्स येथे झालेल्या या शिबिराचे उद्घाटन प्रांत अधिकारी प्रकाश संकपाळ यांच्या हस्ते झाले. या शिबिरात नागरिकांना जातीचे दाखले, उत्पन्न दाखले, सातबारा दुरुस्ती, वारस नोंदी, आधार व रेशन कार्ड दुरुस्ती अशा विविध सेवांचा लाभ देण्यात आला. ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या महसूल विषयक अडचणी तत्काळ सोडवण्यासाठी हे अभियान राबविण्यात येत असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली. या पहिल्याच शिबिराला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
