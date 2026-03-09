Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Sandokan ला 50 वर्षे पूर्ण; कबीर बेदी यांनी ‘सॅनरेमो म्युझिक फेस्टिव्हल’ मध्ये साजरा केला खास क्षण

कबीर बेदी यांनी त्यांच्या आयकॉनिक सँडोकनला 50 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल एक खास सेलिब्रेशन केले आहे. ‘सॅनरेमो म्युझिक फेस्टिव्हल’ मध्ये त्यांनी त्यांचे खास क्षण साजरे केले आहेत.

Updated On: Mar 09, 2026 | 03:57 PM
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

कबीर बेदी हे भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात मान्यवर आणि आदरणीय ज्येष्ठ कलाकारांपैकी एक आहेत. चित्रपट, टेलिव्हिजन आणि आंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्समधील त्यांच्या दीर्घ आणि यशस्वी कारकिर्दीसाठी ते ओळखले जातात. गेल्या अनेक दशकांत त्यांनी अनेक उत्कृष्ट चित्रपटांमध्ये काम केले असून, त्यांच्या दमदार स्क्रीन प्रेझेन्स आणि लक्षात राहणाऱ्या अभिनयामुळे त्यांनी अनेक नवोदित कलाकारांना प्रेरणा दिली आहे.

त्यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा 1976 मधील प्रसिद्ध इटालियन टेलिव्हिजन मालिके ‘सँडोकन’मुळे आला. या मालिकेचे दिग्दर्शन सर्जिओ सोलिमा यांनी केले होते. ही मालिका केवळ युरोपमध्येच प्रचंड लोकप्रिय ठरली नाही, तर इतिहासही रचला. कारण कबीर बेदी हे मोठ्या आंतरराष्ट्रीय टीव्ही शोमध्ये मुख्य भूमिका साकारणारे पहिले भारतीय कलाकारांपैकी एक ठरले. एका दंतकथासमान समुद्री दरोडेखोर नायकाच्या भूमिकेमुळे ते जागतिक स्तरावर सुपरस्टार बनले आणि जगभरातील प्रेक्षकांच्या मनावर त्यांनी अमिट छाप सोडली.

Randeep Hooda ने चाहत्यांना केलं खुश; पत्नी सोबतचे रोमँटिक मॅटरनिटी फोटोशूट व्हायरल, लवकरच करणार छोट्या पाहुण्याचं स्वागत

अलीकडेच या लोकप्रिय मालिकेला 50 वर्षे पूर्ण झाली आणि या खास प्रसंगाचा उत्सव इटलीतील प्रसिद्ध ‘सॅनरेमो म्युझिक फेस्टिव्हल’मध्ये साजरा करण्यात आला. या सेलिब्रेशनला कबीर बेदी उपस्थित होते आणि त्यांनी सोशल मीडियावर त्या खास क्षणांच्या काही झलक शेअर केल्या. त्यांनी या कार्यक्रमातील तुर्की अभिनेता कॅन यमनसोबतचे फोटोही पोस्ट केले. कॅन यमन आगामी ‘सँडोकन’च्या नव्या आवृत्तीत हीच आयकॉनिक भूमिका साकारणार आहेत. बेदी यांनी या मालिकेचे निर्माते आणि दिग्दर्शक यांचे आभार मानले आणि या वर्धापनदिनाच्या सेलिब्रेशनला आपल्या प्रवासातील अतिशय भावूक आणि अविस्मरणीय क्षण असे वर्णन केले.

फोटो शेअर करताना त्यांनी लिहिले, “24 फेब्रुवारीला इटलीतील सॅनरेमो फेस्टिव्हलमध्ये माझ्या ‘सँडोकन’ मालिकेची 50 वी वर्षगाठ साजरी केली आणि तिथे नव्या जोशाने भरलेला सँडोकन – कॅन यमन – याची भेट झाली. या कार्यक्रमाचे RAI वर थेट प्रक्षेपण झाले. इव्हेंटचा लिंक बायोमध्ये आहे. माझ्यासाठी हा खूपच भावूक करणारा क्षण आहे. मी कधीही विचार केला नव्हता की 50 वर्षांनंतर मी सॅनरेमोमध्ये असेन, आणि हे सर्व महान दिवंगत सर्जिओ सोलिमा यांच्यामुळे शक्य झाले. त्यांनी एमिलिओ सालगारी यांच्या अद्भुत कथांवर आधारित ही मालिका तयार केली आणि दिग्दर्शित केली होती. धन्यवाद सॅनरेमो, RAI, कार्लो कॉन्टी, लॉरा फौसिनी आणि कॅन यमन.” असे लिहून त्यांनी ही पोस्ट शेअर केली आहे.

‘धर्म पाहून काम दिलं जात नाही’; सलीम मर्चंट यांनी आता ए.आर. रहमानच्या वक्तव्यावर साधला निशाणा, म्हणाले…

‘सँडोकन’ ही मालिका एमिलिओ सालगारी यांच्या प्रसिद्ध साहसी कादंबऱ्यांवर आधारित होती. या कथा दंतकथासमान समुद्री दरोडेखोर नायक सँडोकनभोवती फिरतात. ही मालिका आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रचंड लोकप्रिय ठरली आणि यामुळे कबीर बेदी यांना जागतिक ओळख मिळाली. निर्भय समुद्री दरोडेखोराच्या त्यांच्या दमदार भूमिकेने जगभरातील कोट्यवधी प्रेक्षकांची मने जिंकली.

अगदी अलीकडेच बॉलीवूड सुपरस्टार सलमान खान यांनीही आपल्या जवळच्या मित्र कबीर बेदी यांच्या या उल्लेखनीय यशाचा आनंद साजरा केला. या आयकॉनिक शोला जवळपास पाच दशके पूर्ण झाल्याबद्दल सलमान यांनी बेदी यांचे अभिनंदन केले आणि या मालिकेद्वारे इतिहास घडवून भारतीय प्रतिभेला जागतिक ओळख मिळवून दिल्याबद्दल त्यांचे कौतुक केले. अतिशय प्रेमळ आणि मनापासून केलेल्या संदेशात सलमान यांनी बेदी यांच्या अविस्मरणीय अभिनयाचे कौतुक करत त्यांना “इंडियाचा ओरिजिनल टायगर” असे संबोधले.

Web Title: Kabir bedi sandokan 50 years celebration sanremo music festival salman khan reaction

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 09, 2026 | 03:57 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Randeep Hooda ने चाहत्यांना केलं खुश; पत्नी सोबतचे रोमँटिक मॅटरनिटी फोटोशूट व्हायरल, लवकरच करणार छोट्या पाहुण्याचं स्वागत
1

Randeep Hooda ने चाहत्यांना केलं खुश; पत्नी सोबतचे रोमँटिक मॅटरनिटी फोटोशूट व्हायरल, लवकरच करणार छोट्या पाहुण्याचं स्वागत

‘धर्म पाहून काम दिलं जात नाही’; सलीम मर्चंट यांनी आता ए.आर. रहमानच्या वक्तव्यावर साधला निशाणा, म्हणाले…
2

‘धर्म पाहून काम दिलं जात नाही’; सलीम मर्चंट यांनी आता ए.आर. रहमानच्या वक्तव्यावर साधला निशाणा, म्हणाले…

स्वयंपाकघरात उतरली ‘तिघी’ची टीम; ‘तिखट मीठ फूड्स’ क्लाऊड किचनसोबत अनोखा उपक्रम
3

स्वयंपाकघरात उतरली ‘तिघी’ची टीम; ‘तिखट मीठ फूड्स’ क्लाऊड किचनसोबत अनोखा उपक्रम

Jana Nayagan ची रिलीज डेट ढकलली पुढे? थलापती विजय पुन्हा CBI समोर हजर; नव्या पुराव्यांसह होणार चौकशी
4

Jana Nayagan ची रिलीज डेट ढकलली पुढे? थलापती विजय पुन्हा CBI समोर हजर; नव्या पुराव्यांसह होणार चौकशी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sandokan ला 50 वर्षे पूर्ण; कबीर बेदी यांनी ‘सॅनरेमो म्युझिक फेस्टिव्हल’ मध्ये साजरा केला खास क्षण

Sandokan ला 50 वर्षे पूर्ण; कबीर बेदी यांनी ‘सॅनरेमो म्युझिक फेस्टिव्हल’ मध्ये साजरा केला खास क्षण

Mar 09, 2026 | 03:57 PM
18 मार्चला Audi-Tesla चे धाबे दणाणार! BMW च्या ‘या’ कारची एंट्री होणार; मिळणार प्रीमियम फीचर्स

18 मार्चला Audi-Tesla चे धाबे दणाणार! BMW च्या ‘या’ कारची एंट्री होणार; मिळणार प्रीमियम फीचर्स

Mar 09, 2026 | 03:56 PM
Middle East War : युद्धामुळे श्रीमंतांची पळता भुई! ओमानने खाजगी विमानांवर घातली बंदी

Middle East War : युद्धामुळे श्रीमंतांची पळता भुई! ओमानने खाजगी विमानांवर घातली बंदी

Mar 09, 2026 | 03:56 PM
BMC मध्ये पारदर्शकतेचे नवे पर्व! मुंबईसाठी भाजपचा १०० दिवसांचा ‘२० सूत्रीय’ कार्यक्रम; मुख्यमंत्र्यांचे भ्रष्टाचारमुक्तीचे आदेश

BMC मध्ये पारदर्शकतेचे नवे पर्व! मुंबईसाठी भाजपचा १०० दिवसांचा ‘२० सूत्रीय’ कार्यक्रम; मुख्यमंत्र्यांचे भ्रष्टाचारमुक्तीचे आदेश

Mar 09, 2026 | 03:49 PM
Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रीमध्ये 9 दिवस करा ‘हे’ उपाय, समस्या होतील दूर

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रीमध्ये 9 दिवस करा ‘हे’ उपाय, समस्या होतील दूर

Mar 09, 2026 | 03:40 PM
पारंपरिक कलेचा अप्रतिम संगम! जाणून घ्या कलमकारी साडीच्या सौंदर्याची खास वैशिष्ट्य

पारंपरिक कलेचा अप्रतिम संगम! जाणून घ्या कलमकारी साडीच्या सौंदर्याची खास वैशिष्ट्य

Mar 09, 2026 | 03:40 PM
Pune Crime: पुणेमध्ये धक्कादायक प्रकार! सासरकडून छळ, गर्भपाताच्या गोळ्या दिल्याचा पतीवर आरोप

Pune Crime: पुणेमध्ये धक्कादायक प्रकार! सासरकडून छळ, गर्भपाताच्या गोळ्या दिल्याचा पतीवर आरोप

Mar 09, 2026 | 03:37 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

Mar 09, 2026 | 03:26 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : लासूरच्या सुपुत्राचा देशात डंका; UPSC परीक्षेत मिळवली ४३४ वी रँक

Chhatrapati Sambhajinagar : लासूरच्या सुपुत्राचा देशात डंका; UPSC परीक्षेत मिळवली ४३४ वी रँक

Mar 09, 2026 | 03:14 PM
Kalyan : म्हैशीसह स्थानिक पोहचले KDMC कार्यालयात; गौचरण जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याची मागणी

Kalyan : म्हैशीसह स्थानिक पोहचले KDMC कार्यालयात; गौचरण जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याची मागणी

Mar 09, 2026 | 03:09 PM
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM