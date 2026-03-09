Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

भारत सरकार १८ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर पूर्ण बंदी घालण्याच्या विरोधात आहे. त्याऐवजी वयानुसार नियम, वापराची वेळमर्यादा आणि पालकांची संमती यांसारख्या तरतुदी असलेला नवा कायदा पावसाळी अधिवेशनात येण्याची शक्यता आहे

Updated On: Mar 09, 2026 | 03:26 PM
tech (फोटो सौजन्य: social media)
  • भारत सरकार सोशल मीडियावर पूर्ण बंदीच्या बाजूने नाही
  • १८ वर्षांखालील मुलांसाठी वयानुसार वेगवेगळे नियम लागू करण्याचा विचार
  • वापरासाठी वेळमर्यादा आणि पालकांची अनिवार्य संमती असू शकते
जगात मुलांच्या सुरक्षेबाबत सुरू असलेल्या वादविवादाच्या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. वरिष्ठ सरकारी सूत्रांनुसार, केंद्र सरकार मुलांसाठी सोशल मौडियावर पूर्णपणे बंदी घालण्याच्या बाजूने नाही. त्याऐवजी, सरकार १८ वर्षांखालील किशोरांसाठी एक सूक्ष्म आणि श्रेणीबद्ध दृष्टिकोन विचारात घेत आहे, ज्यामध्ये वयानुसार वेगवेगळे निबंध आहेत. सरकार या विषयावर एक नवीन कायदा आणण्याची तयारी करत आहे, जो संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात आणला जाऊ शकतो.

आजची पिढी अधिक जागरूक सरकार

सरकारचा असा विश्वास आहे की आजची पिढी मागील पिढ्यांपेक्षा अधिक जागरूक आणि प्रौड आहे, म्हणून बंदीसारखे कठोर उपाय करण्यापेक्षा नियमांचे तर्कसंगतीकरण करणे चांगले होईल.

वेळमर्यादेचे बंधन महत्त्वाचे आयटी मंत्रालयात

चर्चेत वेळ आधारित मर्यादचा पर्याय आघाडीवर आहे. सरकार अशा तरतुदींवर विचार करत आहे ज्यामुळे मुलांना संध्याकाळी किंवा रात्री सोशल मीडियावर लॉग इन करण्यास मनाई केली जाईल. दिवसभर सोशल मीडिया वापरासाठी एक वेळ (जसे की एक तास) निश्चित केली पाहिजे. निश्चितप कोणत्याही प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश करण्यासाठी पालकांची अनिवार्य संमती तांत्रिकदृष्ट्या जोडली पाहिजे. हे मॉडेल मुख्यत्वे चीन आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांनी केलेल्या अलिकडच्या पावलांपासून प्रेरित असल्याचे दिसून येते.

प्रत्येक राज्याचे वेगवेगळे धोरण

अलीकडेच, आंध्र प्रदेशने १३ वर्षांखालील मुलासाठी आणि कर्नाटकने १६ वर्षांखालील मुलासाठी सोशल मीडिया बंदी प्रस्तावित केली आहे. तथापि, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वेगवेगळ्या राज्यामधील वेगवेगळ्या नियमांबद्दल चिंतित आहेत. कंपन्यांचा असा युक्तिवाद आहे की वेगवेगळ्या राज्यामध्ये वेगवेगळ्या वयोमर्यादिमुळे ते अंमलात आणणे तांत्रिकदृष्ट्या खूप गुंतागुंतीचे होईल.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: सरकार सोशल मीडियावर पूर्ण बंदी घालणार आहे का?

    Ans: नाही. भारत सरकार पूर्ण बंदीऐवजी वयानुसार नियम लागू करण्याच्या विचारात आहे.

  • Que: मुलांसाठी कोणते नियम लागू होऊ शकतात?

    Ans: सोशल मीडिया वापरासाठी वेळमर्यादा, रात्री लॉगिनवर निर्बंध आणि पालकांची संमती अनिवार्य करण्याचा विचार आहे.

  • Que: हा कायदा कधी येऊ शकतो?

    Ans: हा प्रस्तावित कायदा संसदेत आगामी पावसाळी अधिवेशनात मांडला जाऊ शकतो.

Mar 09, 2026 | 03:26 PM

