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Dharashiv News: धाराशिवमध्ये भोंदूबाबाचा दरबार! भूतबाधा घालवण्याच्या नावाखाली अमानुष प्रकार; VIDEO व्हायरल

Updated On: Jun 14, 2026 | 12:07 PM IST
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सारांश

धाराशिव जिल्ह्यातील भूम तालुक्यात एका भोंदूबाबाकडून भुतबाधा आणि आजार बरे करण्याच्या नावाखाली लोकांची फसवणूक केली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. उपचाराच्या नावाखाली अमानुष वागणूक दिल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला असून, प्रशासनाकडून कारवाईची मागणी होत आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • भूम तालुक्यातील भोंदूबाबाचा कथित दरबाराचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल.
  • भुतबाधा, दैवी कोप आणि आजार बरे करण्याच्या नावाखाली लोकांची फसवणूक.
  • स्थानिक कार्यकर्त्यांनी तक्रारी करूनही प्रशासनाकडून कारवाई नसल्याचा आरोप.
धाराशीव: धाराशिव जिल्ह्यातील भूम तालुक्यात अंधश्रद्धेच्या नावाखाली सुरू असलेल्या धक्कादायक प्रकाराने खळबळ उडाली आहे. उपचार आणि भुतबाधा घालवण्याच्या नावाखाली एका तथाकथित भोंदूबाबाकडून लोकांचा अमानुष छळ केला जात असल्याचा आरोप होत असून, (Dharashiv News) याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल झाला आहे. या प्रकारामुळे प्रशासनावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असून, स्थानिकांकडून तातडीने कठोर कारवाईची मागणी केली जात आहे.(Dharashiv News)

काय नेमकं प्रकरण? (Dharashiv News)

भुम तालुक्यात शेकापूर हे गाव आहे. या गावात एक तथाकथीत भोंदू बाबा आहे. तो दर शनिवारी आपला दरबार भरवतो. या दरबारात तो भुतबाधा, दैवी कोप, मोठ मोठे आजार, त्याच्या शक्तीने बरे करतो असं सांगतो. अंगात येणाऱ्या लोकांना कोण अंगात आलं आहे. तो का त्रास देत आहे याची माहिती ही देतो. हे करत असताना दरबारात उपचाराच्या नावाखाली आलेल्या या लोकांचा अमानुष छळ करतो. जर मोठा आजार असेल. अंगात देव आला असेल. भुताने झपाटले असेल तर त्यावर तो एक पाण्याची बॉटल, खोबरेल तेल याचे मिश्रण पाजतो. याने तुमच्या अंगात असलेलं भुत, आजार, दैवी कोर बरा होतो असे म्हणत लोकांची फसवणूक करतो. (Dharashiv News)

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याबाबत स्थानिक कार्यकर्ते गणेश अंधारे यांनी आवाज उठवला आहे. त्यांनी या बाबत वारंवार तक्रारी ही केल्या आहेत. मात्र स्थानिक पोलीस प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई करण्यात नाही आली. त्यामुळे या भोंदूबाबाचा आत्मविश्वास अजून वाढत चालला आहे. त्याचा दरबार भरतो आणि तो भोळ्या भावड्या लोकांची फसवणूक करतो.

अंधश्रद्धा निर्मुलन कायदा राज्यात लागू असतांना सर्रास असे प्रकार सुरु आहे. या अंधश्रध्दे पासून दूर राहण्याचे आवाहन देखील करण्यात येत आहे. तरीही लोक या भोंदूबाबाच्या आहारी जात आहेत. आता धाराशिवमध्ये घडलेल्या भोंदूगिरीला आता आळ कधी बसणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा गोष्टींवर तातडीने कडक करावाई होण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. (Dharashiv News)

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Web Title: Dharashiv news godman holds court in dharashiv inhumane acts committed under the guise of exorcising evil spirits video goes viral

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Published On: Jun 14, 2026 | 12:07 PM

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