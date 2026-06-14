Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Triple Death Mystery Bihar Gujarat Friends Deaths Under Investigation Blackmail Angle Suspected

बिहारमध्ये मित्राची आत्महत्या, गुजरातमध्ये दोन तरुणांनी संपवले आयुष्य; स्टेटसवर लिहिलं ‘लवकरच तुझ्याजवळ येतोय’

Updated On: Jun 14, 2026 | 11:05 AM IST
जाहिरात
सारांश

Crime News : सलग तीन तरुणांच्या मृत्यूमुळे खळबळ उडाली असून या तिहेरी आत्महत्येचे मूळ कारण अजूनही गुलदस्त्यातच आहे. पोलिस तपास सुरू असून, मृत्यूंमागे ब्लॅकमेलिंगचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

बिहारमध्ये मित्राची आत्महत्या, गुजरातमध्ये दोन तरुणांनी संपवले आयुष्य; स्टेटसवर लिहिलं 'लवकरच तुझ्याजवळ येतोय'

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • एका तरुणाच्या मृत्यूनंतर घडलेल्या सलग घटनांनी संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली असून प्रकरण अधिकच गूढ बनले आहे.
  • काही वैयक्तिक आणि आर्थिक कारणांशी संबंधित संशय व्यक्त केला जात असला तरी अद्याप अधिकृतरीत्या कोणतीही पुष्टी झालेली नाही.
  • या प्रकरणातील अनेक प्रश्न अनुत्तरित असून सत्य समोर आणण्यासाठी पोलिसांकडून सखोल तपास सुरू आहे.
बिहारच्या नवादा जिल्ह्यातून एक धक्कादायक आणि गुंतागुंतीचे गूढ प्रकरण समोर येत आहे. प्रकरणाच्या रहस्याने पोलिसांना चक्रव्यूहात टाकले आणि अद्याप या प्रकरणाचे गूढ सुटलेले नाही. वडोदरा येथे रेल्वेच्या धडकेत रवी कुमार याचा मृत्यू झाला. घटना सामान्य वाटत होती पण याची भीषणता तेव्हा वाढली जेव्हा रविच्या मृत्यूनंतर त्याच्या आणखी दोन मित्रांनी आपला जीव संपवला. मित्र, रोहित आणि विकास यांनी कथितरित्या आपले आयुष्य संपवल्यानंतर प्रकरणाला मोठे रुप मिळाले आणि पोलिसांनी तातडीने तपास सुरु केला. या तिहेरी आत्महत्येमागे हनीट्रॅप आणि सततची ब्लॅकमेलिंग असल्याचा अंदाज स्थानिकांनी वर्तवला.

Accident News: साताऱ्यात मध्यरात्री भीषण अपघात; कार 3 वेळा पलटी, एका तरुणाचा जागीच मृत्यू

कुटुंबाच्या म्हणण्यानुसार, मृताचे वडिल राजकुमार महतोने प्रकरणासंबंधित बोलताना सांगितले की, रवी साधारण सहा वर्षांपासून वडोदराच्या एक प्रायव्हेट कंपनीत काम करत होता. मृत्यूच्या दहा दिवसांपूर्वी तो घरी (बिहार) परतला होता. त्यांनी असा दावा केली की, रवी न सांगता पत्नीचे सोन्याचे कानातले आणि चांदीचे पैंजण घेऊन गेला ज्याची माहिती कुटुंबाला नंतर मिळाली. वडिलांनी सांगितले की, यावरुन रवी आणि त्याच्या मित्राला ब्लॅकमेल केले जात असल्याचा संशय कुटुंबाला आला होता.

कुटुंबाने सांगितले की, शेखपूरा येथील रवीचा जवळचा मित्र रोहित वडोदरा जाणार होता, परंतु रवीच्या आगमनानंतर काही दिवसांनीच त्याने घरात गळफास घेत आत्महत्या केली. यानंतर रवीने आपल्या आईसोबत फोनवर बोलताना सांगितले की, “माझा मित्र मेला, आता मी पण वाचणार नाही”. या संभाषणाच्या काही दिवसांनंतरच वडोदराच्या मकरपुरा रेल्वे स्थानकाजवळ कथिररित्या मालगाडीसमोर उडी मारुन रवीने आपला जीव संपवला.

एकत्र राहणाऱ्या तीसऱ्या मित्रानेही संपवले आयुष्य

मृत्यूचे हे प्रकरण फक्त इथेच संपले नाही तर रवीच्या मृत्यूनंतर वडोदरात त्याच्यासोबत रुम शेअर करणाऱ्या मित्रानेही खोलित फाशी घेऊन जीवन संपवले. तीसरा मित्र विकास कुमार हा उत्तर प्रेदेशमधील गोरखपूर येथील रहिवासी होता. त्याने खोलितच गळफास घेत आत्महत्या केली. तीन्ही मित्र बऱ्याच काळापासून एकत्र राहत होते. तीघेही अनेकदा त्यांचे गाव रोह इथे येत असायचे आणि काही दिवसांचा मुक्कामही करायचे.

Latur Accident: भरधाव ट्रकचा कहर! दुचाकी आणि कारला धडक; लातूरमध्ये तिघांचा मृत्यू

ब्लॅकमेलिंगचा संशय

एकानंतर एक तीनही मित्रांनी अशी आत्महत्या केल्या कारणाने स्थानिक पातळीवर त्यांच्या मृत्येचे कारण ब्लॅकमेलिंग असल्याचा संशय घेतला जात आहे. तथापि, या दाव्याला अद्याप कोणताही दुजोरा मिळाला नसून पोलिस घटनेचा तपास करत आहेत. सध्या तीनही मित्रांच्या मृत्यूचे खरे कारण गूढ असून संबंधित संस्थांच्या अहवालाची प्रतीक्षा केली जात आहे.

 

Web Title: Triple death mystery bihar gujarat friends deaths under investigation blackmail angle suspected

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 14, 2026 | 11:05 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

प्लॅन झाला फ्लाॅप! चेहऱ्यावर मास्क अन् हातात पेपर स्प्रे घेऊन पापाच्या परी गेल्या दुकान लुटायला, मालकाने दुकानातच केलं कैद
1

प्लॅन झाला फ्लाॅप! चेहऱ्यावर मास्क अन् हातात पेपर स्प्रे घेऊन पापाच्या परी गेल्या दुकान लुटायला, मालकाने दुकानातच केलं कैद

इमारतीवरून उडी मारून सॉफ्टवेअर इंजिनिअरची आत्महत्या; सोबत असलेलं 6 महिन्यांचं बाळ सुखरूप
2

इमारतीवरून उडी मारून सॉफ्टवेअर इंजिनिअरची आत्महत्या; सोबत असलेलं 6 महिन्यांचं बाळ सुखरूप

मालमत्तेच्या वादातून भररस्त्यात मुलानेच केली बापाची हत्या; चाकूने सपासप वार केले अन् नंतर…
3

मालमत्तेच्या वादातून भररस्त्यात मुलानेच केली बापाची हत्या; चाकूने सपासप वार केले अन् नंतर…

धाराशिव तालुक्यातील खून प्रकरणातील आरोपी जेरबंद; स्थानिक गुन्हे शाखेने कर्नाटकत केली कारवाई
4

धाराशिव तालुक्यातील खून प्रकरणातील आरोपी जेरबंद; स्थानिक गुन्हे शाखेने कर्नाटकत केली कारवाई

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बिहारमध्ये मित्राची आत्महत्या, गुजरातमध्ये दोन तरुणांनी संपवले आयुष्य; स्टेटसवर लिहिलं ‘लवकरच तुझ्याजवळ येतोय’

बिहारमध्ये मित्राची आत्महत्या, गुजरातमध्ये दोन तरुणांनी संपवले आयुष्य; स्टेटसवर लिहिलं ‘लवकरच तुझ्याजवळ येतोय’

Jun 14, 2026 | 11:05 AM
Mumbai News: मुंबई महापालिकेचा ‘एआय’ दणका! नालेसफाईत लबाडी करणाऱ्या कंत्राटदारांना सव्वा नऊ कोटींचा दंड, थेट बिलातून वसुली

Mumbai News: मुंबई महापालिकेचा ‘एआय’ दणका! नालेसफाईत लबाडी करणाऱ्या कंत्राटदारांना सव्वा नऊ कोटींचा दंड, थेट बिलातून वसुली

Jun 14, 2026 | 11:00 AM
Accident News: साताऱ्यात मध्यरात्री भीषण अपघात; कार 3 वेळा पलटी, एका तरुणाचा जागीच मृत्यू

Accident News: साताऱ्यात मध्यरात्री भीषण अपघात; कार 3 वेळा पलटी, एका तरुणाचा जागीच मृत्यू

Jun 14, 2026 | 10:55 AM
Portal Security Flaw: दुबईतील १२ वीच्या विद्यार्थ्याने उघड केली ‘NTA’ची गंभीर चूक; विद्यार्थ्यांचा डेटा होता धोक्यात!

Portal Security Flaw: दुबईतील १२ वीच्या विद्यार्थ्याने उघड केली ‘NTA’ची गंभीर चूक; विद्यार्थ्यांचा डेटा होता धोक्यात!

Jun 14, 2026 | 10:52 AM
US-Iran Deal: आज अमेरिका-इराण करार; अणुशस्त्रांवर कायमस्वरूपी बंदी, करार होताच खुले केले जाईल होर्मुझ, ट्रम्प यांचा दावा

US-Iran Deal: आज अमेरिका-इराण करार; अणुशस्त्रांवर कायमस्वरूपी बंदी, करार होताच खुले केले जाईल होर्मुझ, ट्रम्प यांचा दावा

Jun 14, 2026 | 10:50 AM
PM Modi G7 Summit : G7 शिखर परिषदेसाठी पंतप्रधान मोदी फ्रान्समध्ये दाखल; भारतीय समुदायाकडून जोरदार स्वागत

PM Modi G7 Summit : G7 शिखर परिषदेसाठी पंतप्रधान मोदी फ्रान्समध्ये दाखल; भारतीय समुदायाकडून जोरदार स्वागत

Jun 14, 2026 | 10:44 AM
Salman Khan New Look : ‘तेरे नाम 2.0’ची चर्चा! सलमान खानचा नवा लूक पाहून आमिर-करीनाही थक्क, सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण

Salman Khan New Look : ‘तेरे नाम 2.0’ची चर्चा! सलमान खानचा नवा लूक पाहून आमिर-करीनाही थक्क, सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण

Jun 14, 2026 | 10:36 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा