धाराशिवमध्ये खळबळ! तरुणीचे अपहरण करून जबरदस्ती विवाह; मोटारसायकलवर बसवून नेले अन्...

धाराशिव : धाराशिव जिल्ह्यातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. एका गावातील तरुणीचे अपहरण करून तिच्याशी जबरदस्तीने विवाह लावल्याचा, लैंगिक अत्याचार केल्याचा तसेच जातीवाचक शिवीगाळ करून धमकावल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी पीडितेच्या तक्रारीवरून संबंधित तरुणाविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता तसेच अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडिता (नाव व गाव गोपनीय) हिने ११ जून रोजी दिलेल्या फिर्यादीत नमूद केले आहे की, ३ जून रोजी दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास एका गावातील तरुणाने तिला बसस्थानकातून पैसे देतो असे सांगून मोटारसायकलवर बसवून नेले. त्यानंतर तिच्याशी बळजबरीने विवाह लावल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
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धमकी दिल्याचा आरोप
तक्रारीनुसार, आरोपीने पीडितेला मारहाण करून तिच्यावर दबाव टाकला. तसेच “माझ्यासोबत राहिली नाहीस तर तुला ठार मारेन किंवा तुझ्या नावाची चिठ्ठी लिहून स्वतःला काहीतरी करेन,” अशी धमकी देत तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. याशिवाय आरोपीने पीडितेच्या घरासमोरील रस्त्यावर उभे राहून जातीवाचक शिवीगाळ केल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. पीडितेच्या तक्रारीवरून संबंधित आरोपीविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेतील बलात्कार, मारहाण, धमकी व इतर संबंधित कलमांनुसार तसेच अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यातील विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
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१३ वर्षीय मुलीवर सामूहिक अत्याचार
छत्तीसगड येथून एक धक्कादायक आणि संतापजनक प्रकार समोर आली आहे. प्रियकराने आपल्या मित्रांसोबत मिळून १३ वर्षीय मुलीवर सामूहिक अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे. प्रियकराने तिला दुकाचीवरून फिरवण्याच्या बहाण्याने रेल्वे स्थानकावर घेऊन गेले आणि तिथे हा गुन्हा घडला. ही घटना बिलासपूर येथे घडली. मुलगी 5 मे रोजी अचानकपणे बेपत्ता झाली होती. नातेवाईकांनी तिचा शोध घेतला, मात्र तिचा कुठेही थांगपत्ता लागला नाही. नंतर ते पोलीस ठाण्यात गेले आणि मुलगी हरवल्याची तक्रार दाखल केली. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत पोलिसांनी प्रकरणाचा तपास सुरू केला. 7 मे रोजी रात्री 10 वाजता, पोलिसांनी अल्पवयीन मुलीला रेल्वे स्थानकापासून ताब्यात घेतल्याची तिच्या नातेवाईकांना माहिती दिली. तिची चौकशी केली असता अल्पवयीन मुलीने पोलिसांना याबाबतची माहिती दिली की, प्रियकराने तिला फिरायला नेण्याच्या बहाण्याने दूर नेले. नंतर रेल्वे स्थानकाजवळ पोहोचले, त्याच ठिकाणी दोन मित्र आधीपासूनच होते. नंतर तिला निर्जनस्थळी नेऊन तिघांनी तिच्यावर एकामागून एक लैंगिक अत्याचार कण्यात आले. याच प्रकरणात नराधमांवर पॉक्सो कायद्यांतर्गत तीन मुलांवर गुन्हा दाखल केला, नंतर त्यांना ताब्यात घेत कारवाई केली.