'तुझ्यासारखे हजार नवरे करेल...' गर्भवती पत्नीच्या एका विधानाने कोर्टाचा निर्णयच बदलला; पतीची शिक्षा झाली कमी

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वक्तव्यामुळे पेटली वादाची ठिणगी
पोलिस तपासात आरोपीने सांगितले की पत्नीने वादावेळी म्हटले की, “मी तुझ्यासारखे हजार नवरे करेल”. हे वक्तव्य ऐकताच पतीला राग अनावर झाला आणि त्याने जवळ असलेल्या दगडाने पत्नीवर हल्ला केला. ही घटना जाणूनबुजून किंवा प्लॅन करुन केली नव्हती तर नकळत रागाच्या भरात ती घडली. पत्नीच्या मृत्यूनंतरही पती तिथून फरार झाला नाही तर त्याने स्वत:च आपल्या सासऱ्यांना आणि पोलिसांना घटनेची माहिती दिली. यानंतर पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी पत्नीचा मृतदेह ताब्यात घेतला. पतीला अटक करण्यात आली आणि शेवटचा निर्णय न्यायालयावर सोडण्यात आला.
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हायकोर्टाने काय सांगितले?
या प्रकरणाच्या सुनावणी न्यायधिश विवेक अग्रवाल आणि अवनिंद्र सिंह यांच्या खंडपीठासमोर झाली. आपल्या निर्णयात कोर्टाने सांगितले की, ही घटना पूर्वनियोजित नसून गंभीर वक्तव्याचा तो परिणाम होता. न्यायालयाने आरोपीच्या त्यानंतरच्या वर्तणुकीचाही, जसे की स्वतःहून माहिती देणे, याचाही विचार केला. घटनेतील सर्व बाबींचा विचार केल्यानंतर न्यायालयाने पतीची शिक्षा कमी करण्याचा निर्णय घेतला. आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा न देता त्याला ७ वर्षांच्या सक्त कारावासाची शिक्षा ठोठोवण्यात आली. कोर्टाच्या या निर्णयातून स्पष्ट झाले की, न्यायालयीन निर्णय घेताना फक्त गुन्हाच नाही तर त्यामागील घटनेची परिस्थिती आणि घटनेचे स्वरूप देखील महत्त्वाची भूमिका बजावते.