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‘तुझ्यासारखे हजार नवरे करेल…’ गर्भवती पत्नीच्या एका विधानाने कोर्टाचा निर्णयच बदलला; पतीची शिक्षा झाली कमी

Updated On: Jun 28, 2026 | 10:17 AM IST
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सारांश

मध्य प्रदेशच्या हाय कोर्टाने पत्नीची हत्या करणाऱ्या पतीची शिक्षा कमी करत एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला. न्यायालयाने म्हटले की, घटना पूर्वनियोजित नसून ती गंभीर वक्तव्यामुळे नकळत रागाच्या भरात घडून आली.

'तुझ्यासारखे हजार नवरे करेल...' गर्भवती पत्नीच्या एका विधानाने कोर्टाचा निर्णयच बदलला; पतीची शिक्षा झाली कमी

(फोटो सौजन्य: istock)

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विस्तार
  • पत्नी-पतीतील वादानंतर घडलेल्या एका प्रकरणात न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला.
  • सुनावणीदरम्यान समोर आलेल्या परिस्थितीजन्य बाबींमुळे न्यायालयाने शिक्षेचा पुनर्विचार केला.
  • या निकालानंतर गुन्ह्यामागील परिस्थिती आणि हेतू किती महत्त्वाचे ठरतात, याची पुन्हा चर्चा सुरू झाली.
पत्नीच्या एका विधानावर कोर्टने आपला निर्णय बदलला आणि आरोपी पतीची शिक्षा कमी केली. ही घटना १८ सप्टेंबर २०१८ मध्ये घडली. मध्य प्रदेश राज्यातील छिंदवाड़ा जिल्ह्यातील चौरई शहरात शिवा कहारचे आपल्या पत्नीसोबत मोठे भांडण झाले. सांगितले जात आहे की, या भांडणादरम्यान आरोपी पतीने आपल्या पत्नीच्या डोक्यात दगड मारला. त्यावेळी महिला सात महिन्यांची गरोदर होती. पतीच्या या मारहाणीमुळे पत्नीचा आणि पोटातील मुलाचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेत पुढे पोलिस तपास झाला आणि प्रकरण न्यायालयात गेले. कोर्टाने आरोपी पतीला जन्मठेपाची शिक्षा दिली. परंतु पुढे असं काय घडलं की कोर्टाला आपला निर्णय बदलत पतीची शिक्षा कमी करावी लागली. जन्मठेपेच्या शिक्षेवरुन त्याला ७ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली.

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वक्तव्यामुळे पेटली वादाची ठिणगी

पोलिस तपासात आरोपीने सांगितले की पत्नीने वादावेळी म्हटले की, “मी तुझ्यासारखे हजार नवरे करेल”. हे वक्तव्य ऐकताच पतीला राग अनावर झाला आणि त्याने जवळ असलेल्या दगडाने पत्नीवर हल्ला केला. ही घटना जाणूनबुजून किंवा प्लॅन करुन केली नव्हती तर नकळत रागाच्या भरात ती घडली. पत्नीच्या मृत्यूनंतरही पती तिथून फरार झाला नाही तर त्याने स्वत:च आपल्या सासऱ्यांना आणि पोलिसांना घटनेची माहिती दिली. यानंतर पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी पत्नीचा मृतदेह ताब्यात घेतला. पतीला अटक करण्यात आली आणि शेवटचा निर्णय न्यायालयावर सोडण्यात आला.

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हायकोर्टाने काय सांगितले?

या प्रकरणाच्या सुनावणी न्यायधिश विवेक अग्रवाल आणि अवनिंद्र सिंह यांच्या खंडपीठासमोर झाली. आपल्या निर्णयात कोर्टाने सांगितले की, ही घटना पूर्वनियोजित नसून गंभीर वक्तव्याचा तो परिणाम होता. न्यायालयाने आरोपीच्या त्यानंतरच्या वर्तणुकीचाही, जसे की स्वतःहून माहिती देणे, याचाही विचार केला. घटनेतील सर्व बाबींचा विचार केल्यानंतर न्यायालयाने पतीची शिक्षा कमी करण्याचा निर्णय घेतला. आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा न देता त्याला ७ वर्षांच्या सक्त कारावासाची शिक्षा ठोठोवण्यात आली. कोर्टाच्या या निर्णयातून स्पष्ट झाले की, न्यायालयीन निर्णय घेताना फक्त गुन्हाच नाही तर त्यामागील घटनेची परिस्थिती आणि घटनेचे स्वरूप देखील महत्त्वाची भूमिका बजावते.

 

Web Title: Madhya pradesh high court reduces husbands sentence after wife statement

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Published On: Jun 28, 2026 | 10:16 AM

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