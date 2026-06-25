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Ketan Agarwal Murder Case : मला लग्न करायचं नाही सांगितलं होतं…, सिया गोयलच्या खुलाशाने लोहगड हत्याकांडात खळबळ

Updated On: Jun 25, 2026 | 12:30 PM IST
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सारांश

पुण्यातील लोहगड किल्ल्यावर झालेल्या केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात तपासातून नवे खुलासे समोर येत आहेत. सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांच्यावर हत्येचा कट रचल्याचा आरोप आहे. चौकशीत सियाने केतनसोबत लग्न नको असल्याचे सांगितल्याचा दावा केला आहे. पोलिसांकडून या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात सिया आणि चेतनची चौकशी सुरू.
  • सियाने लग्नाबाबत नकार दिल्याचा दावा तपासात समोर आला.
  • हत्येच्या कटाशी संबंधित पुरावे पोलिसांकडून तपासले जात आहेत.
पुणे: संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरवून टाकणाऱ्या केतन अग्रवाल हत्याकांडात दिवसेंदिवस नवे धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. सुरुवातीला अपघात वाटणाऱ्या या घटनेमागे कट असल्याचा तपासातून दावा करण्यात आला आहे. आता चौकशीदरम्यान मुख्य आरोपी सिया गोयलने केलेल्या कथित खुलाशांमुळे या प्रकरणाला आणखी नवे वळण मिळाले आहे. पोलिस सूत्रांच्या माहितीनुसार, सियाने केतनसोबत लग्न करण्यास नकार दिला होता आणि याबाबत त्याला सांगितल्याचा दावा केला आहे. (Ketan Agarwal Murder Case)

मी केतनला सांगितलं होतं….

चौकशीदरम्यान सियाने असा दावा केला की, तिने केतनला, तिच्या आणि चेतनमधील प्रेमसंबंधांबद्दल सांगितलं होतं. मला हे लग्न करायचे नाहीये आणि पळून जायचे आहे, असे सियाने केतनला सांगितलं होतं. मात्र, केतन हे लग्न रद्द करण्यास तयार नव्हता. केतनने तिला सांगितलं की आता हे लग्न रद्द होऊ शकत नाही आणि माझं कुटुंब इतके श्रीमंत आहे की तू कुठेही गेलीस तरी तुला शोधून काढू, असं केतन म्हणाल्याचा दाव सियाने केला. (Ketan Agarwal Murder Case)

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चेतनसोबतच्या नात्याला कुटुंबाचा नकार

हे लग्न करण्यासाठी माझ्यावर कुटुंबाचा प्रचंड दबाव होता, असं सियाने पोलिसांना सांगितलं. केतनची कौटुंबिक पार्श्वभूमी चांगली आणि संपन्न आहे, तसेच त्याच्याशी लग्न केल्यास तिचं भविष्य सुरक्षित होईल, असे सियाच्या कुटुंबीयांना वाटत होतं. याउलट, चेतनची आर्थिक स्थिती फार चांगली नसल्याने ते त्याच्यासोबतच्या तिच्या नात्याच्या विरोधात होते. (Ketan Agarwal Murder Case)

अंमली पदार्थांचे व्यसन

सिया आणि चेतन या दोघांनाही अंमली पदार्थांचे किंवा नशिल्या गोष्टींचे व्यसन होते. पोलीस कोठडीत असताना दोघांनीही मद्यपान केल्याची कबुली दिली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सियाने बारावीचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर शाळा सोडली होती. चेतनचे काका नरेश यांनी सांगितले की, सियाच्या काही सवयींमुळे तिचे आई-वडील चिंतेत होते आणि लवकरात लवकर तिचे लग्न लावून तिचे आयुष्य स्थिरावण्याचा त्यांचा विचार होता. (Ketan Agarwal Murder Case)

माफीचा साक्षिदार कोण?

मुख्य आरोपी चेतन चौधरीच्या दुकानात काम करणाऱ्या नीरज कुमारने पोलिसांना सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली आहे. आता यामुळे सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. तपासात नीरजच्या मोबाईलचा वापर कसा करण्यात आला, चेतनने आपले लोकेशन लपवण्यासाठी कोणता डाव आखला आणि लोहगडावरील घटनाक्रम काय होता, याबाबत महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे. (Ketan Agarwal Murder Case)

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💡

Frequently Asked Questions

  • Que: केतन अग्रवाल प्रकरण कुठे घडले?

    Ans: पुण्यातील लोहगड किल्ल्यावर ही घटना घडली.

  • Que: या प्रकरणात कोणावर आरोप आहेत?

    Ans: सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांच्यावर हत्येचा कट रचल्याचा आरोप आहे.

  • Que: सियाने चौकशीत काय सांगितल्याचा दावा आहे?

    Ans: तिने केतनसोबत लग्न करायचे नसल्याचे सांगितले होते, असा दावा तपासातून समोर आला आहे.

Web Title: Ketan agarwal murder case i had said i didnt want to get married siya goyals revelation causes a stir in the lohagad murder case

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Published On: Jun 25, 2026 | 12:30 PM

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