Nasrapur Case : ‘पश्चात्तापाचा लवलेश नाही’, भीमराव कांबळेला मृत्युदंड…! नसरापूर अत्याचार प्रकरणात कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय

नसरापूर अत्याचारप्रकरणी मोठी अपडेट, अंतिम युक्तिवाद पुर्ण; पुढील आठवड्यात…
या प्रकरणात पोलिसांनी भीमराव प्रभाकर कांबळेला अटक केली असून पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांनी आरोपीला दोषी ठरवले. न्यायालयात सध्या शिक्षेवर सुनावणी सुरु आहे. आरोपी भीमराव कांबळे याला दोषी ठरवण्यात आले. विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांनी निकाल जाहीर केला असून शिक्षेबाबतचा युक्तीवाद सध्या सुरू आहे.
नसरापूर हत्याकांडातील आरोपी भीमराव कांबळेला न्यायालयाने दोषी ठरवले असून सुनावणीदरम्यान, न्यायाधीशांनी त्याला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आणि घटनेची आठवण करून आपली शिक्षा सांगण्यास सांगितले. आरोपी भीमराव कांबळेने न्यायालयात वेगळीच कहाणी सांगितली, “त्या दिवशी मी मुलीला ‘गाठी-सेव’ खाऊ घालण्यासाठी घेऊन गेलो होतो. त्यावेळी माझा पाय घसरला आणि मी पडलो. त्याचवेळी मुलीच्या डोक्यालाही दुखापत झाली. मी तिला शांत करण्याचा प्रयत्न केला, पण ती रडतच राहिली.”
त्यानंतर न्यायाधीशांनी दोषी भीमराव कांबळेने सांगितले, “तुम्ही आता जे काही सांगत आहात ते आता इतिहासजमा झाले आहे, कारण तुमच्याविरुद्धचा गुन्हा सिद्ध झाला आहे. तुम्हाला काय शिक्षा द्यावी?” भीमराव कांबळेने या प्रश्नावर काहीही उत्तर दिले नाही. दोषी भीमराव कांबळेला कोणती शिक्षा द्यावी यावर दोन्ही पक्षांमध्ये न्यायाधीशांसमोर चर्चा सुरू आहे.
आज सकाळी साधारण १० वाजण्याच्या सुमारास पोलीस पथक आरोपी भीमराव कांबळे याला घेऊन पुणे न्यायालय आवारात पोहोचले. सुरक्षेची काळजी घेत आरोपीला न्यायालयाच्या एका विशेष खोलीमध्ये ठेवण्यात आले. ज्या खोलीत आरोपीला ठेवण्यात आले आहे, त्या खोलीच्या बाहेर आणि आजूबाजूच्या परिसरातही पोलिसांचा कडक पहारा लावण्यात आला आहे. कोणतीही अनुचित घटना घडू नये आणि कायदेशीर प्रक्रिया शांततेत पार पडावी यासाठी पोलीस प्रशासनाने ही खबरदारी घेतली आहे.
“65 वर्षांचा आहे म्हणून काय…” मराठी सिनेविश्वातून पुणे प्रकरणावर हल्लाबोल!