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Ketan Agrawal Case: एकाच रूममध्ये राहायचं नव्हतं म्हणून केतनचा काटा? सियाच्या चौकशीत धक्कादायक खुलासे

Updated On: Jun 29, 2026 | 11:23 AM IST
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सारांश

केतन अग्रवाल हत्याकांडात सिया गोयलच्या चौकशीत नवे खुलासे समोर येत आहेत. केतनसोबत एकाच रूममध्ये राहणे टाळण्यासाठी सियाने आधी बाली प्री-वेडिंग शूट रद्द करण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती समोर आली आहे. पासपोर्ट प्रकरणानंतरही महाबळेश्वर मुक्काम टाळण्यासाठी लोहगडावर हत्येचा कट रचल्याचा पोलिसांचा दावा आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • सिया आणि चेतनवर केतनच्या हत्येचा कट रचल्याचा आरोप.
  • बाली ट्रिपसाठी केतनचा पासपोर्ट गायब झाल्याचा तपासात खुलासा.
  • सिया-चेतनची पोलीस कोठडी संपल्याने आज न्यायालयात हजेरी होणार.
पुणे: केतन अग्रवाल हत्याकांडात रोज नवीन खुलासे होत आहे. मुख्य आरोपी सिया गोयल हिने प्रियकर चेतन चौधरी या दोघांची पोलीस कोठडीत चौकशी सुरु आहे. त्यावेळी सियाने चौकशीत आणखी एक धक्कादायक खुलासा केला आहे. सियाला केतनशी केवळ लग्नाचं टाळायचे नव्हते तर त्याच्यासोबत एकाच रूममध्ये मुक्काम देखील करायचे नव्हते. हा मुक्काम टाळण्यासाठी तिने बालीचं प्री-वेडिंग फोटोशूट रद्द करण्यापासून ते केतनच्या हत्येचा कट केल्याचे संपूर्ण तपासात उघड झाले.

बाली दौरा केला रद्द

१८ जून रोजी केतनची लोहगडावरून ढकलून देत सिया आणि चेतनने हत्या केली. सुरुवातील वाटले होते की हा निव्वळ अपघात आहे. मात्र अपघात नसून पुणे ग्रामीण पोलिसांनी तपास करत हत्येचा कट उघडकीस आणला. मिळालेल्या माहितीनुसार, केतन आणि सिया यांच्या विवाहसोहळ्याची जय्यत तयारी सुरू झाली होती. लग्नाचे हॉल आणि इतर सर्व बुकिंग पूर्ण झाले होते. ६ जून रोजी सिया आणि केतन हे प्री-वेडिंग फोटोशूटसाठी ‘बाली’ (इंडोनेशिया) येथे जाणार होते. विमानाची तिकिटे आणि हॉटेल बुकिंग सर्व काही निश्चित झाले होते. मात्र, बाली दौऱ्यात केतनसोबत तिला राहायचे नव्हते यामुळे केतनचा पासपोर्ट चोरला आणि मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवरील खालापूर फूड मॉलच्या स्वच्छतागृहात (टॉयलेट) फेकून दिला. पासपोर्ट अचानक गहाळ झाल्यामुळे केतनला बाली दौरा रद्द करावाला लागला होता. या पहिल्यावेळेस तीने आखलेला डाव यशस्वी झाला होता.

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महाबळेश्वरला एकाच खोलीत राहावं लागलं असत

१९ जून रोजी सियाचा वाढदिवस होता. आपल्या होणाऱ्या पत्नीचा वाढदिवस संस्मरणीय ठरवण्यासाठी केतनने महाबळेश्वर येथील एका आलिशान हॉटेलमध्ये खास सेलिब्रेशन आणि मुक्कामाचे (नाईट स्टे) नियोजन केले होते. मात्र, या ट्रिपदरम्यान केतनसोबत एकाच रूममध्ये राहावे लागेल या विचाराने सिया प्रचंड अस्वस्थ झाली होती. केतनसोबतचा हा मुक्काम कोणत्याही परिस्थितीत टाळायचा, याच एका विकृत हट्टापायी तिने वाढदिवसाच्या अवघ्या एक दिवस आधी, म्हणजेच १८ जून रोजी लोहगड किल्ल्यावर केतनचा गेम करण्याचा अंतिम कट प्रियकर चेतनच्या मदतीने अमलात आणला आणि त्याची हत्या केली. लोणावळा ग्रामीण पोलीस या संपूर्ण धक्कादायक कबुलीनंतर न्यायालयासमोर पक्के पुरावे सादर करण्यासाठी पुढील कायदेशीर कारवाई करत आहेत.

पोलीस कोठडी संपणार

दरम्यान आज आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांची पोलीस कोठडी संपणार आहे. पोलीस आज न्यायालयात दोनीही आरोपींना हजर करणार आहे. दरम्यान काल हत्येचा उलगडा करण्यासाठी पुणे ग्रामीण पोलिसांनी काल लोहगडावर जाऊन संपूर्ण घटनेचे थरारक पद्धतीने ‘सीन रीक्रिएशन’ केलं. मुख्य आरोपी सिया गोयलला पोलीस बंदोबस्तात घटनास्थळी नेण्यात आलं जिथून केतनला दरीत ढकलण्यात आलं होतं.

Ketan Agrawal Case: लोहगड हत्याकांडात मोठा ट्विस्ट; ‘गाडीत बसायलाही तयार नव्हती सिया’, ड्रायव्हरने सांगितला बाली ट्रिपचा घटनाक्रम

Web Title: Ketan agrawal case was ketan eliminated because he didnt want to share a room shocking revelations during siyas interrogation

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Published On: Jun 29, 2026 | 11:23 AM

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