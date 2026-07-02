Ketan Agrawal Muder Case: हातात दारूची बाटली, सियाच्या मिठीत चेतन! सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल

• केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात सिया गोयलचे दोन व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याचा दावा केला जात आहे.
• एका व्हिडिओमध्ये सिया पबमध्ये दिसत असून दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये ती चेतन चौधरीसोबत दिसत असल्याचे सांगितले जात आहे.
• केतन आणि सियाच्या लग्नासोबतच दोन्ही कुटुंबातील इतर लग्नाच्या चर्चाही तपासात समोर येत आहेत.
पुणे: केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणातील आरोपी सिया गोयलचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओमुळे सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. एका व्हिडिओमध्ये सियाच्या हातात बाटली दिसत आहे. तर दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये सिया आपला प्रियकर चेतनच्या मिठीत दिसत आहे. हे दोन्ही व्हिडीओ सोशल मीडियावर सर्वत्र व्हायरल होत आहे.
व्हिडीओमध्ये काय?
सिया एका पबमध्ये आहे आणि तिच्या एका हातात दारूची बाटली आहे. ती फोनवर कोणाशीतरी बोलताना दिसत आहे. तर दुसऱ्या एका व्हिडिओमध्ये सिया आणि केतन एकत्र बसलेले होते. पण व्हायरल होत असलेले व्हिडीओ कुठे आणि कधीचे आहेत हे अद्याप समोर आलेलं नाही.
सिया गोयल आणि चेतन चौधरीचा व्हिडीओ व्हायरल pic.twitter.com/CDBhdXXdna — VIRALबाबा (@viralmedia70) July 1, 2026
सियाच्या भावाचं आणि केतनच्या बहिणीचं लग्न
सिया गोयल आणि केतन अग्रवाल या दोघांच लग्न होणार होत. मात्र या दोघांचच नाही तर सियाचा भाऊ साहिल आणि केतांची बहीण या दोघांचं देखील लग्न ठरलं होत. केतन आणि सियाच लग्न नोव्हेंबरमध्ये झाल्यांनतर साहिल आणि केतनच्या बहिणीचं लग्न होणार होतं.
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सियाच्या भाऊ साहिलने काय सांगितले
साहिलने एका मूलाकतीत काय सांगितले? साहिल म्हणालेला, ‘सिया हिने मला शपथ दिलेली की, केतन याच्यासोबत तिचे आता काहीच संबंध नाही. मला पूर्ण विश्वास होता की, ते दोघे आता फक्त मित्र आहे. त्यासाठी मी माझ्या आई – वडिलांना देखील याबद्दल काहीही सांगितलं नाही. केतन याच्यासोबत लग्न ठरलं म्हणून सिया आनंदी होती. व्हिडीओ कॉलवर दोघे बोलत असायचे. एवढंच नाही तर, प्री – वेडिंग फोटोशूटसाठी ती नवीन जागा देखील शोधत होती…’, असं साहिल यांने सांगितलं, पण पोलिसांच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, साहिल याला चेतन आणि सिया यांच्या नात्याबद्दल सर्वकाही माहिती होतं.
चेतन चौधरीने लोहगडावर केलं सीन रिक्रिएशन, पुतळा दरीत ढकलला
महाराष्ट्राला हादरवणाऱ्या बहुचर्चित केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणाचा तपास आता अंतिम टप्प्यात आला आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सिया गोयल हिला लोहगड किल्ला परिसरात नेऊन गुन्ह्याचे ‘सीन रिक्रिएशन’ करण्यात आले. आता चेतन चौधरी सोबतदेखील ‘सीन रिक्रिएशन’ करण्यात आले. चेतनला लोहगडावर नेण्यात आले. यावेळी लोहगडावरील ज्या ठिकाणहून केतनला दरीत ढकलण्यात आलं. त्याचं जागेवरुन रिक्रिएशनवेळी चेतनने प्रियकराने केतनचा पुतळा लोहगडावरुन खाली ढकलला.
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Ans: सिया पबमध्ये दिसणारा आणि चेतन चौधरीसोबत दिसणारा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेत आहे.
Ans: मिळालेल्या माहितीनुसार, केतन आणि सियाचे लग्न नोव्हेंबरमध्ये होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
Ans: केतन हत्या प्रकरणाच्या तपासात सिया आणि चेतन यांच्या नात्याबाबत माहिती घेण्यासाठी साहिलची चौकशी करण्यात आली.