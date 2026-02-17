Chandrapur Crime: प्लॉटवरून घडला वाद, दोन्ही गटातील १६ जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल; संताजीनगरमध्ये दोन गटात हाणामारी

Beed Crime: बीडमध्ये सोशल मीडियावरील वादातून रक्तरंजित हल्ला; तरुणाचा मृत्यू, दोघे गंभीर
फिर्यादीच्या तक्रारीनुसार, दुसऱ्या गटातील व्यक्तींनी अश्लील शिवीगाळ करत लाठ्यांनी मारहाण केली. या मारहाणीत फिर्यादीसह सात ते आठ जण जखमी झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या तक्रारीवरून महेश लोणकर, जयश्री लोणकर, सुनिल बावणे, अर्चना बावणे, निखिल बावणे, शुभम नागोसे व ताईबाई लोणकर यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
पूजा सुरू असतानाच झाली तुफान हाणामारी
दरम्यान, दुसऱ्या गटातील जयश्री महेश लोणकर यांनी दिलेल्या तक्रारीत संबंधित प्लॉटवर त्यांचा मालकी हक्क असून सातबाऱ्यावर त्यांची नोंद असल्याचा दावा केला आहे. प्लॉट साफसफाई करून पूजा सुरू असताना युगेश खोबरागडे यांनी तेथे येऊन ‘ही माझी गाडी ठेवण्याची जागा आहे, तुम्ही येथे काय करता?’ असे म्हणत वाद घातल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच, अश्लील शिवीगाळ करून हाताबुक्यांनी व लाठ्यांनी मारहाण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल
तक्रारीवरून मनोज आस्टूनकर, युगेश खोबरागडे, हरी खोबरागडे, खुशाल मस्के, प्रियाषु मस्के, चिन्नू खोबरागडे, सुनील डांगे व इम्रान शेख (सर्व रा. संताजीनगर) यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या घटनेमुळे संताजीनगर परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन परिस्थिती नियंत्रणात आणली. पुढील तपास सुरू आहे.
Ans: चंद्रपूर जिल्ह्यातील भद्रावती शहरातील संताजीनगर परिसरात.
Ans: सोसायटीच्या वादग्रस्त खुल्या प्लॉटवरील मालकी हक्क आणि भूमिपूजनाच्या प्रयत्नावरून वाद झाला.
Ans: परस्पर तक्रारींवरून १६ जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे.