Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Dispute Over Plot Cases Registered Against 16 People From Both Groups Clash Between Two Groups In Santajinagar

Chandrapur Crime: प्लॉटवरून घडला वाद, दोन्ही गटातील १६ जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल; संताजीनगरमध्ये दोन गटात हाणामारी

चंद्रपूरच्या भद्रावतीतील संताजीनगर परिसरात वादग्रस्त खुल्या प्लॉटवरून दोन गटांत तुफान हाणामारी झाली. या घटनेत दोन्ही बाजूंचे अनेक जण जखमी झाले असून परस्परांच्या तक्रारीवरून एकूण १६ जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले.

Updated On: Feb 17, 2026 | 03:26 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • वादग्रस्त प्लॉटवर भूमिपूजनाच्या प्रयत्नातून दोन गटांत संघर्ष.
  • दोन्ही बाजूंच्या तक्रारींवरून १६ जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल.
  • पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणून तपास सुरू केला.
चंद्रपूर: भद्रावती शहरातील संताजीनगर परिसरात सोसायटीच्या शिल्लक खुल्या प्लॉटवरून सुरू असलेला वाद शुक्रवारी विकोपाला जाऊन २ गटांत तुफान हाणामारी झाली. या घटनेत दोन्ही बाजूंचे काही जण जखमी झाले असून परस्परांच्या तक्रारीवरून एकूण १६ जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
संताजीनगर येथील प्लॉट क्रमांक ८०, ८१, ८२, ८३, ८७, ८८ व ८९ हे प्लॉट वादग्रस्त असल्याचे सांगितले जात आहे. संबंधित सोसायटीने या संदर्भात लहानू बावणे व इतर सात जणांना वकिलामार्फत नोटीस बजावून कोणतेही काम न करण्याची सूचना दिली होती. मात्र शुक्रवारी सकाळी संबंधित सात जण काही इतर लोकांना सोबत घेऊन लोखंडी रॉड,धारदार शस्त्रे व लाठ्या-काठ्या घेऊन प्लॉटवर आल्याचे सांगितले जाते. त्यांनी त्या ठिकाणी भूमिपूजन करण्यास सुरुवात केली. यावेळी फिर्यादी युगेश खोबरागडे व इतर सोसायटी सदस्यांनी संबंधितांकडे सातबारा उतारा दाखविण्याची मागणी केली. यावरून दोन्ही बाजूंमध्ये वाद वाढला.

Beed Crime: बीडमध्ये सोशल मीडियावरील वादातून रक्तरंजित हल्ला; तरुणाचा मृत्यू, दोघे गंभीर

फिर्यादीच्या तक्रारीनुसार, दुसऱ्या गटातील व्यक्तींनी अश्लील शिवीगाळ करत लाठ्यांनी मारहाण केली. या मारहाणीत फिर्यादीसह सात ते आठ जण जखमी झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या तक्रारीवरून महेश लोणकर, जयश्री लोणकर, सुनिल बावणे, अर्चना बावणे, निखिल बावणे, शुभम नागोसे व ताईबाई लोणकर यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

पूजा सुरू असतानाच झाली तुफान हाणामारी

दरम्यान, दुसऱ्या गटातील जयश्री महेश लोणकर यांनी दिलेल्या तक्रारीत संबंधित प्लॉटवर त्यांचा मालकी हक्क असून सातबाऱ्यावर त्यांची नोंद असल्याचा दावा केला आहे. प्लॉट साफसफाई करून पूजा सुरू असताना युगेश खोबरागडे यांनी तेथे येऊन ‘ही माझी गाडी ठेवण्याची जागा आहे, तुम्ही येथे काय करता?’ असे म्हणत वाद घातल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच, अश्लील शिवीगाळ करून हाताबुक्यांनी व लाठ्यांनी मारहाण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल

तक्रारीवरून मनोज आस्टूनकर, युगेश खोबरागडे, हरी खोबरागडे, खुशाल मस्के, प्रियाषु मस्के, चिन्नू खोबरागडे, सुनील डांगे व इम्रान शेख (सर्व रा. संताजीनगर) यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या घटनेमुळे संताजीनगर परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन परिस्थिती नियंत्रणात आणली. पुढील तपास सुरू आहे.

Mumbai Crime: रक्ताचे डाग, बंद बेडरूम आणि धक्कादायक सत्य; आत्यावर आला राग आणि…

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: चंद्रपूर जिल्ह्यातील भद्रावती शहरातील संताजीनगर परिसरात.

  • Que: वादाचे मुख्य कारण काय होते?

    Ans: सोसायटीच्या वादग्रस्त खुल्या प्लॉटवरील मालकी हक्क आणि भूमिपूजनाच्या प्रयत्नावरून वाद झाला.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: परस्पर तक्रारींवरून १६ जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे.

Web Title: Dispute over plot cases registered against 16 people from both groups clash between two groups in santajinagar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 17, 2026 | 03:26 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Beed Crime: बीडमध्ये सोशल मीडियावरील वादातून रक्तरंजित हल्ला; तरुणाचा मृत्यू, दोघे गंभीर
1

Beed Crime: बीडमध्ये सोशल मीडियावरील वादातून रक्तरंजित हल्ला; तरुणाचा मृत्यू, दोघे गंभीर

Mumbai Crime: रक्ताचे डाग, बंद बेडरूम आणि धक्कादायक सत्य; आत्यावर आला राग आणि…
2

Mumbai Crime: रक्ताचे डाग, बंद बेडरूम आणि धक्कादायक सत्य; आत्यावर आला राग आणि…

Akola Crime: संतापजनक! ८ वर्षीय चिमुकलीवर ओळखीच्या तरुणाने केला लैंगिक अत्याचार
3

Akola Crime: संतापजनक! ८ वर्षीय चिमुकलीवर ओळखीच्या तरुणाने केला लैंगिक अत्याचार

Mumbai Crime: सोशल मीडियावरील फोटो, तणावग्रस्त नातं आणि…; ब्रेकअप नंतर अल्पवयीन तरुणाने संपवले आयुष्य
4

Mumbai Crime: सोशल मीडियावरील फोटो, तणावग्रस्त नातं आणि…; ब्रेकअप नंतर अल्पवयीन तरुणाने संपवले आयुष्य

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Chandrapur Crime: प्लॉटवरून घडला वाद, दोन्ही गटातील १६ जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल; संताजीनगरमध्ये दोन गटात हाणामारी

Chandrapur Crime: प्लॉटवरून घडला वाद, दोन्ही गटातील १६ जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल; संताजीनगरमध्ये दोन गटात हाणामारी

Feb 17, 2026 | 03:26 PM
Lava Bold N2: दमदार लूक आणि शानदार कॅमेरा! देशी कंपनीच्या नव्या स्मार्टफोनची एंट्री, किंमत 8 हजारांहून कमी

Lava Bold N2: दमदार लूक आणि शानदार कॅमेरा! देशी कंपनीच्या नव्या स्मार्टफोनची एंट्री, किंमत 8 हजारांहून कमी

Feb 17, 2026 | 03:22 PM
Abhishek Bachchan दिसणार Shah Rukh Khan च्या ‘KING’ मध्ये; धाकड लूकवर चाहत्यांची उत्सुकता

Abhishek Bachchan दिसणार Shah Rukh Khan च्या ‘KING’ मध्ये; धाकड लूकवर चाहत्यांची उत्सुकता

Feb 17, 2026 | 03:20 PM
नव्या लुकमध्ये, नव्या ताकदीसह! Royal Enfield ची अपकमिंग बाईक चर्चेत, कधी होणार लाँच?

नव्या लुकमध्ये, नव्या ताकदीसह! Royal Enfield ची अपकमिंग बाईक चर्चेत, कधी होणार लाँच?

Feb 17, 2026 | 03:19 PM
‘मामा’ पुन्हा येणार? आसाममध्ये लवकरच निवडणूक लागणार; BJP गेम करण्याच्या तयारीत; थेट 25 जणांचे…

‘मामा’ पुन्हा येणार? आसाममध्ये लवकरच निवडणूक लागणार; BJP गेम करण्याच्या तयारीत; थेट 25 जणांचे…

Feb 17, 2026 | 03:15 PM
Maharashtra Politics : “मुद्दामून त्या पक्षाचे नेते त्यांना स्वत:च…; NCP विलीनीकरणावर रोहित पवारांनी स्पष्टपणे मांडली भूमिका

Maharashtra Politics : “मुद्दामून त्या पक्षाचे नेते त्यांना स्वत:च…; NCP विलीनीकरणावर रोहित पवारांनी स्पष्टपणे मांडली भूमिका

Feb 17, 2026 | 03:10 PM
IND vs PAK :’पाकच्या खेळाडूंनी निवृत्ती घ्यावी…’ भारताविरुद्धचा पराभव जिव्हारी लागलेल्या पाकिस्तानच्या माजी खेळाडूचा संताप

IND vs PAK :’पाकच्या खेळाडूंनी निवृत्ती घ्यावी…’ भारताविरुद्धचा पराभव जिव्हारी लागलेल्या पाकिस्तानच्या माजी खेळाडूचा संताप

Feb 17, 2026 | 03:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : टिपू सुलतानच्या फोटोवरून हुसेन दलवाईंची समाजवादी पक्षावर टीका

Sindhudurg : टिपू सुलतानच्या फोटोवरून हुसेन दलवाईंची समाजवादी पक्षावर टीका

Feb 17, 2026 | 02:40 PM
Sindhudurg : शिवसेना नेते संतोष थेराडे यांचे उदय सामंतांना आव्हान

Sindhudurg : शिवसेना नेते संतोष थेराडे यांचे उदय सामंतांना आव्हान

Feb 17, 2026 | 02:12 PM
Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Feb 16, 2026 | 08:09 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Feb 16, 2026 | 07:54 PM
Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Feb 16, 2026 | 07:42 PM
Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Feb 16, 2026 | 07:36 PM
Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Feb 16, 2026 | 06:00 PM