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Nashik Crime: Snapchat वरून मैत्री, लग्नाचं आमिष अन् 18 वर्षीय तरुणीची फसवणूक; आरोपीविरोधात POCSO अंतर्गत गुन्हा

Updated On: Jun 28, 2026 | 03:32 PM IST
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सारांश

नाशिकमध्ये सोशल मीडियावर झालेली ओळख एका 18 वर्षीय तरुणीसाठी धोकादायक ठरल्याचा आरोप आहे. Snapchat वर मैत्री झाल्यानंतर आरोपीने लग्नाचे आमिष दाखवून तिचे शोषण केल्याची तक्रार आहे. लग्नास नकार देत जातीवाचक छळ केल्याचा आरोपही करण्यात आला असून पोलिसांनी POCSO अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • Snapchat वरून ओळख झाल्यानंतर प्रेमसंबंध निर्माण झाल्याचा आरोप.
  • लग्नाचे आमिष दाखवून शोषण केल्याची तरुणीची तक्रार.
  • आरोपी फरार असून पोलिसांकडून शोध सुरू.
नाशिक: नाशिक येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सोशल मीडियावर ओळख करून प्रेमसंबंध प्रस्थापित करत लग्नाचे आमिष दाखवत एका १८ वर्षीय तरुणीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी नाशिकच्या उपनगर पोलीस ठाण्यात संशयित आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

काय घडलं नेमकं?

नाशिकरोड परिसरातील पिंपळगाव खांब (वडनेर रोड) भागात राहणाऱ्या एका 18 वर्षीय विद्यार्थिनीची ‘स्नॅपचॅट’ वर सोशल मीडिया ऍपद्वारे संशयित स्वरूप अमोल संधान (रा. सह्याद्रीनगर, पाथर्डी फाटा, नाशिक) याच्याशी ओळख झाली होती. या ओळखीचा गैरफायदा घेत संशयित स्वरूप अमोल संधान याच्याशी ओळख झाली होती. या ओळखीचा गैरफायदा घेत संशयिताने तरुणीशी जवळीक साधली, प्रेमसंबंध निर्माण केले आणि तिला लग्नाचे खोटे आश्वासन दिले.

जातीचा उल्लेख करून हीन वागणूक

डिसेंबर २०२५ ते जून २०२६ या कालावधीत संशयित आरोपी स्वरूप संधान याने पीडितेला वेगवेगळ्या ठिकाणी नेऊन तिच्या इच्छेविरुद्ध अनेकदा शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. दरम्यान, पीडित तरुणीने जेव्हा संशयिताकडे लग्नाबाबत विचारणा केली, तेव्हा त्याने तिच्या जातीचा उल्लेख करून तिला हीन वागणूक दिली आणि लग्न करण्यास साफ नकार दिला.

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संशयित आरोपी फरार

आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच पीडितेने उपनगर पोलीस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दाखल केली. घटनेच्या कालावधीत पिडीतेचे वय विचारात घेऊन पोलिसांनी या प्रकरणात पोक्सो कायद्याची कलमेही जोडली आहेत. या प्रकरणाचा पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुमेध सोनोने करत आहेत. संशयित आरोपी अद्याप फरार असून पोलीस त्याचा कसून शोध घेत आहेत.

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नाशिक पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात वाढत्या ‘स्ट्रिट क्राईम’ मुळे शहरात धास्तावलेल्या नागरिकांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण करण्यासाठी पोलिसांनी पुन्हा एकदा कडक मोहीम हाती घेतली आहे. शहरातील प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत उघड्यावर दारू पिणाऱ्या (ओपन बार) मद्यपींवर पोलिसांनी थेट दंडुका उगारण्यास सुरुवात केली आहे. पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, शहरातील १४ ही पोलीस ठाण्यांचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक आणि त्यांची पथके हद्दीतील दारू दुकानांबाहेर, वाईन शॉप्स आणि मोकळ्या जागांवर गस्त घालून कडक कारवाई करत आहेत.

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Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: ही घटना नाशिक शहरातील उपनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली.

  • Que: आरोपी आणि पीडितेची ओळख कशी झाली?

    Ans: दोघांची ओळख Snapchat या सोशल मीडिया ॲपवर झाली होती.

  • Que: पोलिसांनी कोणती कारवाई केली?

    Ans: पोलिसांनी आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल केला असून POCSO कायद्याची कलमे जोडली आहेत.

Web Title: Nashik crime friendship via snapchat promise of marriage and fraud against an 18 year old woman case registered against the accused under the pocso act

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Published On: Jun 28, 2026 | 03:32 PM

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