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Love Affair Murder : प्यार दीवाना…की रक्तरंजित वेड? NCRB च्या आकडेवारीतून भारतात ‘क्राईम ऑफ पॅशन’चे धक्कादायक वास्तव समोर

Updated On: Jun 24, 2026 | 06:47 PM IST
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सारांश

मार्च २०२५ मध्ये मेरठ येथे सौरभ राजपूत यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. सौरभची पत्नी मुस्कान हिने तिच्या प्रियकरासोबत मिळून त्यांची हत्या केली आणि पुरावे नष्ट करण्यासाठी मृतदेह निळ्या ड्रममध्ये काँक्रीट भरून लपवला होता.

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Love Affair Murder : प्यार दीवाना...की रक्तरंजित वेड? NCRB च्या आकडेवारीतून भारतात 'क्राईम ऑफ पॅशन'चे धक्कादायक वास्तव समोर

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विस्तार
  • पत्नी मुस्कानने प्रियकराच्या मदतीने पती सौरभची निर्घृण हत्या केली आणि पुरावे नष्ट करण्यासाठी मृतदेह निळ्या ड्रममध्ये काँक्रीट भरून लपवला.
  • प्रियकराने इन्स्टाग्रामवर ब्लॉक केल्यामुळे संतप्त झालेल्या २२ वर्षीय तरुणीने २५ वर्षीय प्रियकराची चाकूने वार करून हत्या
  • पुण्यात सिया गोयलने प्रियकराच्या मदतीने भावी पती केतनची हत्या करून अपघात भासवला.
 

Love Affair Murder : मागील काही महिन्यात सातत्याने प्रेमसंबंधातू होणाऱ्या हत्यांची प्रकरणे समोर येत आहेत. गेल्या वर्षी सौरभ राजपूतच्या हत्या प्रकरणाने संपूर्ण देशात खळबळ उडाली होती. या प्रकरणाला काही महिने उलटत नाहीत तोच केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणाने देश हादरून गेला आहे. केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणाच्या निमित्ताने एक धक्कादायक वास्तव पुन्हा समोर आले आहे. “प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है…” असे चित्रपट आणि गाण्यांतून सुंदर भासणारी प्रेमाची भावना काही वेळा भयंकर स्वरूप धारण करते,असे दिसून आले आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरो (NCRB) च्या आकडेवारीनुसार, भारतातील सुमारे प्रत्येक दहावा खून प्रेमप्रकरण किंवा अनैतिक संबंधांशी संबंधित असतो.

वर्तमानपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांमधील मथळे पाहिल्यास अशा अनेक अंगावर शहारे आणणाऱ्या घटना दररोज समोर येत आहेत. प्रेमाच्या आंधळेपणातून कुणी आपल्या होणाऱ्या पत्नीची हत्या केली, तर कुणी आपल्या जोडीदारालाच संपवले. इंदूर, मेरठ आणि पुण्यातील अलीकडील घटनांमुळे प्रेम, मत्सर आणि संशय यांचे टोकाचे परिणाम किती भयावह असू शकतात, पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे.

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पुणे ते इंदूर : धक्कादायक घटनांची मालिका

एप्रिल महिन्यात मुंबईतील विरार येथे एका २७ वर्षीय तरुणाने लग्नाला विरोध केल्याच्या रागातून आपल्या प्रेयसी आणि तिच्या आईची हत्या केली होती. त्यापूर्वी फेब्रुवारीमध्ये छत्तीसगडमधील बिलासपूर येथे एका २२ वर्षीय महिलेने आपल्या २५ वर्षीय प्रियकराची चाकूने वार करून हत्या केल्याचे उघडकीस आले होते. प्रियकराने तिला इन्स्टाग्रामवर ब्लॉक केल्यामुळे तिने हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे तपासातून समोर आले.

दरम्यान, पुण्यातील ताज्या प्रकरणात सिया गोयल हिच्यावर तिचा भावी पती केतन अग्रवाल यांच्या हत्येचा आरोप आहे. पोलिसांच्या तपासानुसार, सियाने तिचा प्रियकर चेतन याच्या मदतीने हा कट रचला आणि संपूर्ण घटना अपघात असल्याचे भासवण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी दोघांनाही ताब्यात घेतले.

मेरठमधील सौरभ राजपूत हत्या प्रकरण

मार्च २०२५ मध्ये मेरठ येथे सौरभ राजपूत यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. सौरभची पत्नी मुस्कान हिने तिच्या प्रियकरासोबत मिळून त्यांची हत्या केली आणि पुरावे नष्ट करण्यासाठी मृतदेह निळ्या ड्रममध्ये काँक्रीट भरून लपवला होता.

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प्रेमाचे हे रक्तरंजित वेड केवळ पती-पत्नी किंवा प्रियकर-प्रेयसीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. कुटुंबीयही त्याचे बळी ठरत आहेत. २३ जून रोजी बंगळुरूमधून समोर आलेल्या एका प्रकरणात, एका महिलेने तिच्या प्रियकरासोबत मिळून स्वतःच्या आई-वडिलांची आणि लहान बहिणीची हत्या केल्याचा आरोप आहे.

 ncrb

राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार, वैयक्तिक वैर आणि आर्थिक वाद यांनंतर प्रेमप्रकरणे ही देशातील खुनांची तिसरी मोठी कारणे आहेत.

२०१० ते २०१४ या कालावधीत देशातील एकूण खुनांपैकी सुमारे ७ ते ८ टक्के खून प्रेमप्रकरणांमुळे झाले होते. मात्र, २०१६ ते २०२४ या कालावधीत देशातील एकूण खुनांच्या संख्येत घट झाली असतानाही प्रेमप्रकरणांशी संबंधित खुनांचे प्रमाण १० ते ११ टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचे दिसून येते.

प्रेम कधी जीवघेणे ठरते?

दोन व्यक्तींना जवळ आणणारी प्रेमाची भावना एखाद्याचा जीव घेण्यापर्यंत कशी पोहोचते, हा प्रश्न अनेकदा उपस्थित होतो. २०२१ मध्ये चायनीज ॲकॅडमी ऑफ सायन्सेस (CAS) मधील मानसशास्त्रज्ञ प्रा. वेन ची चेन यांनी प्रेमाशी संबंधित हत्यांमागील मानसिक घटकांचा अभ्यास केला होता.

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या अभ्यासानुसार प्रेमातील हत्यांची चार प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत :

१. ब्रेकअप – नातेसंबंध तुटणे.
२. तिसऱ्या व्यक्तीचा प्रवेश – नात्यात तिसऱ्या व्यक्तीचा हस्तक्षेप होणे
३. विश्वासघात – जोडीदाराकडून फसवणूक होणे
४. नकार – प्रेम किंवा विवाहाचा प्रस्ताव नाकारणे

कोणत्या परिस्थितीत प्रेम जीवघेणे बनते?

* जेव्हा नात्यात तिसऱ्या व्यक्तीचा प्रवेश होतो, तेव्हा ती व्यक्ती प्रतिस्पर्धी किंवा शत्रू म्हणून पाहिली जाते.
* ब्रेकअप स्वीकारणे कठीण गेल्यास काही जण पूर्वीच्या किंवा नव्या जोडीदाराविषयी तीव्र द्वेष बाळगू लागतात.
* विश्वासघात झाल्याची भावना निर्माण झाल्यास सूडबुद्धीतून हिंसक कृत्ये घडू शकतात.

मानसशास्त्रज्ञांच्या मते, संशय, मत्सर, नकार आणि विश्वासघात या भावना काही व्यक्तींमध्ये असंतुलित प्रतिक्रिया निर्माण करतात. भावनांवर नियंत्रण न ठेवता गुन्हेगारीचा मार्ग स्वीकारल्यास त्याचे परिणाम केवळ संबंधित व्यक्तींनाच नव्हे, तर संपूर्ण कुटुंबाला आयुष्यभर भोगावे लागतात.ही आवृत्ती वृत्तपत्रीय शैलीत अधिक प्रवाही, संतुलित आणि व्याकरणदृष्ट्या शुद्ध करण्यात आली आहे.

 

 

 

Web Title: Ncrb data reveals love affairs are third largest reason for murders in india

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Published On: Jun 24, 2026 | 06:47 PM

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