माहितीनुसार, २५ वर्षीय तरुण उद्योगपती केतन अग्रवालला त्याची मंगेतर सिया गोयलचा २० वा वाढदिवस अत्यंत अविस्मरणीय बनवायचा होता. १९ जून रोजी तिचा वाढदिवस होता आणि केतन गेल्या महिन्याभरापासून याच्या जय्यत तयारीत व्यस्त होता. नुकत्याच समोर आलेल्या एका व्हिडिओमध्ये, फुलांनी सजवलेल्या एका आलिशान कन्व्हर्टिबल कारमध्ये केतन सियाला गुलाबांचा गुच्छ देताना दिसत आहे.
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दुसऱ्या एका क्लिपमध्ये, हे जोडपे एका रोमँटिक रेस्टॉरंटमध्ये कॅन्डल लाईट डिनर करताना दिसत आहे, जिथे केतनने गुडघ्यावर बसून सियाला प्रपोज केले आणि एक अत्यंत महागडी अंगठी भेट दिली. इतकेच नव्हे, तर वाढदिवसाचा सोहळा भव्य करण्यासाठी केतनने महाबळेश्वरमधील एका अति-आलिशान रिसॉर्टमध्ये सुमारे ४० खोल्या बुक केल्या होत्या, जिथे दोन्ही कुटुंबे आणि मित्रपरिवार एकत्र जमणार होता.
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१८ जून २०२६ रोजी लोणावळ्याजवळील लोहगड किल्ल्याच्या ४०० फूट खोल दरीत पडून केतनचा मृत्यू झाला. सुरुवातीला सियाने रडण्याचे नाटक करत केतनच्या कुटुंबीयांना सांगितले की, फोटो काढत असताना केतनचा पाय घसरला आणि तो दरीत कोसळला. स्वतःवरील संशय टाळण्यासाठी आणि लोकांची सहानुभूती मिळवण्यासाठी तिने तात्काळ इन्स्टाग्रामवर एक भावनिक पोस्ट लिहून मगरीचे अश्रू ढाळले. मात्र, हा अपघात नसून थंड डोक्याने केलेला खून होता.
केतन हा एक अनुभवी ट्रॅकर होता, त्यामुळे त्याचा पाय घसरून मृत्यू होऊच शकत नाही, असा संशय त्याचे वडील विशाल अग्रवाल यांना सुरुवातीपासून होता. कुटुंबीयांच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी तांत्रिक पुरावे, कॉल डिटेल्स रेकॉर्ड (CDR) आणि लोहगड किल्ल्या परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असता धक्कादायक सत्य समोर आले. तपासात उघड झाले की, १८ जूनच्या यशस्वी कटापूर्वी, १४ जून रोजीही सियाने केतनला याच किल्ल्यावरून खाली ढकलण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, त्या वेळी सुदैवाने एका झाडाच्या झुडपाला पकडून केतनने स्वतःचा जीव वाचवला होता. त्यावेळी सियाने “तिथे अचानक साप आला होता आणि मी घाबरले,” असे खोटे नाटक करून केतनला संशय येऊ दिला नव्हता. शेवटी सीबीआय (CBI) आणि स्थानिक पोलिसांच्या संयुक्त कडक चौकशीसमोर सिया आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी टिकू शकले नाहीत आणि त्यांनी आपला गुन्हा कबूल केला.
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