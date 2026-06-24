Arvind Vekaria Death News : गुजराती रंगमंचावरील सितारा हरपला! तारक मेहता का उलटा चष्मा फेम बागावर कोसळला दुःखाचा डोंगर

गुजराती रंगभूमी आणि चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेते अरविंद वेकारिया यांच्या निधनाने मनोरंजन विश्वावर शोककळा पसरली आहे. ‘तारक मेहता का उल्टा चष्मा’ मालिकेत बाघा ही लोकप्रिय भूमिका साकारणारे अभिनेता तन्मय वेकारिया हे त्यांचे सुपुत्र आहेत. काही महिन्यांपूर्वीच तन्मय यांच्या आईचे निधन झाले होते. अशात आता वडिलांचेही निधन झाल्याने वेकारिया कुटुंबावर दु:खाचा मोठा डोंगर कोसळला आहे. या बातमीनंतर चाहते आणि कलाविश्वातील अनेक मान्यवरांकडून शोकसंवेदना व्यक्त केल्या जात आहेत.
काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर तन्मय वेकारिया यांचा एक भावनिक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला होता. या व्हिडिओमध्ये ते वडिलांच्या प्रकृतीबद्दल बोलताना अश्रू अनावर झाल्याचे दिसून आले. त्यावेळी मालिकेचे निर्माते असित कुमार मोदी यांनी त्यांना धीर देत सावरण्याचा प्रयत्न केला होता. या प्रसंगाने अनेक चाहत्यांनाही भावूक केले होते.
अरविंद वेकारिया यांनी गुजराती नाट्यसृष्टीत अनेक वर्षे उल्लेखनीय योगदान दिले. रंगभूमीबरोबरच त्यांनी गुजराती चित्रपटांमध्येही विविध भूमिका साकारून आपली वेगळी ओळख निर्माण केली होती. ‘यशोदा’, ‘छानू चमकलो’ आणि ‘रुपियो नाच नचावे’ यांसारख्या चित्रपटांमधील त्यांच्या अभिनयाचे विशेष कौतुक झाले. याशिवाय त्यांनी लोकप्रिय दूरचित्रवाणी मालिका ‘शक्तिमान’मध्येही काम केले होते.
‘तारक मेहता का उल्टा चष्मा’ या लोकप्रिय मालिकेतही अरविंद वेकारिया यांनी पाहुण्या कलाकाराच्या भूमिकेत हजेरी लावली होती. कथानकात आत्माराम भिडे पत्नी माधवीचे दागिने गहाण ठेवण्यासाठी ज्या ज्वेलरकडे जातात, त्या ज्वेलरची भूमिका त्यांनी साकारली होती. पडद्यावर त्यांचा वावर मर्यादित असला तरी त्यांच्या सहज आणि प्रभावी अभिनयाने प्रेक्षकांची दाद मिळवली होती.
दरम्यान, सध्या ‘तारक मेहता का उल्टा चष्मा’मध्ये बाघा आणि बावरी यांच्या नात्याभोवती कथानक रंगताना दिसत आहे. बावरीच्या आयुष्यात आलेल्या नव्या व्यक्तीमुळे या प्रेमकहाणीत गुंतागुंत निर्माण झाल्याचे मालिकेत दाखवले जात आहे. अशा वेळी तन्मय वेकारिया यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात घडलेल्या या दुःखद घटनेमुळे चाहते हळहळ व्यक्त करत असून, त्यांच्या आणि संपूर्ण वेकारिया कुटुंबाच्या पाठीशी उभे असल्याचा संदेश देत आहेत.