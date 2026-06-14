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Parbhani News: गोदावरीत बुडून दोन सख्ख्या बहिणींसह चुलत बहिणीचा मृत्यू; सोनपेठ हादरलं

Updated On: Jun 14, 2026 | 02:12 PM IST
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सारांश

परभणी जिल्ह्यातील सोनपेठ तालुक्यातील मोहळा गावात गोदावरी नदीत अंघोळीसाठी गेलेल्या दोन सख्ख्या बहिणी आणि त्यांना वाचवण्यासाठी पाण्यात उतरलेल्या चुलत बहिणीचा बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाला. या हृदयद्रावक घटनेमुळे गावावर शोककळा पसरली असून जाधव कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • गोदावरी नदीत बुडून दोन सख्ख्या बहिणींसह चुलत बहिणीचा मृत्यू.
  • मुलींना वाचवण्यासाठी पाण्यात उतरलेल्या महिलेचाही जीव गेला.
  • तिन्ही मृतदेह सोनपेठ शासकीय रुग्णालयात हलविण्यात आले.
परभणी: परभणी येथून एक अतिशय दुर्दैवी घटना समोर आली आहे. यात गोदावरी नदीत अंघोळीसाठी गेलेल्या दोन सख्ख्या बहिणींसह त्यांच्या चुलत बहिणीचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. ही घटना परभणीच्या सोनपेठ तालुक्यातील मोहळा येथे आज (14 जून) सकाळी घडली. (Parbhani News)

काय घडलं नेमकं?

मोहळा येथील उत्कर्षा उत्तम जाधव (वय 18) व समीक्षा उत्तम जाधव (वय 16) आणि सिंधू दत्ता जाधव (वय 45) असे मृत्यू झालेल्यांची नावे आहेत. उत्कर्षा आणि समीक्षा या दोघी सख्ख्या बहिणी. (Parbhani News) या दोघी आपल्या चुलत बहिणीसोबत गोदावरी नदीत अंघोळीसाठी गेल्या होत्या. मात्र पाण्याचा अंदाज न समजल्याने त्या पाण्यात बुडाल्या. मुलींना वाचविण्यासाठी पाण्यात उतरलेल्या त्यांची चुलत बहीण सिंधू दत्ता जाधव (वय 45) याही पाण्यात बुडाल्या. याची माहित गावातील नागरिकांना त्यांच्या नातेवाईकांना देण्यात आली.

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या घटनेची माहिती मिळताच गावकऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेत शोधकार्य सुरू केले. ग्रामस्थांनी तिघींना शोध घेऊन त्यांना बाहेर काढले. मात्र तोपर्यंत त्यांचा मृत्यू झाला होता. तिघींचे मृतदेह पुढील तपासणीसाठी सोनपेठ येथील शासकीय रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे. या दुर्दैवी घटनेमुळे मोहळा गावासह परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून जाधव कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. (Parbhani News)

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💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही दुर्दैवी घटना कुठे घडली?

    Ans: परभणी जिल्ह्यातील सोनपेठ तालुक्यातील मोहळा गावाजवळील गोदावरी नदीत ही घटना घडली.

  • Que: मृत मुलींची नावे काय आहेत?

    Ans: उत्कर्षा उत्तम जाधव, समीक्षा उत्तम जाधव आणि सिंधू दत्ता जाधव अशी मृतांची नावे आहेत.

  • Que: सिंधू जाधव यांचा मृत्यू कसा झाला?

    Ans: त्या बुडणाऱ्या मुलींना वाचवण्यासाठी पाण्यात उतरल्या होत्या, मात्र त्याही पाण्यात बुडाल्या.

Web Title: Parbhani news two biological sisters and their cousin die by drowning in the godavari river sonpeth in shock

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Published On: Jun 14, 2026 | 02:12 PM

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