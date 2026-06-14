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भरधाव ट्रकने स्कुटीला चिरडले, तिघांचा मृत्यू; संभाजीनगर- गंगापूर रोडवरील धक्कादायक घटना

Updated On: Jun 14, 2026 | 12:38 PM IST
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सारांश

छत्रपती संभाजीनगर- गंगापूर रोडवरील बाबरगाव फाट्याजवळ शनिवारी (दि. १३ जून) सकाळी सुमारे १० वाजण्याच्या सुमारास ट्रक व स्कुटीचा भीषण अपघात होऊन ट्रक चालकासह तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे.

भरधाव ट्रकने स्कुटीला चिरडले, तिघांचा मृत्यू; संभाजीनगर- गंगापूर रोडवरील धक्कादायक घटना

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विस्तार

छत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगर- गंगापूर रोडवरील बाबरगाव फाट्याजवळ शनिवारी (दि. १३ जून) सकाळी सुमारे १० वाजण्याच्या सुमारास ट्रक व स्कुटीचा भीषण अपघात होऊन ट्रक चालकासह तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. महादेव चंद्रकांत घुले (वय ३०, रा. जालना), मीरा कडूबा पांडव (वय २५, रा. गुंडेवाडी, ता. अंबड), राजकुमार देवेंद्र आप्पा (वय ४६, रा. मंगलगी, कर्नाटक) अशी मयतांची नावे आहेत.

 

मिळालेल्या माहितीनुसार, ट्रक (क्र. केए ५६ ८७६८) गंगापूरकडून कर्नाटकच्या दिशेने जात होता. त्याचवेळी जालना येथून शिर्डी येथे देवदर्शनासाठी निघालेल्या युवक व युवती स्कुटी (क्र. एमएच-२०-एचयू-४४०७) वरून प्रवास करत होते. दरम्यान, अपघात टाळण्याच्या प्रयत्नात चालकाने ट्रक रस्त्याच्याखाली घेण्याचा प्रयत्न केला. याचवेळी स्कुटी ट्रकच्या मागील चाकाखाली चिरडली गेली तर ट्रक रस्त्याच्या खाली पलटी होऊन भीषण दुर्घटना घडली. या अपघातात महादेव याचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. तर मीरा ही तरुणी गंभीर जखमी झाली होती. तिच्यावर गंगापूर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात प्राथमिक उपचार करून पुढील उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान तिची प्राणज्योत मालवली. अपघातानंतर ट्रक पलटी झाल्याने चालक ट्रकमध्ये अडकला होता. स्थानिकांच्या मदतीने त्याला बाहेर काढण्यात आले. मात्र काही वेळातच त्याचाही मृत्यू झाला. मृत चालकाचे नाव राजकुमार देवेंद्र आप्पा (वय ४६, रा. मंगलगी, जि. कर्नाटक) असे आहे.

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या घटनेची माहिती मिळताच रुग्णवाहिका चालक शुभम वाघमारे व सागर शेजूळ यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेऊन जखमींना उपचारासाठी गंगापूर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. या भीषण अपघातामुळे काही काळ वाहतूक विस्कळीत वाहतूक झाली होती. गंगापूर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला असून अपघाताचा पुढील तपास सुरू आहे.

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Web Title: Three people have died in a horrific accident on the sambhajinagar gangapur road

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Published On: Jun 14, 2026 | 12:38 PM

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