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Ketan Agrawal Murder Case : पुण्यातील ‘या’ भागात केला गेला केतनला ढकलण्याचा सराव; सियाच्या सोबतीने स्पॉट पंचनामा

Updated On: Jul 03, 2026 | 09:29 AM IST
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सारांश

आरोपींनी घटनेपूर्वी व नंतर मोबाईलमधील कॉल रेकॉर्ड, संदेश तसेच 'रिसायकल बिन'मधील माहितीही हटवल्याचा संशय आहे. डिजिटल पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाला का, याचाही तपास होत आहे.

Ketan Agrawal Murder Case : पुण्यातील 'या' भागात केला गेला केतनला ढकलण्याचा सराव; सियाच्या सोबतीने स्पॉट पंचनामा

Ketan Agrawal Murder Case : पुण्यातील 'या' भागात केला गेला केतनला ढकलण्याचा सराव; सियाच्या सोबतीने स्पॉट पंचनामा

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विस्तार

पुणे : व्यावसायिक केतन अग्रवाल हत्याकांडात धक्कादायक माहिती समोर आली असून, केतनला दरीत ढकलून देण्याचा सराव ‘लुल्लानगर’मध्ये एका निर्जनस्थळी केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पोलिसांनी केतनची वाग्दत्त वधू तथा मुख्य आरोपी सिया गोयल हिला तेथे नेऊन स्पॉट पंचनामा केला. याठिकाणी सिया आणि चेतन चौधरीने केतनला दरीत ढकलून देण्याचा सराव केल्याचे सांगण्यात आले. प्रकरणात प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार किंवा घटनास्थळी सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध नसल्याने तपास परिस्थितीजन्य व तांत्रिक पुराव्यांआधारे सुरू आहे.

आरोपींनी घटनेपूर्वी व नंतर मोबाईलमधील कॉल रेकॉर्ड, संदेश तसेच ‘रिसायकल बिन’मधील माहितीही हटवल्याचा संशय आहे. डिजिटल पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाला का, याचाही तपास होत आहे. तपासाचा भाग म्हणून पोलिसांनी सियाला तिच्या राहत्या घरी नेऊन पंचनामा केला. घटनेच्या दिवशी घातलेले कपडे, मोबाईल व अन्य वस्तू जप्त केल्या. तसेच, दोघांनी दरीत ढकलून देण्यासाठी केलेल्या सरावाच्या ठिकाणाचाही पंचनामा करण्यात आला. दरम्यान, घटनेनंतर पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाला का, हेही तपासण्यात आले. तसेच कटात आणखी कोणी सहभाग आहे का, या अंगाने पोलिस तपास सुरू आहे.

पॉलीग्राफ टेस्टची परवानगी मागणार

मुख्य आरोपी सियाची पॉलीग्राफ (लाय डिटेक्टर) चाचणी घेण्यासाठी पोलिस न्यायालयाची परवानगी मागणार आहेत. चौकशीत सियाकडून वेगवेगळे दावे करण्यात येत असल्याने तपास गुंतागुंतीचा झाल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. कायद्यानुसार अशा चाचणीसाठी आरोपीची संमती व न्यायालयाची स्वतंत्र पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जात नसला, तरी तपासाची दिशा ठरवण्यासह इतर पुरावे परवानगी आवश्यक असते. चाचणीचा अहवाल शोधण्यासाठी कामी येतो.

सियाचा भाऊ, वडिलांचीही चौकशी

आतापर्यंत सियाचा भाऊ साहिल, वडील प्रवीण, आई पूजा यांच्यासह संपूर्ण गोयल कुटुंबीयांची चौकशी झाली आहे. सिया व केतनची सोयरिक जुळविणाऱ्या मित्तल दांपत्याचा जबाब नोंदविला आहे. बालीला प्री-वेडिंग शूटसाठी जाताना त्यांना मुंबई विमानतळापर्यंत सोडणाऱ्या कॅब चालकाचीही चौकशी झाली आहे.

Ketan Agrawal Case : केतन हत्येप्रकरणात तपासात पोलिसांना येते ‘ही’ मोठी अडचण; खटला भक्कमपणे सिद्ध करण्यासाठी…

Web Title: Practiced pushing in lullanagar area of pune ketan agrawal murder case

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Published On: Jul 03, 2026 | 09:29 AM

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