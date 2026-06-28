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Pune Crime: किरकोळ वादाचा थरारक शेवट; तरुणावर कोयत्याने हल्ला, दोन आरोपी अटकेत

Updated On: Jun 28, 2026 | 10:13 AM IST
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सारांश

पुण्यातील कोथरूड परिसरात भरचौकात एका तरुणावर कोयत्याने हल्ला करून जीवे मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. आशिष गार्डन चौकात झालेल्या या घटनेत अभिजीत ओव्हाळ गंभीर जखमी झाला. जुन्या वादातून हा हल्ला झाल्याचा प्राथमिक अंदाज असून पोलिसांनी हर्ष नाईक आणि अक्षय मणेरे या दोन आरोपींना अटक केली आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • कोथरूडमधील आशिष गार्डन चौकात तरुणावर जीवघेणा हल्ला.
  • कोयत्याने वार केल्याने अभिजीत ओव्हाळ गंभीर जखमी.
  • पोलिसांनी दोन आरोपींना अटक करून तपास सुरू केला.
पुणे: पुण्यातील गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याने नागरिकांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. अशातच आता कोथरूड परिसरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. भरचौकात एका तरुणावर कोयत्याने सपासप वार करून जीवे मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या थरारक घटनेनंतर परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कोथरूडमधील आशिष गार्डन चौकात हा प्रकार घडला. किरकोळ वादातून झालेल्या भांडणाचे रूपांतर जीवघेण्या हल्ल्यात झाले असून, पोलिसांनी कारवाई करत दोन आरोपींना अटक केली आहे.

काय घडल नेमकं?

दोन आरोपींनी मिळून एका तरुणाला लक्ष्य करत त्याच्यावर कोयत्याने सपासप वार केले. या जीवघेण्या हल्ल्यामध्ये अभिजीत ओव्हाळ असे गंभीर जखमी झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. जुन्या वादातून किंवा किरकोळ कारणावरून झालेल्या भांडणातून हा प्रकार घडल्याचे बोलले जात आहे. आरोपींनी पूर्व वैमनस्यातून अभिजीत याच्यावर हा हल्ला केला असावा, अशी प्राथमिक माहिती पोलिसांच्या तपासातून समोर येत आहे.

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पोलिसांनी या प्रकरणी मुख्य दोन आरोपींना बेड्या ठोकल्या आहेत. हर्ष नाईक आणि अक्षय मणेरे अशी अटक करण्यात आलेल्या दोन्ही आरोपींची नावे आहेत. पोलिसांनी त्यांच्या विरोधात विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरू केला आहे.

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केतन अग्रवाल हत्याप्रकरणात प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नसून पोलिसांकडे ठोस पुरावेही नाहीत, असा दावा आरोपी सिया गोयल आणि तिचा कथित प्रियकर चेतन चौधरी यांच्या वकिलांनी केला आहे. मात्र, पोलिसांनी डिजिटल पुरावे आणि मोबाईल चॅटच्या आधारे दोघांची भूमिकाच स्पष्ट झाल्याचा दावा केला आहे. दरम्यान, या खटल्यासाठी राज्य सरकारने ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली आहे. सिया गोयलची बाजू मांडणारे सर्वोच्च न्यायालयातील वकील आशुतोष श्रीवास्तव यांनी सांगितले की, त्यांच्या अशिलाविरुद्ध कोणताही प्रत्यक्ष पुरावा किंवा स्वतंत्र साक्षीदार नाही. सुरुवातीला हा अपघाती मृत्यूचा गुन्हा होता, नंतर त्याचे हत्येच्या गुन्ह्यात रूपांतर करण्यात आले. फोनवर बोलणे किंवा कॅफेमध्ये भेटणे हे हत्येचे थेट पुरावे ठरत नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

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Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: ही घटना पुण्यातील कोथरूड परिसरातील आशिष गार्डन चौकात घडली.

  • Que: हल्ल्यात कोण जखमी झाला?

    Ans: अभिजीत ओव्हाळ नावाचा तरुण या हल्ल्यात गंभीर जखमी झाला.

  • Que: पोलिसांनी कोणाला अटक केली?

    Ans: हर्ष नाईक आणि अक्षय मणेरे या दोन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

Web Title: Pune crime trivial dispute ends dramatically youth attacked with a sickle two accused arrested

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Published On: Jun 28, 2026 | 10:13 AM

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