गुरुवार, 25 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Ketan Agarwal Pune Case : ‘त्या मुलीलाही त्याच गडावरून…’ अभिनेत्रीचा संताप उसळला! केली रोखठोक न्यायची मागणी

Updated On: Jun 25, 2026 | 06:49 PM IST
जाहिरात
सारांश

पुण्यातील लोहगड किल्ल्यावर झालेल्या केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणावर अभिनेत्री Aanchal Khurana हिने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करत तिने या घटनेबाबत आपले मत स्पष्टपणे मांडले. तिच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित तरुणीचे दुसऱ्या व्यक्तीसोबत प्रेमसंबंध असल्याचे समोर आले होते.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करत तिने या घटनेबाबत आपले मत स्पष्टपणे मांडले.
  • तरुणीचे दुसऱ्या व्यक्तीसोबत प्रेमसंबंध असल्याचे समोर आले.
  • दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी अशी मागणी केली.
पुण्यातील लोहगड किल्ल्यावर घडलेल्या केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणाने राज्यभर खळबळ उडवली असून, या प्रकरणावर अभिनेत्री आंचल खुरानानेही तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करत तिने या घटनेबाबत आपले मत स्पष्टपणे मांडले.

Prahaar Movie : २६/११ चा दहशतवादी अजमल कसाबच्या भूमिकेत मराठीचा चॉकलेट हिरो, अंगावर काटा आणणारा ‘प्रहार’चा पहिला लूक प्रदर्शित

आंचलच्या मते, संबंधित तरुण आणि तरुणीचे लग्न कुटुंबीयांच्या संमतीने ठरले होते. मात्र, तरुणीचे दुसऱ्या व्यक्तीसोबत प्रेमसंबंध असल्याचे समोर आले. अशा परिस्थितीत तिने आपल्या पालकांशी किंवा होणाऱ्या जोडीदाराशी संवाद साधण्याऐवजी चुकीचा मार्ग स्वीकारल्याचा आरोप आंचलने केला. “हा विषय स्त्री किंवा पुरुष यांच्यापुरता मर्यादित नाही. हा माणुसकी, नैतिकता आणि नातेसंबंधांमधील प्रामाणिकपणाचा प्रश्न आहे. मतभेद असतील तर त्यावर संवादाने तोडगा काढता येतो, मग हिंसेचा पर्याय का निवडला जातो?” असा प्रश्न तिने उपस्थित केला.

Mumbai Local Train Murder : मयंक हत्ये प्रकरणावर व्यक्त झाला सुप्रसिद्ध अभिनेता! पोस्ट करत बघ्यांना सुनावले खडेबोल

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Aanchal Khurana (@iaanchalkhurana)


तिने पुढे कोणत्याही प्रकारच्या अत्याचाराचे समर्थन करता येणार नसल्याचे सांगत, दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी अशी मागणी केली. पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या माहितीनुसार, १८ जून रोजी लोहगड किल्ल्यावर फिरण्यासाठी गेलेल्या केतन अग्रवालचा सुमारे ४०० फूट खोल दरीत पडून मृत्यू झाला होता. सुरुवातीला हा अपघात मानला गेला होता. मात्र, नंतर मिळालेल्या तांत्रिक पुराव्यांमुळे, सीसीटीव्ही फुटेज आणि साक्षीदारांच्या जबाबांमुळे तपासाला वेगळे वळण मिळाले. पोलिसांच्या प्राथमिक तपासानुसार, केतनची मंगेतर सिया गोयल आणि तिचा कथित प्रियकर चेतन चौधरी यांच्यात गेल्या काही काळापासून प्रेमसंबंध होते. या दोघांनी मिळून कट रचल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला असून, प्रकरणाचा सखोल तपास अद्याप सुरू आहे.

Web Title: Aanchal khurana on ketan agarwal pune case

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 25, 2026 | 06:49 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘कॅफेच्या टेबलवर केतनच्या मर्डरचा प्लॅनिंग, हातात हात अन्…’, सिया-चेतनचा ‘तो’ Video पाहून म्हणाल, ‘काय कारस्थानी होती बाई…’
1

‘कॅफेच्या टेबलवर केतनच्या मर्डरचा प्लॅनिंग, हातात हात अन्…’, सिया-चेतनचा ‘तो’ Video पाहून म्हणाल, ‘काय कारस्थानी होती बाई…’

Lohagad Murder Case: लोहगड हत्या प्रकरणातील व्यावसायिक केतन अग्रवाल नेमके किती शिकले होते? जाणून घ्या त्यांचा शैक्षणिक प्रवास..
2

Lohagad Murder Case: लोहगड हत्या प्रकरणातील व्यावसायिक केतन अग्रवाल नेमके किती शिकले होते? जाणून घ्या त्यांचा शैक्षणिक प्रवास..

Ketan Agarwal Muder Case: लोहगड हत्याकांडाचा थरारक खुलासा; 3 प्लॅन, ‘डेथ पॉईंट’ आणि सिग्नल मिळताच चेतनने…
3

Ketan Agarwal Muder Case: लोहगड हत्याकांडाचा थरारक खुलासा; 3 प्लॅन, ‘डेथ पॉईंट’ आणि सिग्नल मिळताच चेतनने…

Ketan Agarwal Murder Case : मला लग्न करायचं नाही सांगितलं होतं…, सिया गोयलच्या खुलाशाने लोहगड हत्याकांडात खळबळ
4

Ketan Agarwal Murder Case : मला लग्न करायचं नाही सांगितलं होतं…, सिया गोयलच्या खुलाशाने लोहगड हत्याकांडात खळबळ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ketan Agarwal Pune Case : ‘त्या मुलीलाही त्याच गडावरून…’ अभिनेत्रीचा संताप उसळला! केली रोखठोक न्यायची मागणी

Ketan Agarwal Pune Case : ‘त्या मुलीलाही त्याच गडावरून…’ अभिनेत्रीचा संताप उसळला! केली रोखठोक न्यायची मागणी

Jun 25, 2026 | 06:49 PM
पत्रकारांना धमकी प्रकरण गाजलं! संजय दिना पाटील यांच्या वक्तव्यावर फडणवीस नाराज; शिंदेंसोबतच्या बैठकीत व्यक्त केली खंत

पत्रकारांना धमकी प्रकरण गाजलं! संजय दिना पाटील यांच्या वक्तव्यावर फडणवीस नाराज; शिंदेंसोबतच्या बैठकीत व्यक्त केली खंत

Jun 25, 2026 | 06:47 PM
MHADA Lottery 2026 : म्हाडाचे मोठे पाऊल! ताथवडे टप्पा-२ मधील ७९२ सदनिकांचे वितरण; लवकरच १० हजार घरे उभारण्याचे लक्ष्य

MHADA Lottery 2026 : म्हाडाचे मोठे पाऊल! ताथवडे टप्पा-२ मधील ७९२ सदनिकांचे वितरण; लवकरच १० हजार घरे उभारण्याचे लक्ष्य

Jun 25, 2026 | 06:43 PM
भारतीय रस्त्यांवर राज्य करणाऱ्या ५ ‘लेजंडरी’ महिंद्रा कार! एका क्लिकवर पाहून घ्या

भारतीय रस्त्यांवर राज्य करणाऱ्या ५ ‘लेजंडरी’ महिंद्रा कार! एका क्लिकवर पाहून घ्या

Jun 25, 2026 | 06:36 PM
IND W Vs BAN W Live: बांग्लादेशने भारताविरुद्ध जिंकला टॉस; प्रथम करणार फलंदाजी

IND W Vs BAN W Live: बांग्लादेशने भारताविरुद्ध जिंकला टॉस; प्रथम करणार फलंदाजी

Jun 25, 2026 | 06:34 PM
CJP Protest: जंतर-मंतरवरील आंदोलनात कार्यकर्त्यावर लोखंडी रॉडने हल्ला; CJPचा गंभीर आरोप

CJP Protest: जंतर-मंतरवरील आंदोलनात कार्यकर्त्यावर लोखंडी रॉडने हल्ला; CJPचा गंभीर आरोप

Jun 25, 2026 | 06:29 PM
मारुती सुझुकीच्या या आहेत 5 ऐतिहासिक कार! आत्ताच जाणून घ्या

मारुती सुझुकीच्या या आहेत 5 ऐतिहासिक कार! आत्ताच जाणून घ्या

Jun 25, 2026 | 06:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा