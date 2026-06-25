Prahaar Movie : २६/११ चा दहशतवादी अजमल कसाबच्या भूमिकेत मराठीचा चॉकलेट हिरो, अंगावर काटा आणणारा ‘प्रहार’चा पहिला लूक प्रदर्शित

राजकुमार राव हा एक असा बॉलिवूड अभिनेता आहे, ज्याला भूमिकेत कसे शिरायचे हे चांगलेच ठाऊक आहे. तो लवकरच ‘प्रहार’ या चित्रपटात दहशतवादी कसाबला फाशीची शिक्षा मिळवून देणारे वकील उज्ज्वल निकम यांची भूमिका साकारणार आहे. चित्रपटातील त्याच्या लूकची पहिली झलक समोर आली आहे. निर्मात्यांनी ‘प्रहार’च्या प्रदर्शनाची तारीखही जाहीर केली आहे.
‘प्रहार’ या चित्रपटात राजकुमार राव, २००८ च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्याचा सूत्रधार कसाबला फाशीची शिक्षा मिळावी यासाठी अथक लढा देणारे प्रख्यात भारतीय वकील उज्ज्वल निकम यांची भूमिका साकारणार आहे. ही कथा आता मोठ्या पडद्यावर साकारली जाणार आहे. हा चित्रपट ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होईल.
जेव्हा चाहत्यांना ‘प्रहार’ चित्रपटातील राजकुमार रावच्या लूकची झलक मिळाली, तेव्हा त्यांनी अभिनेत्यावर कौतुकाचा वर्षाव केला. सेलिब्रिटींनीही चित्रपटाचे आणि राजकुमारचे कौतुक केले. पण प्रहार चित्रपटाची पहिली झलक समोर येताच मराठी प्रेक्षकांना देखील सुखद धक्का मिळाला आहे. मराठी मनोरंजनसृष्टीतील चॉकलेट हिरो प्रहार मध्ये झळकणार आहे. त्याचं नाव आहे ललित प्रभाकर असून तो, या चित्रपटात अजमल कसाबची भूमिका साकारणार आहे. ललितला आतापर्यंत विविध रोमॅंटिक आणि सकारात्मक भूमिका साकारताना प्रेक्षकांनी पाहिले आहे. पण, आता पहिल्यांदाच अजमल कसाबच्या भूमिकेत पाहून चाहतेही शॉक झाले आहेत.
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ललित प्रभाकरच्या रूपांतराने अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला असून सोशल मीडियावर त्याच्या अभिनयाचं कौतुक केलं जात आहे. “खरंच कसाबच्या भूमिकेत ललित आहे का?”, “ललितचा लूक पाहून शॉक बसला”, “वेगवेगळ्या भूमिका आणि दमदार अभिनय… ललितला मानलं पाहिजे”, “मराठीचा चॉकलेट बॉय आता कसाबच्या भूमिकेत पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे” अशा अनेक प्रतिक्रिया नेटकऱ्यांनी दिल्या आहेत. ललितच्या या धाडसी आणि आव्हानात्मक भूमिकेमुळे ‘प्रहार’ चित्रपटाबाबतची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.आशिष चंचलानीपासून ते अनंत जोशीपर्यंत, सेलिब्रिटींनी ‘प्रहार’वर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.
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राजकुमार राव ‘प्रहार’ या चित्रपटात उज्ज्वल निकम यांची भूमिका साकारणार आहे. तो माजी क्रिकेटपटू सौरव गांगुली यांच्यावरील बायोपिकमध्येही काम करणार आहे. या चित्रपटासाठी तो क्रिकेटचे धडे घेत आहे. त्याने आपल्या दिसण्यातही बदल केले आहेत.