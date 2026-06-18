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Daveigh Chase Passed Away : मनोरंजनसृष्टी पुन्हा शोकाकुल! वयाच्या 35 व्या वर्षी अभिनेत्रीने घेतला अखेरचा श्वास, मृत्यूचं कारण समोर

Updated On: Jun 18, 2026 | 02:54 PM IST
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सारांश

हॉरर चित्रपट The Ring मधील 'समारा मॉर्गन'च्या भूमिकेमुळे प्रसिद्ध झालेल्या अभिनेत्री डेव्ही चेस हिचं वयाच्या 35 व्या वर्षी निधन झालं. ती गेल्या काही दिवसांपासून मेनिन्जायटिस आणि रक्तातील गंभीर संसर्गाशी झुंज देत होती.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • निधनामुळे चाहत्यांसह चित्रपटसृष्टीतही हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
  • मृत्यूची माहिती तिच्या जवळच्या व्यक्तींनीही पुष्टी केल्याचं वृत्त आहे.
  • तिने अनेक अॅनिमेटेड प्रकल्पांमध्ये व्हॉइस ओव्हर कलाकार म्हणूनही काम केलं.
काही दिवसांपूर्वी बॉलिवूडमधील एका उभरत्या सीताऱ्याने अंत पाहिला. अभिनेत्री संचिता उगले आपल्या राहत्या घरात मृतावस्थेत आढळली. या अभिनेत्रीने त्याच दिवशी आत्महत्या केली, ज्या दिवशी काही वर्षांपूर्वी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतने स्वतःचे जीवन संपवले होते, त्यामुळे संपूर्ण देशभरात या चर्चेविषयी वेगवेगळे निष्कर्ष दिसून आले. अशामध्ये मनोरंजन विश्वातून आणखी एक दुःखद बातमी समोर आली आहे. हॉरर चित्रपट The Ring मधील ‘समारा मॉर्गन’ या भूमिकेमुळे जगभर प्रसिद्ध झालेली अभिनेत्री डेव्ही चेस हिचं वयाच्या अवघ्या 35 व्या वर्षी निधन झालं आहे. तिच्या निधनामुळे चाहत्यांसह चित्रपटसृष्टीतही हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

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मिळालेल्या माहितीनुसार, डेव्ही गेल्या काही दिवसांपासून गंभीर आजाराशी सामना करत होती. तिला मेनिन्जायटिससह रक्तातील संसर्गाचा त्रास झाला होता. कालांतराने हा संसर्ग अधिक गंभीर बनल्याने तिच्या प्रकृतीत सातत्याने बिघाड होत गेला. अखेर उपचारादरम्यान तिची प्राणज्योत मालवली. तिच्या मृत्यूची माहिती तिच्या जवळच्या व्यक्तींनीही पुष्टी केल्याचं वृत्त आहे.

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डेव्ही चेस ही केवळ अभिनेत्रीच नव्हे, तर एक लोकप्रिय व्हॉइस आर्टिस्टही होती. डिस्नीच्या Lilo & Stitch या Animated चित्रपटातील ‘लिलो’ या पात्राला तिने आवाज दिला होता. मात्र, The Ring मधील भयावह ‘समारा मॉर्गन’च्या भूमिकेने तिला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वेगळी ओळख मिळवून दिली. 24 जुलै 1990 रोजी अमेरिकेतील लास वेगास येथे जन्मलेल्या डेव्हीने लहान वयातच मनोरंजन क्षेत्रात पाऊल ठेवलं. अभिनयासोबतच तिने अनेक अॅनिमेटेड प्रकल्पांमध्ये व्हॉइस ओव्हर कलाकार म्हणूनही काम केलं आणि आपल्या बहुआयामी प्रतिभेची छाप प्रेक्षकांवर उमटवली.

Web Title: Daveigh chase passed away marathi news

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Published On: Jun 18, 2026 | 02:53 PM

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