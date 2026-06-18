Daveigh Chase Passed Away : मनोरंजनसृष्टी पुन्हा शोकाकुल! वयाच्या 35 व्या वर्षी अभिनेत्रीने घेतला अखेरचा श्वास, मृत्यूचं कारण समोर

मिळालेल्या माहितीनुसार, डेव्ही गेल्या काही दिवसांपासून गंभीर आजाराशी सामना करत होती. तिला मेनिन्जायटिससह रक्तातील संसर्गाचा त्रास झाला होता. कालांतराने हा संसर्ग अधिक गंभीर बनल्याने तिच्या प्रकृतीत सातत्याने बिघाड होत गेला. अखेर उपचारादरम्यान तिची प्राणज्योत मालवली. तिच्या मृत्यूची माहिती तिच्या जवळच्या व्यक्तींनीही पुष्टी केल्याचं वृत्त आहे.
डेव्ही चेस ही केवळ अभिनेत्रीच नव्हे, तर एक लोकप्रिय व्हॉइस आर्टिस्टही होती. डिस्नीच्या Lilo & Stitch या Animated चित्रपटातील ‘लिलो’ या पात्राला तिने आवाज दिला होता. मात्र, The Ring मधील भयावह ‘समारा मॉर्गन’च्या भूमिकेने तिला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वेगळी ओळख मिळवून दिली. 24 जुलै 1990 रोजी अमेरिकेतील लास वेगास येथे जन्मलेल्या डेव्हीने लहान वयातच मनोरंजन क्षेत्रात पाऊल ठेवलं. अभिनयासोबतच तिने अनेक अॅनिमेटेड प्रकल्पांमध्ये व्हॉइस ओव्हर कलाकार म्हणूनही काम केलं आणि आपल्या बहुआयामी प्रतिभेची छाप प्रेक्षकांवर उमटवली.