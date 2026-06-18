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बॉलिवूडनंतर मराठी सिनेसृष्टीत अदा शर्माची दमदार एंट्री, ‘गजरा’ चित्रपटाची घोषणा, रिलीज डेटही आली समोर

Updated On: Jun 18, 2026 | 11:52 AM IST
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सारांश

Adah Sharma मराठी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण करण्यास सज्ज झाली आहे. 'गजरा' या चित्रपटाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली असून, चित्रपट कधी प्रदर्शित होणार याबाबतची माहितीही समोर आली आहे.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

‘द केरळ स्टोरी’ आणि ‘१९२०’ सारख्या चित्रपटांमुळे ओळख मिळवलेली अदा शर्मा आता मराठी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण करणार आहे. ‘गजरा’ हा तिचा पहिला चित्रपट असेल. याची घोषणा करण्यात आली असून, चित्रपटाचा फर्स्ट लूकही प्रदर्शित करण्यात आला आहे.

अदा शर्माच्या पदार्पणाच्या ‘गजरा’ या मराठी चित्रपटाची अधिकृत घोषणा झाली आहे. हा चित्रपट २०२७ मध्ये प्रदर्शित होईल. यात अदा मुख्य भूमिका साकारणार आहे. अभिनेत्रीने तिच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरील एका पोस्टद्वारे ही माहिती दिली आहे. तिने लिहिले आहे, “माझ्या पहिल्या मराठी चित्रपटाला, ‘गजरा,’ तुमच्या सर्वांच्या प्रेमाची आणि आशीर्वादांची गरज आहे.”

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अदा शर्माने पुढे लिहिले, “माझ्या पहिल्या चित्रपट ‘1920’ पासून ते ‘केरळा स्टोरी’, ‘सनफ्लॉवर’, ‘कमांडो’, ‘बस्तर’, ‘रीटा सन्याल’ पर्यंत तुम्ही मला खूप प्रेम दिले आहे. तुम्ही ‘हार्ट अटॅक’, ‘क्षणम’, ‘राणा विक्रमा’ आणि माझ्या सर्व दाक्षिणात्य चित्रपटांवरही प्रेम केले आहे. माझ्या मराठी पदार्पणासाठीही मला तुमच्या आशीर्वादाची, पाठिंब्याची आणि प्रेमाची गरज आहे.

चित्रपटाचे पोस्टर खूपच उत्सुकता वाढवणारे आहे. ते सत्य घटनांवर आधारित एका गडद, ​​अस्वस्थ करणाऱ्या आणि कठीण कथेची झलक देते. अदा शर्मा दिग्दर्शित या चित्रपटाचे दिग्दर्शन श्रेयस जाधव यांनी केले असून, अमोल बोरकर यांनी निर्मिती केली आहे. गणराज स्टुडिओज प्रस्तुत, ‘गजरा’ हा झिगझॅग प्रॉडक्शन्सचा पहिला चित्रपट आहे. अदाने तिच्या पोस्टमध्ये खुलासा केला आहे की, हा चित्रपट एका सत्य घटनेवर आधारित आहे.

 

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चित्रपटाच्या संगीताची जबाबदारी देवदत्त मनीषा बाजी यांच्यावर असेल. देवदत्त हे महाराष्ट्रातील एक प्रख्यात संगीतकार, संगीत संयोजक आणि निर्माते आहेत. मराठी चित्रपटसृष्टीत ते त्यांच्या उत्कृष्ट ऐतिहासिक आणि लोकसंगीतासाठी विशेषतः लोकप्रिय आहेत.

Web Title: After bollywood adah sharma makes a powerful entry into marathi cinema gajra announced release date revealed

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Published On: Jun 18, 2026 | 11:52 AM

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