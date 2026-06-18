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Krishna Chya Leki : ‘ज्या दिवशी मला समजलं की निवेदिता सराफ..’, रोहित परशुरामने सांगितली ऑडिशनची खास आठवण

Updated On: Jun 18, 2026 | 01:54 PM IST
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सारांश

'कृष्णाईच्या लेकी' मालिकेत 'शंकर'ची भूमिका साकारणारा Rohit Parshuram याने ऑडिशनचा प्रवास आणि Nivedita Saraf यांच्यासोबत काम करण्याची संधी मिळाल्याबद्दल मनोगत व्यक्त केले.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

झी मराठीवरील नव्या ‘कृष्णाईच्या लेकी’ या मालिकेत अभिनेता रोहित परशुराम ‘शंकर’ ही महत्त्वाची भूमिका साकारणार आहे. ‘अर्जुन’ या भूमिकेतून घराघरात पोहोचलेल्या रोहितने या नव्या प्रवासाबद्दल आणि मालिकेच्या ऑडिशनमागील आठवणींबद्दल नुकताच खुलासा केला.

रोहित सांगतो, “मी एकदा ‘कमळी’ मालिकेच्या सेटवर आदित्यला भेटण्यासाठी गेलो होतो. त्यावेळी दिग्दर्शक अनिकेत साने झी मराठीसाठी नवी मालिका घेऊन येत असल्याचं समजलं. मालिकेच्या ऑडिशन्स सुरू असल्याचं कळताच मी त्यांना भेटलो आणि ऑडिशन दिली. त्यानंतर अनेक टप्प्यांमध्ये ऑडिशन्स आणि सीन वर्क झाले. अखेर माझी निवड झाली आणि झी मराठीच्या कुटुंबात पुन्हा एकदा सहभागी होण्याची संधी मिळाली.”

‘शंकर’ या भूमिकेसाठी तो विशेष मेहनत घेत आहे. कोल्हापुरी भाषेचा लहेजा आत्मसात करण्यापासून ते शारीरिक तयारीपर्यंत अनेक गोष्टींवर तो काम करत आहे. नियमित व्यायाम, संतुलित आहार आणि स्क्रिप्टचा सखोल अभ्यास यावर त्याचा सध्या भर आहे.

मात्र या मालिकेशी जोडली गेलेली सर्वात खास भावना म्हणजे ज्येष्ठ अभिनेत्री Nivedita Saraf यांच्यासोबत काम करण्याची संधी. याबद्दल बोलताना रोहित म्हणाला, “मला जेव्हा कळलं की निवेदिता ताई या मालिकेत प्रमुख भूमिका साकारणार आहेत, तेव्हा मी मनापासून ही मालिका मिळावी म्हणून प्रार्थना केली. त्यांच्या प्रोजेक्टचा भाग होणं हेच माझ्यासाठी मोठं यश होतं.”

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तो पुढे म्हणाला, “आज त्यांच्या सोबत काम करताना माझा आतापर्यंतचा प्रवास डोळ्यासमोर उभा राहतो. त्यांनी गाठलेलं स्थान, त्यांचा अनुभव आणि कामाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन यांच्याकडून खूप काही शिकायला मिळणार आहे. त्यांच्या प्रत्येक सीनमधून काहीतरी नवीन शिकण्याची संधी मला मिळेल.”

‘कृष्णाईच्या लेकी’मधील रोहितचा नवा अवतार आणि त्याची भूमिका प्रेक्षकांना कितपत भावते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

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झी टीव्हीवरीवरील हिंदी मालिका गंगामाई की बेटियाँ या हिंदी मालिकेचा मराठी रिमेक करण्यात येत आहे. ‘गंगामाई की बेटियाँ ‘ या मालिकेत महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये शेझान खान, शुभांगी लाटकर आणि इंदिरा कृष्णन यांचा समावेश आहे. या मालिकेने नुकतेच 200 भाग पूर्ण करण्याचा टप्पा गाठला असून तिला प्रेक्षकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. ही हिंदी मालिका सध्या टीआरपीमध्ये देखील चर्चेत आहे. या मालिकेच्य़ा मराठीत करण्यात येणाऱ्या रिमेकला प्रेक्षकांचा प्रतिसाद कसा असेल हे लवकरच कळेल.

Web Title: Krishna chya leki the day i found out nivedita saraf was part of the show rohit parshuram recalls a special audition memory

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Published On: Jun 18, 2026 | 01:54 PM

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