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Marathi Boy Viral Video: ‘इंडियाज गॉट लेटंट 2’मध्ये छाप पाडणारा हा मराठी मुलगा कोण? आलिया भट्टही झाली फॅन, समय रैना झाला निःशब्द

Updated On: Jun 22, 2026 | 12:09 PM IST
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सारांश

'इंडियाज गॉट लेटंट 2'मध्ये आपल्या भावनिक सादरीकरणाने सर्वांचं लक्ष वेधून घेणारा मराठमोळा सुकृत देव सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. त्याच्या व्हायरल व्हिडीओने समय रैनालाही निःशब्द केलं असून लाखो नेटकऱ्यांची मनं जिंकली आहेत.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

समय रैना त्याच्या ‘इंडियाज गॉट लेटंट २’ या शोच्या दुसऱ्या सीझनसह पुन्हा एकदा प्रेक्षकांसमोर परतला आहे. पहिल्या एपिसोडमध्ये अभिनेत्री आलिया भट्ट आणि शर्वरी प्रमुख पाहुण्या म्हणून दिसल्या. ‘इंडियाज गॉट लेटंट’चा पहिला सीझन बऱ्याच अडचणींनी भरलेला होता. आता, सीझन २ मधील अनेक व्हिडिओ क्लिप्स सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. या सर्व क्लिप्समध्ये एका मराठी मुलाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. त्याचा अभिनय सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत इतका अप्रतिम होता की, स्वतः समय रैनादेखील चकित झाला.

समय रैनाच्या ‘इंडियाज गॉट टॅलेंट’च्या दुसऱ्या पर्वात सहभागी झालेल्या एका मराठी तरुणाने आपल्या अभिनयाने सर्वांना प्रभावित केले. सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत, त्याने एका दारुड्याच्या भूमिकेत इतका जीव ओतला की शेवटपर्यंत तो जराही थांबला नाही. उपस्थित असलेल्या प्रत्येकाला वाटले की तो खरोखरच दारूच्या नशेत आहे. त्याने सर्वांना हसवले आणि अनेकांची चेष्टा केली. अखेरीस, सर्वांनी त्याला त्याचा खरा आवाज काढायला सांगितले. जेव्हा त्याने त्याचा खरा आवाज काढला, तेव्हा आलिया भट्ट, शर्वरी, समय रैना आणि संपूर्ण पॅनल उभे राहिले. हे सर्व पाहून तो अभिनेता खूप भावूक झाला.

 

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हा अभिनेता एक मराठी नाट्य कलाकार आहे. त्याचे नाव सुकृत देव असून, त्याने अनेक मालिका आणि नाटकांमध्ये काम केले आहे. लेखक, दिग्दर्शक आणि अभिनेते संतोष पवार यांच्या ‘यादकदाचित रिटर्न्स’ या नाटकात त्याने एक महत्त्वाची भूमिका साकारली आहे. सोशल मीडियावर खूप सक्रिय असलेला सुकृत अनेक विनोदी रील्स शेअर करतो. त्याचे इंस्टाग्रामवर लाखो फॉलोअर्स आहेत. त्याने ‘किस्मत’ आणि ‘मुहूर्त’ या चित्रपटांमध्येही काम केले आहे.

सुकृतचा हा व्हिडीओ सध्या विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या प्रमाणात शेअर केला जात आहे. अनेकांनी त्याच्या संघर्षाला सलाम करत त्याच्या यशासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत. ‘इंडियाज गॉट लेटंट 2’मधील या एका परफॉर्मन्समुळे सुकृत देव आता देशभरातील प्रेक्षकांसाठी प्रेरणेचं उदाहरण ठरत आहे.

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Web Title: Indias got latent 2 marathi boy viral video who is this marathi boy who stole the spotlight and left samay raina speechless

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Published On: Jun 22, 2026 | 12:09 PM

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