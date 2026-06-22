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रणबीर-आलियाच्या ‘Love and War’च्या सेटवर दुर्दैवी अपघात; 42 वर्षीय कामगाराचा मृत्यू, भन्साळी प्रोडक्शनने घेतला मोठा निर्णय

Updated On: Jun 22, 2026 | 10:15 AM IST
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सारांश

रणबीर कपूर आणि आलिया भट्ट यांच्या 'लव्ह अँड वॉर' चित्रपटाच्या सेटवर दुर्दैवी अपघातात ४२ वर्षीय कामगाराचा मृत्यू झाला. या घटनेमागचं नेमकं कारण काय, जाणून घ्या सविस्तर

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

रणबीर कपूर, आलिया भट्ट आणि विकी कौशल हे संजय लीला भन्साळी यांच्या ‘लव्ह अँड वॉर’ या चित्रपटात काम करणार आहेत. मात्र, चित्रपटाच्या सेटवर एक दुःखद घटना घडल्याने हा चित्रपट चर्चेचा विषय बनला आहे.

फिल्म स्टुडिओ सेटिंग अँड अलाइड मजदूर युनियन (FSSAMU) नुसार, १७ जून २०२६ रोजी पहाटे ३ वाजण्याच्या सुमारास मुंबईतील गोरेगाव पूर्व येथील रॉयल पंप स्टुडिओमध्ये चित्रपटाच्या सेटवर चंद्रधारी यादव या सुतार कामगाराचा मृत्यू झाला. ते ४२ वर्षांचे असल्याचे सांगण्यात येत आहे. शॉर्ट सर्किटमुळे त्यांचा मृत्यू झाला, परंतु मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप कळलेले नाही.

चंद्रधारी यादव यांच्या पश्चात त्यांची पत्नी आणि दोन मुली आहेत. टाइम्स ऑफ इंडियामधील वृत्तानुसार, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज (FWICE) आणि एफएसएसएएमयू (FSSAMU) यांनी संयुक्तपणे ‘लव्ह अँड वॉर’च्या निर्मात्यांशी संपर्क साधून कामगाराच्या कुटुंबासाठी आर्थिक मदत आणि पाठिंब्याची विनंती केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, भन्साली प्रॉडक्शन्सने यादव यांच्या कुटुंबाला नुकसान भरपाई म्हणून ४० लाख रुपये देऊ केले आहेत.

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न्यूज पोर्टलशी बोलताना, एफडब्ल्यूआईसीईचे अध्यक्ष बी.एन. तिवारी म्हणाले, “आर्थिक भरपाई व्यतिरिक्त, आम्ही निर्मात्याला मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी घेण्याची विनंती केली आहे. कामगारांना अनेकदा ठरवून दिलेल्या आठ ते दहा तासांपेक्षा जास्त काम करावे लागते आणि एखादी व्यक्ती शारीरिकदृष्ट्या किती कष्ट करू शकते यालाही एक मर्यादा असते. शवविच्छेदन अहवाल मिळाल्यानंतर आम्ही पुढील कारवाईचा निर्णय घेऊ. निर्माता कितीही मोठा असो किंवा चित्रपट कितीही मोठा असो, कामगारांचे आयुष्य धोक्यात घालता येणार नाही.”

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एफडब्ल्यूआयसीईचे (FWICE) महासचिव अशोक दुबे म्हणाले, “चंद्रधारी गेल्या तीन दिवसांपासून सेटवर सतत काम करत होते आणि घटनेच्या दिवशी सकाळी ७ ते पहाटे ३ वाजेपर्यंत कर्तव्यावर होते. उपस्थित लोकांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांना विजेचा धक्का बसला आणि त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, जिथे त्यांचे निधन झाले. आम्ही श्री. भन्साली यांना पत्र लिहून त्यांच्या पत्नीला त्यांच्या प्रॉडक्शन हाऊसमध्ये नोकरी देण्याची विनंती केली आहे.”

भन्साळी प्रॉडक्शन्सने अद्याप या प्रकरणी कोणतेही निवेदन जारी केलेले नाही. चित्रपटाचे प्रदर्शन जानेवारी २०२७ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आले आहे.

Web Title: Tragic accident on the sets of love and war 42 year old worker dies bhansali productions takes a major decision

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Published On: Jun 22, 2026 | 10:15 AM

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