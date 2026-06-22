Aasiya Kazi Welcome Baby Girl: टीव्हीवरील प्रसिद्ध अभिनेत्री झाली आई, घरी छोट्या परीचं आगमन; चाहत्यांना दिली गुडन्यूज

लोकप्रिय टीव्ही अभिनेत्री आसिया काझीने नुकतीच एका मुलीला जन्म दिला आहे. लग्नानंतर दोन वर्षांनी आसियाने ही आनंदाची बातमी तिच्या चाहत्यांसोबत शेअर केली आहे. सोशल मीडियावर एका पोस्टमध्ये, अभिनेत्रीने तिच्या गोंडस मुलीची पहिली झलक दाखवली. आसियाने तिचा पती गुलशन नैनसोबत २० जून रोजी आपल्या मुलीचे स्वागत केले.
आसियाने ही आनंदाची बातमी देताच, टीव्ही इंडस्ट्रीतील सेलिब्रिटी या जोडप्याचे अभिनंदन करत आहेत. अभिनेत्रीने तिच्या मुलीची पहिली झलकही चाहत्यांना दाखवली आहे. आसिया काझीने तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर एक सुंदर फोटो शेअर करून तिच्या मुलीची झलक दाखवली आहे. फोटोमध्ये आसियाच्या मुलीचे ओठ, हात आणि पाय स्पष्ट दिसत आहेत. या फोटोच्या कॅप्शनमध्ये आसियाने लिहिले की, ‘हे देवा, त्याला आमच्याकडे सोपवल्याबद्दल धन्यवाद. आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करू.’ तिचे पती गुलशन यांनी या पोस्टवर कमेंट केली, ‘आणि तसाच जून हा माझा आवडता महिना बनला आहे.’
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सेलिब्रिटी आणि चाहते आसिया काझी आणि तिचा पती गुलशन यांचे सतत अभिनंदन करत आहेत. टीव्ही अभिनेत्री किश्वर मर्चंटने आसियाच्या पोस्टवर ‘अभिनंदन’ अशी कमेंट केली. अनेक सेलिब्रिटींनीही कमेंट सेक्शनमध्ये आसिया आणि गुलशन यांचे अभिनंदन केले.
आसिया आणि गुलशन आठ वर्षे एकमेकांना डेट करून नंतर विवाहबद्ध झाले. ते वेगवेगळ्या धर्माचे असल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबांनी त्यांचे लग्न स्वीकारण्यास नकार दिला होता. पण, कुटुंबांची समजूत घातल्यानंतर, या जोडप्याने अखेर २०२४ मध्ये लग्न केले. आता, त्यांच्या लग्नानंतर दोन वर्षांनी, आसिया आणि गुलशन एका मुलीचे पालक झाले आहेत.
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