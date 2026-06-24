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Ketan Agarwal – Siya प्रकरणासारख्या थरारक कथा! पत्नीच्या छळामुळे उद्ध्वस्त झाले पतीचे आयुष्य; OTT वरील हे ५ चित्रपट नक्की पाहा

Updated On: Jun 24, 2026 | 12:34 PM IST
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सारांश

OTT Thriller Movies: केतन-सिया प्रकरणासारख्या नात्यातील फसवणूक, मानसिक छळ आणि थरार दाखवणारे ५ दमदार थ्रिलर चित्रपट OTT वर उपलब्ध आहेत. जाणून घ्या ही खास यादी.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • केतन-सिया प्रकरणासारख्या थरारक कथा
  • OTT वरील हे ५ थ्रिलर चित्रपट
  • पत्नीच ठरली पतीची सर्वात मोठी शत्रू
पुण्यातील केतन अग्रवाल हत्याकांडाने संपूर्ण देशाला हादरवून सोडले आहे. या प्रकरणात त्याची होणारी पत्नी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी यांची नावे समोर आल्यानंतर या घटनेची सर्वत्र चर्चा सुरू झाली आहे. नात्यातील विश्वासघात, फसवणूक आणि गुन्हेगारीचे हे प्रकरण समोर आल्यानंतर अशाच धक्कादायक कथानकांवर आधारित काही चित्रपट पुन्हा चर्चेत आले आहेत. चला जाणून घेऊया OTT वर उपलब्ध असलेल्या अशाच ५ थरारक चित्रपटांविषयी.

हसीन दिलरुबा

Taapsee Pannu आणि Vikrant Massey यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या या चित्रपटात प्रेम, फसवणूक आणि खून-रहस्याचा थरार अनुभवायला मिळतो. राणीवर तिच्या पतीच्या हत्येचा संशय घेतला जातो, मात्र कथानक शेवटपर्यंत अनेक धक्कादायक वळणे घेत राहते. हा चित्रपट नेटफ्लिक्सवर उपलब्ध आहे.

जाने जान

Kareena Kapoor Khan हिच्या OTT पदार्पणाचा हा चित्रपट रहस्य आणि गुन्हेगारीने भरलेला आहे. एका खुनानंतर घडणाऱ्या घटनांमुळे प्रेक्षक शेवटपर्यंत खिळून राहतात. हा चित्रपटही नेटफ्लिक्सवर पाहता येईल.

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गोन गर्ल

सायकोलॉजिकल थ्रिलर प्रकारातील हा चित्रपट जगभरात गाजला. एका पत्नीने आपल्या पतीला गुन्ह्यात अडकवण्यासाठी रचलेला धक्कादायक कट या चित्रपटात दाखवण्यात आला आहे. नात्यातील संशय, सूड आणि मानसिक खेळ यांचे उत्कृष्ट चित्रण यात पाहायला मिळते.

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अंधाधुन

Ayushmann Khurrana, Tabu आणि Radhika Apte यांच्या भूमिका असलेला हा चित्रपट भारतीय सिनेसृष्टीतील सर्वोत्कृष्ट थ्रिलर्सपैकी एक मानला जातो. कथेत खून, फसवणूक आणि अनपेक्षित ट्विस्ट्सची रेलचेल आहे.

डार्लिंग्स

Alia Bhatt आणि Vijay Varma यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या या चित्रपटात कौटुंबिक हिंसाचार आणि सूडाची कथा दाखवण्यात आली आहे. नात्यातील अत्याचारांना वेगळ्या पद्धतीने मांडणारा हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला.

हे सर्व चित्रपट नातेसंबंधातील गुंतागुंत, विश्वासघात, मानसिक खेळ आणि थरारक घटनांचे चित्रण करतात. जर तुम्हाला सस्पेन्स आणि क्राइम थ्रिलर चित्रपट आवडत असतील, तर ही यादी तुमच्यासाठी नक्कीच उपयुक्त ठरेल.

Web Title: Ketan agarwal siya case like shocking stories husbands lives ruined by their wives cruelty 5 must watch ott thriller films

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Published On: Jun 24, 2026 | 12:28 PM

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