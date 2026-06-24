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Prakash Raj Voter List Controversy: प्रकाश राज वादाच्या भोवऱ्यात; 3 राज्यांच्या मतदार यादीत नाव आढळल्याने न्यायालयाची गंभीर दखल

Updated On: Jun 24, 2026 | 11:35 AM IST
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सारांश

अभिनेता प्रकाश राज यांचे नाव तीन राज्यांच्या मतदार यादीत आढळल्याच्या दाव्यांमुळे वाद निर्माण झाला आहे. या प्रकरणाची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतल्याने चर्चांना उधाण आले आहे.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

दाक्षिणात्य आणि बॉलीवूड चित्रपटांमधील आपल्या दमदार अभिनयासाठी आणि स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखले जाणारे अभिनेते प्रकाश राज सध्या एका गंभीर कायदेशीर पेचात अडकले आहेत. तीन वेगवेगळ्या राज्यांतील चार मतदार याद्यांमध्ये आपले नाव असल्याच्या खळबळजनक आरोपांचा सामना करणाऱ्या राज यांच्या विरोधात बंगळूरू न्यायालयाने तिसरे अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. एकापाठोपाठ तीन वॉरंट जारी झाल्यामुळे त्यांच्या अटकेचा धोका आता वाढला आहे.

या संपूर्ण वादाची मुळे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत आहेत, जेव्हा प्रकाश राज यांनी बंगळूर सेंट्रल मतदारसंघातून अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली होती. २०२३ मध्ये, बंगळूरस्थित वकील के. दिलीप कुमार यांनी न्यायालयात एक याचिका दाखल करून आरोप केला की, नियमांचे उल्लंघन करून प्रकाश राज यांचे नाव चार वेगवेगळ्या मतदार याद्यांमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. तक्रारीनुसार, त्यांचे नाव दोन वेगवेगळ्या मतदारसंघांमध्ये समाविष्ट होते: बंगळूरमधील शांतीनगर, चेन्नईमधील वेलाचेरी आणि तेलंगणातील सेरिलिंगमपल्ली. भारतीय निवडणूक कायद्यानुसार, कोणताही नागरिक देशात केवळ एकाच मतदारसंघात आपली मतदार नोंदणी करू शकतो. एकापेक्षा जास्त मतदारसंघांमध्ये नाव नोंदवणे हा एक फौजदारी गुन्हा आहे.

या प्रकरणात न्यायालयाने सुरुवातीपासूनच कठोर भूमिका घेतली आहे. सुरुवातीला, १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पोलीस आयुक्तांमार्फत अभिनेत्याला समन्स बजावण्यात आले होते, परंतु तो त्याच्या दिलेल्या पत्त्यावर आढळला नाही. त्याने घर रिकामे केल्याचे न्यायालयाला कळल्यावर, १७ मार्च २०२६ रोजी पहिले अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आले. १७ एप्रिल रोजी न्यायालयात हजर न राहिल्याने दुसरे वॉरंट जारी करण्यात आले. आता, पीठासीन अधिकारी प्रशिक्षणावरून परतल्यानंतर, १२ जून २०२६ रोजी त्याच्याविरुद्ध तिसरे वॉरंट जारी करण्यात आले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ जुलै २०२६ रोजी होणार आहे.


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प्रकाश राज यांचे म्हणणे काय आहे?
मात्र, या सर्व आरोपांवर प्रकाश राज यांचा दावा वेगळा आहे. ते म्हणतात की ते फक्त तामिळनाडूमध्येच मतदानाचा हक्क बजावतात आणि इतर राज्यांच्या मतदार यादीत त्यांचे नाव असल्याचा दावा पूर्णपणे खोटा आणि निराधार आहे.

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सर्व वाद असूनही, प्रकाश राज चित्रपटसृष्टीत सक्रिय आहेत. ते अलीकडेच तमिळ चित्रपट ‘कालिदास २’ आणि तेलुगू चित्रपट ‘सीता पयणम’ मध्ये दिसले. भविष्यात त्यांचे अनेक मोठे प्रकल्प रांगेत आहेत, ज्यात हिंदी चित्रपट ‘दृश्यम ३’, तेलुगू चित्रपट ‘वाराणसी’ आणि ‘स्पिरिट’, तसेच तमिळ चित्रपट ‘जना नायगन’ यांचा समावेश आहे.

Web Title: Prakash raj voter list controversy three states voter list court takes serious note

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Published On: Jun 24, 2026 | 11:35 AM

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