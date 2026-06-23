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Lucknow Gaming Zone Fire: ‘प्रवास सुरू होण्याआधीच संपला…’; लखनऊमधील अग्नितांडवाने हळहळला Sonu Sood, भावूक पोस्ट व्हायरल

Updated On: Jun 23, 2026 | 01:02 PM IST
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सारांश

लखनऊच्या गेमिंग झोनमध्ये लागलेल्या भीषण आगीत 14 तरुणांचा मृत्यू झाला. या घटनेवर अभिनेता Sonu Sood याने भावूक प्रतिक्रिया देत दुःख व्यक्त केलं. त्याची पोस्ट सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

सोमवारी लखनऊच्या अलीगंजमधील पुरानिया येथे एक दुःखद घटना घडली. एका कोचिंग सेंटरला लागलेल्या भीषण आगीत अनेक विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला असून, अनेक जण जखमी झाले आहेत. या घटनेमुळे देशभरातील लोकांमध्ये दुःखाचे वातावरण पसरले आहे. सोनू सूदने या हृदयद्रावक आणि दुर्दैवी घटनेबद्दल सोशल मीडियावर आपले दुःख व्यक्त केले. ज्या कुटुंबांनी आपली मुले गमावली आहेत, त्यांच्याप्रती अभिनेत्याने आपल्या संवेदना व्यक्त केल्या.

सोमवारी दुपारी एका तीन मजली इमारतीला आग लागली आणि आगीच्या ज्वाला वेगाने वरच्या मजल्यांवर पसरल्या. अग्निशमन दलाचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले आणि अडकलेल्या लोकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी बचावकार्य सुरू करण्यात आले, परंतु अनेकांचे प्राण वाचवता आले नाहीत. सोनू सूदने ट्विटरवर या घटनेबद्दल दुःख व्यक्त केले.

त्यांनी लिहिले, क्लासरूम स्वप्नांची विणणी करतात, मुलांच्या आयुष्यातील शेवट नव्हे. लखनौच्या आगीमुळे माझे हृदय तुटले आहे. कितीतरी लहान जीव, कितीतरी स्वप्ने. भावी अधिकारी, कलाकार, नेते आणि परिवर्तन घडवणारे, ज्यांचा प्रवास सुरू होण्यापूर्वीच अकाली संपला. ज्या कुटुंबांनी आपली मुले गमावली आहेत, त्यांच्या वेदना शब्दांत वर्णन करता येणार नाहीत. माझ्या प्रार्थना त्यांच्यासोबत आणि या धक्क्यातून सावरण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या सर्वांसोबत आहेत. या मुलांचे आपल्या अश्रूंपेक्षाही अधिक देणे आपल्याला आवश्यक आहे. त्यांना एक सुरक्षित जागा आणि कडक सुरक्षा उपाययोजना देणे आपल्याला आवश्यक आहे, जेणेकरून अशी दुर्घटना पुन्हा कधीही घडणार नाही.”

सोनू सूदच्या पोस्टवर लोकांनी दुःख व्यक्त केले आहे. त्यांनी लिहिले आहे, “लखनऊमधील बातमीने आम्हाला हादरवून सोडले आहे. अनेक स्वप्ने अपूर्ण राहिली आहेत, अनेक घरांची रोषणाई गेली आहे. देव पीडित कुटुंबांना धैर्य देवो आणि जखमींना लवकरात लवकर बरे करो. आता जागे होण्याची वेळ आली आहे. क्लासरूम आगीने नव्हे, तर आशेने उजळले पाहिजेत.क्लासरूमच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड नाही.”

हे लक्षात घेतले पाहिजे की कोचिंग सेंटरमध्ये आग लागल्यानंतर, इमारतीत अडकलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले होते. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, घटनास्थळी आठ अग्निशमन दलाच्या गाड्या पाठवण्यात आल्या होत्या आणि अग्निशमन दलाच्या जवानांनी इमारतीच्या भिंती तोडून २० हून अधिक विद्यार्थ्यांसह अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढले.

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घटनास्थळावरील परिस्थितीचे वर्णन करताना, एका विद्यार्थ्याचा मोठा भाऊ शकील अहमद म्हणाला, “माझा लहान भाऊ आत अडकला आहे. त्याचा मला फोनवर शेवटचा संदेश मिळाला की तो आग आणि धुरापासून वाचण्यासाठी वॉशरूमकडे धावत आहे.” अग्निशमन दलाचे जवान आग विझवण्याचा प्रयत्न करत असताना, काही विद्यार्थी आगीच्या ज्वाळांपासून वाचण्यासाठी उंच मजल्यांवरून उड्या मारताना दिसले. आग लागल्यानंतर, एका तरुणाने इमारतीवरून उडी मारली आणि तो खाली असलेल्या लोखंडी रेलिंगवर पडला, ज्यामुळे ती जाळी त्याच्या पोटात घुसली. घटनास्थळी विद्यार्थ्यांचे कुटुंबीय रडताना दिसले. या घटनेमुळे कोचिंग संस्था, वसतिगृहे आणि इतर संस्थांमधील सुरक्षा मानकांकडे होणाऱ्या दुर्लक्षावर एक मोठा प्रश्न निर्माण होतो.

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Web Title: Lucknow gaming zone fire it ended before the journey could even begin sonu sood heartbroken by the tragedy emotional post goes viral

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Published On: Jun 23, 2026 | 01:02 PM

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