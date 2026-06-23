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Anushka Nikhil Wedding: थाटात पार पडला अनुष्का सरकटे आणि निखिल चव्हाणचा साखरपुडा; फोटो आले समोर

Updated On: Jun 23, 2026 | 12:01 PM IST
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सारांश

मराठी अभिनेत्री अनुष्का सरकटे आणि अभिनेता निखिल चव्हाण यांचा साखरपुडा मोठ्या थाटामाटात पार पडला. दोघेही लवकरच विवाहबंधनात अडकणार असून साखरपुड्याचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

नवीन वर्षात मनोरंजन विश्वातील अनेक कलाकार विवाहबंधनात अडकल्याचं पाहायला मिळालं. आता या यादीत आणखी एका लोकप्रिय अभिनेत्रीचं नाव जोडले जाणार आहे. मराठी अभिनेत्री Anushka Sarkate आणि अभिनेता Nikhil Chavan लवकरच लग्नबंधनात अडकणार आहेत.

लोकप्रिय मराठी मालिका Karbhari Laybhari मधून घराघरात पोहोचलेली ही ऑनस्क्रीन जोडी आता खऱ्या आयुष्यातही एकमेकांची जीवनसाथी होणार आहे. अनुष्का आणि निखिल यांच्या लग्नाची तयारी सध्या जोरात सुरू असून दोघांच्याही घरी लग्नापूर्वीच्या विविध विधींना सुरुवात झाली आहे.

या लगबगीत नुकताच त्यांचा साखरपुडा मोठ्या उत्साहात आणि कुटुंबीयांच्या उपस्थितीत पार पडला. साखरपुड्याचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून चाहत्यांकडून दोघांवर शुभेच्छांचा वर्षाव केला जात आहे. या खास सोहळ्यात दोघेही पारंपरिक वेशभूषेत आकर्षक दिसत होते.

‘कारभारी लयभारी’ मालिकेदरम्यान अनुष्का आणि निखिल यांच्यात चांगली मैत्री निर्माण झाली. कालांतराने या मैत्रीचं रुपांतर प्रेमात झालं. काही काळ एकमेकांना डेट केल्यानंतर दोघांनी आपल्या नात्याला अधिकृत स्वरूप देत लग्नाचा निर्णय घेतला.

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साखरपुड्याच्या सोहळ्यासाठी Anushka Sarkate हिने गोल्डन रंगाची आकर्षक साडी परिधान करत खास लूक केला होता. हातावरील सुंदर मेहेंदी आणि पारंपरिक दागिन्यांमुळे ती नववधूप्रमाणे खुलून दिसत होती. तर Nikhil Chavan याने साखरपुड्यासाठी स्टायलिश सूट परिधान करत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.

दोघांचा साखरपुडा पारंपरिक पद्धतीने आणि कुटुंबीयांच्या उपस्थितीत मोठ्या उत्साहात पार पडला. या खास सोहळ्यात अभिनेत्री Shivani Baokar निखिलची करवली बनून उपस्थित होती. निखिल आणि अनुष्का हे २४ जून रोजी विवाहबंधनात अडकणार असून, त्यांच्या लग्नसोहळ्याची चाहत्यांना उत्सुकता लागून राहिली आहे. मराठी मनोरंजन विश्वातील ही लोकप्रिय जोडी आता नव्या आयुष्याची सुरुवात करण्यासाठी सज्ज झाली आहे.

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Web Title: Anushka sarkate and nikhil chavans engagement ceremony held in grand style photos surface online

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Published On: Jun 23, 2026 | 11:33 AM

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