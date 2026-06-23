मंगळवार, 23 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Entertainment »
  • Why Did Riteish Deshmukh Get Upset After A Question About Salman Khan And Sanjay Dutt Video Goes Viral

‘मी याचं उत्तर देणार नाही’, Salman Khan -संजय दत्तबद्दल प्रश्न ऐकताच का संतापला Riteish Deshmukh? व्हिडिओ व्हायरल

Updated On: Jun 23, 2026 | 10:55 AM IST
जाहिरात
सारांश

Lock Upp 2 Riteish Deshmukh gets angry: Lock Upp 2 च्या पत्रकार परिषदेत सलमान खान आणि संजय दत्त यांच्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर रितेश देशमुखने स्पष्ट भूमिका मांडली. “हा माझा शो नाही, मी फक्त होस्ट आहे,” असं तो म्हणाला

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

बॉलिवूड अभिनेत्री Kangana Ranaut हिने गाजवलेल्या ‘Lock Upp’ या रिअॅलिटी शोचा दुसरा सीझन लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. निर्माती Ekta Kapoor यांचा हा लोकप्रिय शो नव्या पर्वासह पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या भव्य पत्रकार परिषदेत ‘Lock Upp 2’ मध्ये सहभागी होणाऱ्या कलाकारांच्या नावांची घोषणा करण्यात आली. यावेळी Farah Khan आणि Riteish Deshmukh यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

मात्र, पत्रकार परिषदेदरम्यान एका प्रश्नामुळे रितेश देशमुख संतापल्याचा पाहायला मिळाला. एका पत्रकाराने त्याला Salman Khan आणि Sanjay Dutt यांच्या वादग्रस्त प्रकरणांचा संदर्भ देत प्रश्न विचारला. “या दोघांपैकी कोणाला तुम्ही ‘Lock Upp’मध्ये आणाल आणि त्यांना कोणती शिक्षा द्याल?” असा प्रश्न विचारण्यात आला.

हा प्रश्न ऐकताच रितेश देशमुखने नाराजी व्यक्त केली. त्याने स्पष्ट शब्दांत उत्तर देताना म्हटलं, “मी तुम्हाला उत्तर देणार नाही. हा तुमचा प्रश्न आहे आणि मला त्याचं उत्तर देण्याची गरज नाही. मी त्या दोघांपैकी कोणालाही ‘Lock Upp’मध्ये आणणार नाही. हा माझा शो नाही, मी फक्त सूत्रसंचालक आहे. निर्माते कलाकारांना शोमध्ये आणण्यासाठी कसे संपर्क साधतात याची मला काहीच माहिती नाही.”

Video: अनुश्री मानेचं स्वप्न साकार! पुणे-मुंबई नव्हे, ‘या’ शहरात घेतलं हक्काचं घर; Bigg Boss Marathiच्या कलाकारांची उपस्थिती

रितेशच्या या उत्तरानंतर सभागृहात काही काळ शांतता पसरली. मात्र, त्याने परिस्थिती संयमाने हाताळत कोणताही वाद टाळला. सोशल मीडियावर या घटनेचा व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत असून अनेकांनी रितेशच्या संयमी आणि परिपक्व भूमिकेचं कौतुक केलं आहे.

 

View this post on Instagram

 

 

shilpa shinde: ‘कपडे किंवा स्मोकिंग नाही…’; महिलांच्या सशक्तीकरणाबाबत शिल्पा शिंदेचं परखड वक्तव्य चर्चेत, नेमकं काय म्हणाली?

विशेष म्हणजे, रितेश देशमुख आणि सलमान खान यांच्यात चांगली मैत्री असल्याचं अनेकदा पाहायला मिळालं आहे. यापूर्वी सलमान खानने रितेशच्या एका चित्रपटात विशेष भूमिका साकारत त्याच्या मैत्रीला मान दिला होता. त्यामुळे या प्रश्नावर रितेशने घेतलेली भूमिका सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.

Web Title: Why did riteish deshmukh get upset after a question about salman khan and sanjay dutt video goes viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 23, 2026 | 10:55 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सलमान-ऐश्वर्याच्या प्रेमकथेची जादू 27 वर्षांनंतरही कायम! ‘हम दिल दे चुके सनम’च्या 10 खास गोष्टी
1

सलमान-ऐश्वर्याच्या प्रेमकथेची जादू 27 वर्षांनंतरही कायम! ‘हम दिल दे चुके सनम’च्या 10 खास गोष्टी

Video: कोलकात्यात अरबाज खानसोबत घडला धक्कादायक प्रकार; कारमध्ये जाऊन बसला अज्ञात व्यक्ती, उडाला गोंधळ; नेमकं काय घडलं?
2

Video: कोलकात्यात अरबाज खानसोबत घडला धक्कादायक प्रकार; कारमध्ये जाऊन बसला अज्ञात व्यक्ती, उडाला गोंधळ; नेमकं काय घडलं?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘मी याचं उत्तर देणार नाही’, Salman Khan -संजय दत्तबद्दल प्रश्न ऐकताच का संतापला Riteish Deshmukh? व्हिडिओ व्हायरल

‘मी याचं उत्तर देणार नाही’, Salman Khan -संजय दत्तबद्दल प्रश्न ऐकताच का संतापला Riteish Deshmukh? व्हिडिओ व्हायरल

Jun 23, 2026 | 10:55 AM
आजीबाईच्या बटव्यातील गुणकारी पदार्थ! कोकम बटरच्या वापरामुळे त्वचेसह केसांना होतील भरमसाट फायदे, जाणून घ्या सविस्तर

आजीबाईच्या बटव्यातील गुणकारी पदार्थ! कोकम बटरच्या वापरामुळे त्वचेसह केसांना होतील भरमसाट फायदे, जाणून घ्या सविस्तर

Jun 23, 2026 | 10:51 AM
धावत्या रेल्वेत झाली महिलेची प्रसुती, पहिल्या मुलाने रेल्वेत तर दुसऱ्याने रुग्णवाहिकेत घेतला जन्म; घटनेचा Video Viral

धावत्या रेल्वेत झाली महिलेची प्रसुती, पहिल्या मुलाने रेल्वेत तर दुसऱ्याने रुग्णवाहिकेत घेतला जन्म; घटनेचा Video Viral

Jun 23, 2026 | 10:48 AM
‘F’ Letter Name Personality: स्वभावाने प्रचंड रोमँटिक असतात या व्यक्ती, आनंदी जीवन जगण्याचं रहस्य

‘F’ Letter Name Personality: स्वभावाने प्रचंड रोमँटिक असतात या व्यक्ती, आनंदी जीवन जगण्याचं रहस्य

Jun 23, 2026 | 10:34 AM
Ai+ चा भारतात डबल धमाका! 48MP कॅमेऱ्यासह दोन नवे 5G स्मार्टफोन्स लाँच… फीचर्स आणि किंमत जाणून घ्या

Ai+ चा भारतात डबल धमाका! 48MP कॅमेऱ्यासह दोन नवे 5G स्मार्टफोन्स लाँच… फीचर्स आणि किंमत जाणून घ्या

Jun 23, 2026 | 10:27 AM
‘खलनायक’ ते ‘सहानुभूती’; विक्रांत मॅसीने सांगितली राजकुमार हिरानींच्या चित्रपटांची खासियत

‘खलनायक’ ते ‘सहानुभूती’; विक्रांत मॅसीने सांगितली राजकुमार हिरानींच्या चित्रपटांची खासियत

Jun 23, 2026 | 10:23 AM
सायन-बीकेसी कनेक्टरचा मोठा दिलासा; वडाळा ते बीकेसी प्रवास आता अवघ्या १५ मिनिटांत

सायन-बीकेसी कनेक्टरचा मोठा दिलासा; वडाळा ते बीकेसी प्रवास आता अवघ्या १५ मिनिटांत

Jun 23, 2026 | 10:20 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Jun 21, 2026 | 03:04 PM
Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Jun 21, 2026 | 02:55 PM
Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Jun 20, 2026 | 03:43 PM
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा