मॅडनेसची धमाकेदार सुरुवात! ‘भूत बंगला’च्या पहिल्या गाण्याने पेटवली कॉमेडीची आग

अक्षय कुमार आणि प्रियदर्शन यांची जोडी 14 वर्षांनंतर ‘भूत बंगला’मधून पुन्हा एकत्र येत आहे. चित्रपटातील ‘राम जी आके भला करेंगे’ हे गाणं रिलीज होऊन प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढली आहे.

Updated On: Feb 26, 2026 | 05:13 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

अभिनेता अक्षय कुमार आणि दिग्दर्शक प्रियदर्शन यांची सुपरहिट जोडी तब्बल 14 वर्षांनंतर पुन्हा एकत्र येत असल्याने ‘भूत बंगला’ या चित्रपटाबद्दल प्रेक्षकांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. कॉमेडी आणि एंटरटेनमेंटचा जबरदस्त मेळ घालणाऱ्या या जोडीने याआधी अनेक आयकॉनिक चित्रपट दिले असून, त्यामुळे या नव्या चित्रपटाकडूनही चाहत्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत.

Vijay Rashmika Wedding: VIROSH च्या हळदी समारंभाचे फोटो व्हायरल; रश्मिकाचे टोपण नाव देखील उघड

या वाढत्या उत्सुकतेला आणखी रंगत देत चित्रपटातील पहिलं गाणं ‘राम जी आके भला करेंगे’ नुकतंच रिलीज करण्यात आलं आहे. या गाण्यात अक्षय कुमार त्यांच्या ट्रेडमार्क कॉमिक स्टाइलमध्ये दिसत असून, त्यांची भन्नाट एनर्जी पुन्हा एकदा अनुभवायला मिळते. हाय-स्पिरिटेड आणि पेपी बीट्समुळे हे गाणं प्रेक्षकांचं लगेच लक्ष वेधून घेतं. गाण्याचा मूड पूर्णपणे एंटरटेनिंग असून, त्यातून चित्रपटाच्या मजेशीर आणि भुतांच्या गोंधळाने भरलेल्या दुनियेची झलक मिळते. या गाण्याला प्रीतम यांनी संगीत दिलं असून, गीतलेखन कुमार यांनी केलं आहे. गायक अरमान मलिक आणि आरवन यांनी आपल्या आवाजाने गाण्याला खास रंगत आणली आहे. यामध्ये Melo D च्या रॅपमुळे गाण्याला आधुनिक टच मिळतो, ज्यामुळे तरुण प्रेक्षकांनाही हे गाणं आकर्षित करत आहे.

‘भूत बंगला’ हा चित्रपट Balaji Motion Pictures आणि Cape of Good Films प्रस्तुत आहे. या चित्रपटात अक्षय कुमारसोबत वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू आणि राजपाल यादव यांसारखी दमदार स्टारकास्ट पाहायला मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, या सर्व कलाकारांची कॉमिक टाइमिंग आणि अभिनय कौशल्य चित्रपटाला अधिक रंगतदार बनवणार आहे. चित्रपटाची निर्मिती अक्षय कुमार, शोभा कपूर आणि एकता कपूर यांनी केली असून, दिग्दर्शन प्रियदर्शन यांचं आहे. कॉमिक एनर्जी, भुतांचा गोंधळ आणि फुल-ऑन मनोरंजनाचा डोस घेऊन ‘भूत बंगला’ हा चित्रपट 10 एप्रिल 2026 रोजी सिनेमागृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

‘या’ आधीही अक्षय कुमार आणि प्रियदर्शन यांची जोडी बॉक्स ऑफिसवर जबरदस्त गाजली आहे. या जोडीने प्रेक्षकांना खळखळून हसवणारे आणि आजही लक्षात राहणारे अनेक हिट चित्रपट दिले आहेत. यामध्ये विशेषतः Hera Pheri हा चित्रपट आजही कल्ट क्लासिक मानला जातो. या चित्रपटातील राजू, बाबूराव आणि श्याम यांची तिकडी प्रेक्षकांच्या मनात घर करून बसली आहे. त्यानंतर Phir Hera Pheri नेही प्रचंड यश मिळवत कॉमेडीचा नवा मापदंड ठरवला.

‘मराठी भाषा गौरव दिना’निमित्त ‘गौरव माय मराठीचा’ गीताची भेट; गुरु एस. नायर यांची खास निर्मिती

तसेच Bhool Bhulaiyaa या चित्रपटात हॉरर आणि कॉमेडीचा अनोखा संगम पाहायला मिळाला. या चित्रपटातील अक्षय कुमारचा अभिनय आणि त्यांची कॉमिक टाइमिंग आजही प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरते. याशिवाय Garam Masala आणि De Dana Dan सारख्या चित्रपटांनीही बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी करत प्रेक्षकांना भरपूर मनोरंजन दिलं. या सर्व चित्रपटांमुळे अक्षय कुमार आणि प्रियदर्शन ही जोडी ‘कॉमेडीची हमखास गॅरंटी’ म्हणून ओळखली जाते. त्यामुळे आता ‘भूत बंगला’मधून ही जोडी पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर धमाका करणार का, याकडे सर्वांचंच लक्ष लागलं आहे.

Published On: Feb 26, 2026 | 05:13 PM

