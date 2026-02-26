Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
‘मराठी भाषा गौरव दिना’निमित्त ‘गौरव माय मराठीचा’ गीताची भेट; गुरु एस. नायर यांची खास निर्मिती

अभिजात मराठीचा जल्लोष लवकरच ‘मराठी भाषा गौरव दिना’निमित्त लोकांना पाहायला मिळणार आहे. येत्या २७ फेब्रुवारी ‘गौरव माय मराठीचा’ हे गाणं प्रदर्शित होणार आहे.

Updated On: Feb 26, 2026 | 03:41 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • मराठी भाषेचा सांगीतिक जागर
  • बालकलाकार आदित्यची भरारी
  • दिग्गज तंत्रज्ञांची साथ
मराठी भाषेला नुकताच ‘अभिजात भाषा’चा मान मिळाल्यानंतर राज्यभर आनंदाचे वातावरण आहे. या ऐतिहासिक क्षणाचे औचित्य साधत आणि २७ फेब्रुवारीला साजऱ्या होणाऱ्या ‘मराठी भाषा गौरव दिना’निमित्त, गुरु एस. नायर यांच्या निर्मितीतून ‘गौरव माय मराठीचा’ हे विशेष गीत रसिकांच्या भेटीला येत आहे. या गीताचे दिग्दर्शनही स्वतः गुरु एस. नायर यांनी केले आहे.

‘चला हवा येऊ द्यानंतर’ निलेश साबळेचा मोठा धमाका; ‘चला… काहीतरी नवीन करूया’ ची चाहत्यांना उत्सुकता

मराठी भाषेच्या समृद्ध परंपरेचा आणि सांस्कृतिक वैभवाचा जागर घडवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न या गीतातून करण्यात आला आहे. अनेक वर्षांपासून कला क्षेत्रात सक्रिय असलेल्या गुरु नायर यांनी मराठीवरील प्रेमातून या गीताची निर्मिती केली आहे. गीतातून मराठी साहित्य, इतिहास आणि संस्कृतीचे प्रभावी दर्शन घडते.

हे गीत बालगायक कुमार आदित्य जी. नायर आणि कोरस यांनी सादर केले आहे. अल्पवयातच आपल्या सुरेल आवाजाने ओळख निर्माण करणाऱ्या आदित्यने यापूर्वी कविता पौडवाल, उत्तरा केळकर, वैशाली सामंत, नागेश मोरवेकर आणि अभिजीत सावंत यांसारख्या नामवंत गायकांसोबतही काम केले आहे. ‘गौरव माय मराठीचा’मधून तो पुन्हा एकदा रसिकांना मंत्रमुग्ध करण्यास सज्ज आहे.

Vijay Rashmika Wedding: VIROSH च्या हळदी समारंभाचे फोटो व्हायरल; रश्मिकाचे टोपण नाव देखील उघड

गीताचे शब्द आणि संगीत किशोर मोहिते यांनी दिले असून, संगीत संयोजन सुदेश गायकवाड यांचे आहे. अनुभवी तंत्रज्ञांच्या साथीत साकारलेले हे गीत मराठी भाषेच्या गौरवाचा उत्सव साजरा करणारे ठरणार आहे. मराठी भाषेचा सन्मान आणि तिची महती अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचावी, या भावनेतून तयार केलेले हे गीत आदित्य नायर यांच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनेलवर उपलब्ध होणार आहे. मराठी संस्कृतीचा वारसा जपणाऱ्या या उपक्रमाला रसिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

Published On: Feb 26, 2026 | 03:18 PM

