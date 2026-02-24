Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

जागतिक एआय परिषदेमध्ये काँग्रेस पक्षाने केलेल्या कथित कृत्याच्या निषेधार्थ वर्ध्यात भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात आंदोलन करण्यात आले. यावेळी राहुल गांधी यांच्या पोस्टरला जोडे मारत घोषणाबाजी करण्यात आली. आंदोलनात भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष रामदास तडस, जिल्हाध्यक्ष संजय गाते तसेच महिला मोर्चा व युवा मोर्चाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
