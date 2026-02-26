Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

मरियाना… पृथ्वीवरची खोल जागा! रहस्याने भरलेली वास्तू; काय आहे चॅलेंजर डीप? जाणून घ्या

पॅसिफिक महासागरातील मैरियाना ट्रेंच ही पृथ्वीवरील सर्वात खोल आणि रहस्यमय खाई असून तिचा सर्वात खोल भाग चॅलेंजर डीप आहे.

Updated On: Feb 26, 2026 | 04:49 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

पृथ्वीवरील सर्वात गूढ आणि भीतीदायक ठिकाणांपैकी एक म्हणजे पॅसिफिक महासागरातील मैरियाना ट्रेंच. या महासागराच्या तळाशी लपलेली ही खोल खाई जवळपास 11,000 मीटर खोल आहे. तिच्या सर्वात खोल भागाला चॅलेंजर डीप असे म्हणतात. इतकी प्रचंड खोली आहे की जर माउंट एव्हरेस्ट येथे ठेवला, तरीही त्यावर 2 किमी पाणी उरेल. येथे पाण्याचा दाब इतका जास्त असतो की सामान्य माणूस काही सेकंदांतच चिरडला जाईल.

HbA1c चाचणी म्हणजे काय? दैनंदिन रक्तातील साखरेशी काय आहे संबंध, जाणून घ्या सविस्तर

ही खाई कशी तयार झाली, हा प्रश्न खूप रंजक आहे. पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर असलेल्या टेक्टॉनिक प्लेट्स सतत हालचाल करत असतात. पॅसिफिक प्लेट आणि फिलीपिन्स प्लेट यांच्या टक्करमुळे ही खोल खाई तयार झाली. या प्रक्रियेला सबडक्शन म्हणतात. लाखो वर्षांच्या या हालचालींमुळे समुद्राच्या तळाशी एक विशाल ‘V’ आकाराची दरी निर्माण झाली आणि त्यालाच आपण मैरियाना ट्रेंच म्हणतो.

या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही जीवन अस्तित्वात आहे, ही गोष्ट सर्वात आश्चर्यकारक आहे. सूर्यप्रकाश पोहोचत नाही, तापमान खूप कमी असते आणि दाब अत्यंत जास्त असतो. तरीही येथे काही विचित्र जीव आढळतात. उदाहरणार्थ, अॅम्फिपॉड्स नावाचे छोटे श्रिंपसारखे जीव येथे मोठ्या आकारात दिसतात. ‘सी पिग्स’ नावाचे समुद्री काकडीसारखे जीव चिखलात राहून अन्न शोधतात. तसेच स्नेलफिशसारखे प्राणी या खोल समुद्रात शिकारी म्हणून वावरतात.

या गडद जगात बायोल्युमिनेसन्स म्हणजेच स्वतः प्रकाश निर्माण करणारे जीवही आढळतात. काही जेलीफिश किंवा मासे स्वतःच प्रकाश तयार करून शिकार करतात किंवा स्वतःचे संरक्षण करतात. त्यामुळे पूर्ण अंधारातही हे जग चमकत असल्यासारखे दिसते.

ताक पिताना केलेल्या ‘या’ चुका शरीरासाठी ठरतील घातक, जाणून घ्या ताक पिण्याची योग्य पद्धत

इतिहासात एचएमएस चॅलेंजर या जहाजाने 1870 च्या सुमारास प्रथमच समुद्राची खोली मोजण्याचा प्रयत्न केला. नंतर 1960 मध्ये डॉन वॉल्श आणि जॅक पिकार्ड यांनी या खोलीत प्रत्यक्ष उतरण्याचा पराक्रम केला. आधुनिक काळातही काहीच लोक या ठिकाणी पोहोचू शकले आहेत.

आजही या गूढ जगाचा मोठा भाग अजून अनोळखी आहे. शास्त्रज्ञांच्या मते, येथे अजूनही अनेक अनोखे जीव सापडण्याची शक्यता आहे. मैरियाना ट्रेंच आपल्याला दाखवते की पृथ्वीवर अजूनही अनेक रहस्ये दडलेली आहेत आणि त्यांचा शोध घेणे बाकी आहे.

Web Title: Mariana trench the deepest place in the ocean

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 26, 2026 | 04:49 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मरियाना… पृथ्वीवरची खोल जागा! रहस्याने भरलेली वास्तू; काय आहे चॅलेंजर डीप? जाणून घ्या

मरियाना… पृथ्वीवरची खोल जागा! रहस्याने भरलेली वास्तू; काय आहे चॅलेंजर डीप? जाणून घ्या

Feb 26, 2026 | 04:49 PM
Tata Motors च्या EVs खरेदी करण्याची तयारी करताय? पाहिलं समजून घ्या C 75 चे गणित

Tata Motors च्या EVs खरेदी करण्याची तयारी करताय? पाहिलं समजून घ्या C 75 चे गणित

Feb 26, 2026 | 04:42 PM
Telangana Salary Pension: काय सांगता! येथे सफाई कामगाराला मिळतो तब्बल 2 लाख पगार, कुठे ते जाणून घ्या…

Telangana Salary Pension: काय सांगता! येथे सफाई कामगाराला मिळतो तब्बल 2 लाख पगार, कुठे ते जाणून घ्या…

Feb 26, 2026 | 04:39 PM
Nanded News : 12 वीच्या विद्यार्थ्यांवर जिल्हाधिकाऱ्यांची करडी नजर; परीक्षा केंद्रावर कर्डिले ठाण मांडून

Nanded News : 12 वीच्या विद्यार्थ्यांवर जिल्हाधिकाऱ्यांची करडी नजर; परीक्षा केंद्रावर कर्डिले ठाण मांडून

Feb 26, 2026 | 04:29 PM
Maharashtra Politics: मोठा निर्णय होणार? “कर्जमाफीबाबत जे आश्वासन…”; CM फडणवीस काय म्हणाले?

Maharashtra Politics: मोठा निर्णय होणार? “कर्जमाफीबाबत जे आश्वासन…”; CM फडणवीस काय म्हणाले?

Feb 26, 2026 | 04:08 PM
Karjat News : कोणी पाणी देतं का ? 22 दिवसांपासून शाळेतील पाणीपुरवठा बंद, शिक्षक विद्यार्थ्यांचे होतायत हाल

Karjat News : कोणी पाणी देतं का ? 22 दिवसांपासून शाळेतील पाणीपुरवठा बंद, शिक्षक विद्यार्थ्यांचे होतायत हाल

Feb 26, 2026 | 03:56 PM
Shaktipeeth Highwayला परभणीतून तीव्र विरोध; शेतकऱ्याने अंगावर पेट्रोल ओतून घेतल्याने तापले वातावरण

Shaktipeeth Highwayला परभणीतून तीव्र विरोध; शेतकऱ्याने अंगावर पेट्रोल ओतून घेतल्याने तापले वातावरण

Feb 26, 2026 | 03:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Feb 26, 2026 | 03:36 PM
Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Feb 26, 2026 | 03:33 PM
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM
Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Feb 25, 2026 | 03:24 PM
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM