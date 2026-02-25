Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

नवी मुंबई ते कल्याण प्रवास करणाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा! ऐरोली ते कटाई नाका दरम्यान उभारला जात असलेला 12.71 किमी लांबीचा, सहा लेनचा सिग्नल-फ्री उन्नत मार्ग आता 80% पूर्ण झाला आहे. शीळफाटा आणि शीळ रोडवरील तीव्र वाहतूक कोंडीमुळे सध्या 1 ते 1.5 तास लागणारा प्रवास, हा मार्ग सुरू झाल्यानंतर केवळ 20 ते 25 मिनिटांत पूर्ण होणार आहे. हा मार्ग Digha–शीळ रोड ओलांडत Mahape औद्योगिक क्षेत्रातून पुढे कटाई नाक्याला जोडणार आहे.
नवी मुंबई ते कल्याण प्रवास करणाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा! ऐरोली ते कटाई नाका दरम्यान उभारला जात असलेला 12.71 किमी लांबीचा, सहा लेनचा सिग्नल-फ्री उन्नत मार्ग आता 80% पूर्ण झाला आहे. शीळफाटा आणि शीळ रोडवरील तीव्र वाहतूक कोंडीमुळे सध्या 1 ते 1.5 तास लागणारा प्रवास, हा मार्ग सुरू झाल्यानंतर केवळ 20 ते 25 मिनिटांत पूर्ण होणार आहे. हा मार्ग Digha–शीळ रोड ओलांडत Mahape औद्योगिक क्षेत्रातून पुढे कटाई नाक्याला जोडणार आहे.