Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

वी मुंबई ते कल्याण प्रवास करणाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा! ऐरोली ते कटाई नाका दरम्यान उभारला जात असलेला 12.71 किमी लांबीचा, सहा लेनचा सिग्नल-फ्री उन्नत मार्ग आता 80% पूर्ण झाला आहे.

Updated On: Feb 25, 2026 | 03:24 PM

नवी मुंबई ते कल्याण प्रवास करणाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा! ऐरोली ते कटाई नाका दरम्यान उभारला जात असलेला 12.71 किमी लांबीचा, सहा लेनचा सिग्नल-फ्री उन्नत मार्ग आता 80% पूर्ण झाला आहे. शीळफाटा आणि शीळ रोडवरील तीव्र वाहतूक कोंडीमुळे सध्या 1 ते 1.5 तास लागणारा प्रवास, हा मार्ग सुरू झाल्यानंतर केवळ 20 ते 25 मिनिटांत पूर्ण होणार आहे. हा मार्ग Digha–शीळ रोड ओलांडत Mahape औद्योगिक क्षेत्रातून पुढे कटाई नाक्याला जोडणार आहे.

Published On: Feb 25, 2026 | 03:24 PM

