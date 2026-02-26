Vijay Rashmika Wedding: VIROSH च्या हळदी समारंभाचे फोटो व्हायरल; रश्मिकाचे टोपण नाव देखील उघड

याव्यतिरिक्त, बुधवारी संध्याकाळी त्यांचा संगीत समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. विजयच्या मैत्रिणींनी या समारंभात एक अद्भुत सादरीकरण केले. विजयच्या आईने तिच्या भावी सुनेला वडिलोपार्जित बांगड्याही दिल्या.
दरम्यान, विजय आणि रश्मिकाने इन्स्टाग्रामवर हळदी समारंभाचे दोन फोटो शेअर केले. यापैकी एका फोटोमध्ये सजावट दाखवली आहे, तर दुसऱ्यामध्ये “विजय आणि ऋषी” असे लिहिलेले दिसत आहे. दुसऱ्या फोटोमध्ये गुलाबांनी भरलेल्या मोठ्या टबमध्ये दोन खुर्च्या ठेवल्या आहेत.’
या जोडप्याचे लग्न दोन विधींमध्ये होणार
जवळच फुलांची टोपली देखील ठेवण्यात आली आहे. या फोटोंमधून केवळ जोडप्याच्या हळदी समारंभाची झलक दिसून आलेली नसून रश्मिकाचे टोपणनाव देखील उघड झाले आहे. रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवरकोंडा यांचे लग्न दोन विधींमध्ये होणार आहे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. रश्मिका आणि विजयच्या लग्नात फक्त कुटुंबातील सदस्य आणि जवळचे मित्र उपस्थित राहतील. जोडप्याच्या लग्नस्थळी कडक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे. शिवाय, रश्मिका आणि विजयने फोन न वापरण्याची पॉलिसी लागू केली आहे.
जोडप्याच्या लग्नस्थळी खाजगी बाउन्सर तैनात करण्यात आले आहेत. स्थळाजवळ ड्रोन वापरण्यासही मनाई आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की रश्मिका आणि विजय अनेक वर्षांपासून डेटिंग करत आहेत, परंतु लग्नाच्या काही दिवस आधी त्यांनी त्यांच्या नात्याची पुष्टी केली.