Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Virosh Wedding Rashmika Mandana And Vijay Deverakonda Haldi Ceremony Photos Went Viral And Actress Nick Name Revealed

Vijay Rashmika Wedding: VIROSH च्या हळदी समारंभाचे फोटो व्हायरल; रश्मिकाचे टोपण नाव देखील उघड

विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदान्ना लवकरच लग्न बंधनात अडकणार आहेत. याआधी त्यांच्या हळदी समारंभाचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. तसेच चाहते त्याच्या लग्नाच्या फोटोची प्रतीक्षा करत आहेत.

Updated On: Feb 26, 2026 | 02:49 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • VIROSH च्या हळदी समारंभाचे फोटो व्हायरल
  • रश्मिकाचे टोपण नाव देखील उघड
  • या जोडप्याचे दोन विधींमध्ये होणार लग्न
उदयपूरमध्ये रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवरकोंडा यांच्या लग्नाच्या विधी सुरू झाल्या आहेत. हे जोडपे लवकरच पती-पत्नी होणार आहे. त्यांच्या हळदी समारंभाचे फोटो व्हायरल होत आहेत. लग्नापूर्वी वर आणि वधूच्या कुटुंबियांनी व्हायरल प्रीमियर लीग सामना खेळला.

याव्यतिरिक्त, बुधवारी संध्याकाळी त्यांचा संगीत समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. विजयच्या मैत्रिणींनी या समारंभात एक अद्भुत सादरीकरण केले. विजयच्या आईने तिच्या भावी सुनेला वडिलोपार्जित बांगड्याही दिल्या.

रणवीर सिंगच्या ‘Pralay’मध्ये ‘या’ मराठमोळ्या अभिनेत्रीची एन्ट्री; साऊथ स्टार कल्याणी प्रियदर्शनला देणार टक्कर!

दरम्यान, विजय आणि रश्मिकाने इन्स्टाग्रामवर हळदी समारंभाचे दोन फोटो शेअर केले. यापैकी एका फोटोमध्ये सजावट दाखवली आहे, तर दुसऱ्यामध्ये “विजय आणि ऋषी” असे लिहिलेले दिसत आहे. दुसऱ्या फोटोमध्ये गुलाबांनी भरलेल्या मोठ्या टबमध्ये दोन खुर्च्या ठेवल्या आहेत.’

या जोडप्याचे लग्न दोन विधींमध्ये होणार

जवळच फुलांची टोपली देखील ठेवण्यात आली आहे. या फोटोंमधून केवळ जोडप्याच्या हळदी समारंभाची झलक दिसून आलेली नसून रश्मिकाचे टोपणनाव देखील उघड झाले आहे. रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवरकोंडा यांचे लग्न दोन विधींमध्ये होणार आहे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. रश्मिका आणि विजयच्या लग्नात फक्त कुटुंबातील सदस्य आणि जवळचे मित्र उपस्थित राहतील. जोडप्याच्या लग्नस्थळी कडक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे. शिवाय, रश्मिका आणि विजयने फोन न वापरण्याची पॉलिसी लागू केली आहे.

‘चला हवा येऊ द्यानंतर’ निलेश साबळेचा मोठा धमाका; ‘चला… काहीतरी नवीन करूया’ ची चाहत्यांना उत्सुकता

जोडप्याच्या लग्नस्थळी खाजगी बाउन्सर तैनात करण्यात आले आहेत. स्थळाजवळ ड्रोन वापरण्यासही मनाई आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की रश्मिका आणि विजय अनेक वर्षांपासून डेटिंग करत आहेत, परंतु लग्नाच्या काही दिवस आधी त्यांनी त्यांच्या नात्याची पुष्टी केली.

Web Title: Virosh wedding rashmika mandana and vijay deverakonda haldi ceremony photos went viral and actress nick name revealed

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 26, 2026 | 02:49 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘लग्नानंतर होईलच प्रेम’ मध्ये जीवा-नंदिनीचा रेट्रो लूक, पार्थ-काव्याचा काऊबॉय अंदाज; प्री-वेडिंग शूटने वाढवली उत्सुकता
1

‘लग्नानंतर होईलच प्रेम’ मध्ये जीवा-नंदिनीचा रेट्रो लूक, पार्थ-काव्याचा काऊबॉय अंदाज; प्री-वेडिंग शूटने वाढवली उत्सुकता

‘चला हवा येऊ द्यानंतर’ निलेश साबळेचा मोठा धमाका; ‘चला… काहीतरी नवीन करूया’ ची चाहत्यांना उत्सुकता
2

‘चला हवा येऊ द्यानंतर’ निलेश साबळेचा मोठा धमाका; ‘चला… काहीतरी नवीन करूया’ ची चाहत्यांना उत्सुकता

रणवीर सिंगच्या ‘Pralay’मध्ये ‘या’ मराठमोळ्या अभिनेत्रीची एन्ट्री; साऊथ स्टार कल्याणी प्रियदर्शनला देणार टक्कर!
3

रणवीर सिंगच्या ‘Pralay’मध्ये ‘या’ मराठमोळ्या अभिनेत्रीची एन्ट्री; साऊथ स्टार कल्याणी प्रियदर्शनला देणार टक्कर!

निर्मिती ताई घेऊन येत आहेत ‘लाडकी विहीण योजना’, रंगभूमीवर हसवणूक आणि धमाल मनोरंजना मिळणार दुहेरी डोस!
4

निर्मिती ताई घेऊन येत आहेत ‘लाडकी विहीण योजना’, रंगभूमीवर हसवणूक आणि धमाल मनोरंजना मिळणार दुहेरी डोस!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Vijay Rashmika Wedding: VIROSH च्या हळदी समारंभाचे फोटो व्हायरल; रश्मिकाचे टोपण नाव देखील उघड

Vijay Rashmika Wedding: VIROSH च्या हळदी समारंभाचे फोटो व्हायरल; रश्मिकाचे टोपण नाव देखील उघड

Feb 26, 2026 | 02:49 PM
US-Iran War: इराणच्या उंबरठ्यावर उभं अमेरिकन ‘आरमारी’ वादळ; पण जनरल डॅनने ट्रम्पना दिली ‘अशी’ अनर्थाची सावटसूचना

US-Iran War: इराणच्या उंबरठ्यावर उभं अमेरिकन ‘आरमारी’ वादळ; पण जनरल डॅनने ट्रम्पना दिली ‘अशी’ अनर्थाची सावटसूचना

Feb 26, 2026 | 02:45 PM
SA vs WI Toss Update : एडन मारक्रमने नाणेफेक जिंकले, दक्षिण आफ्रिका करणार पहिले गोलंदाजी! वाचा Playing 11

SA vs WI Toss Update : एडन मारक्रमने नाणेफेक जिंकले, दक्षिण आफ्रिका करणार पहिले गोलंदाजी! वाचा Playing 11

Feb 26, 2026 | 02:36 PM
Chanakya Niti: या ठिकाणी पैसे दान केल्याने मिळते सन्मान आणि आर्थिक लाभ

Chanakya Niti: या ठिकाणी पैसे दान केल्याने मिळते सन्मान आणि आर्थिक लाभ

Feb 26, 2026 | 02:30 PM
चला गावाक! होळीनिमित कोकणवासीयांचा प्रवास सुखकर होणार; Kokan Railway चा मोठा निर्णय

चला गावाक! होळीनिमित कोकणवासीयांचा प्रवास सुखकर होणार; Kokan Railway चा मोठा निर्णय

Feb 26, 2026 | 02:22 PM
UP-Japan Deal: योगींचा जपानमध्ये ‘धमाका’! उत्तर प्रदेश आणि यामानाशी यांच्यात ऐतिहासिक करार; ऊर्जा क्षेत्रात होणार क्रांती

UP-Japan Deal: योगींचा जपानमध्ये ‘धमाका’! उत्तर प्रदेश आणि यामानाशी यांच्यात ऐतिहासिक करार; ऊर्जा क्षेत्रात होणार क्रांती

Feb 26, 2026 | 02:18 PM
Nagpur Crime: नागपूरमध्ये नात्याला काळिमा! मामीला घरात एकटी पाहून फिरली नियत आणि…; भाचा अटकेत

Nagpur Crime: नागपूरमध्ये नात्याला काळिमा! मामीला घरात एकटी पाहून फिरली नियत आणि…; भाचा अटकेत

Feb 26, 2026 | 02:14 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM
Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Feb 25, 2026 | 03:24 PM
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM