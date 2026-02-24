Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

एम.इ.एस. परशुराम हॉस्पिटल आणि रिसर्च सेंटर लोटे येथे आयुष्मान भारत मिशन, महाराष्ट्र समितीचे अध्यक्ष डॉ. ओमप्रकाश शेट्टे यांनी सदिच्छा भेट दिली. यावेळी त्यांनी हॉस्पिटल यांच्या कामाचे कौतुक करून शासनाच्यावतीने सहकार्य करण्याचे अभिवाचन दिले तसेच परशुराम हॉस्पिटल लोटे येथे नव्याने डायलेसिस सेंटर सुरू झाले त्याची पाहणी शेट्ये यांनी केली. यावेळी महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी, पुणे चे सचिव श्री. अतुल कुलकर्णी, व रुग्णालयाच्या सल्लागार समितीचे महामात्र डॉ. संतोष देशपांडे हे उपस्थित होते. भेटीदरम्यान त्यांनी महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत परशुराम हॉस्पिटल मध्ये सुरू असलेल्या सर्व कामकाजाची सविस्तर पाहणी केली. रुग्णांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधा, प्रशासकीय प्रक्रिया तसेच सेवा व्यवस्थेबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त केले. परशुराम हॉस्पिटल हे संबंधित योजनेअंतर्गत अंगीकृत असल्याने, डॉ. ओमप्रकाश शेट्टे यांच्या हस्ते टीव्हीएस 2.0 या नवीन प्रणालीवर पहिल्या रुग्णाची केस नोंदणी करण्यात आली. या प्रणालीमुळे रुग्णनोंदणी प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि कार्यक्षम होणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.परशुराम हॉस्पिटल मध्ये महात्मा ज्योतीराव फुले जन आरोग्य योजने अंतर्गत डायलेसेस युनिट सुरु करण्यात आले आहे.
