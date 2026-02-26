SA vs WI Live Score Update: शेफर्ड-होल्डरच्या फटकेबाजीने वेस्ट इंडिज सावरले, दक्षिण आफ्रिकेला विजयासाठी १७७ धावांची गरज

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
सुपर ८ मध्ये आजचा सामना दक्षिण आफ्रिके आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला जात आहे. दरम्यान, दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकून वेस्ट इंडिजविरुद्ध गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला.

Updated On: Feb 26, 2026 | 05:00 PM
दक्षिण आफ्रिकेला विजयासाठी १७७ धावांची गरज (Photo Credit- X)

  • शेफर्ड-होल्डरच्या फटकेबाजीने वेस्ट इंडिज सावरले
  • दक्षिण आफ्रिकेला विजयासाठी १७७ धावांची गरज
West indies cricket team vs south africa national cricket team match scorecard: २०२६ चा टी-२० विश्वचषक एका रोमांचक टप्प्यावर पोहोचला आहे. उपांत्य फेरीसाठीची लढाई अधिकाधिक रंजक बनली आहे. सुपर ८ मध्ये आजचा सामना दक्षिण आफ्रिके आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला जात आहे. दरम्यान, दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकून वेस्ट इंडिजविरुद्ध गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना वेस्ट इंडिजने दक्षिण आफ्रिकेसमोर १७७ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे.

शेफर्ड-होल्डरच्या फटकेबाजीने वेस्ट इंडिज सावरले

वेस्ट इंडिजकडून रोमारियो शेफर्डने अर्धशतकी खेळी केली आणि ३७ चेंडूत ३ चौकार आणि ४ षटकारांसह ५२ धावा केल्या. जेसन होल्डरने त्याला चांगली साथ दिली आणि ३१ चेंडूत ४९ धावा केल्या आणि डावाच्या दुसऱ्या शेवटच्या चेंडूवर धावबाद झाला आणि तो पॅव्हेलियनमध्ये परतला. शेफर्ड आणि होल्डरने ८ व्या विकेटसाठी ५७ चेंडूत ८९ धावांची ऐतिहासिक भागीदारी केली. या दोन्ही फलंदाजांनी १०० धावांपेक्षा कमी धावसंख्येपेक्षा ७ विकेट गमावलेल्या वेस्ट इंडिजला सन्मानजनक धावसंख्येपर्यंत पोहोचवले आहे. दक्षिण आफ्रिकेकडून लुंगी एनगिडीने ३, कॉर्बिन बॉशने २ आणि रबाडानेही २ विकेट घेतल्या. मार्को जानसेनला एकही विकेट मिळाली नाही आणि त्याने ४ षटकांत ५० धावा दिल्या.

दोन्ही संघासाठी महत्वाचा सामना

दोन्ही संघांनी त्यांच्या सुपर ८ मोहिमेची जोरदार सुरुवात केली आहे. दक्षिण आफ्रिकेने भारताविरुद्धचा सामना ७६ धावांनी जिंकला, तर वेस्ट इंडिजने त्यांचा पहिला सुपर ८ सामना झिम्बाब्वेविरुद्ध खेळला, ज्यामध्ये त्यांनी १०७ धावांनी विजय मिळवला. अशा परिस्थितीत, दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडिज दोघेही हा सामना जिंकून सेमीफायनलमध्ये आपले स्थान जवळजवळ निश्चित करण्याच्या प्रयत्नात असतील.

दोन्ही संघांची प्लेइंग इलेव्हन

दक्षिण आफ्रिका प्लेइंग इलेव्हन: एडेन मार्कराम (कर्णधार), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रायन रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रुविस, डेव्हिड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जॅन्सन, कॉर्बिन बॉश, कागिसो रबाडा, केशव महाराज आणि लुंगी एनगिडी.

वेस्ट इंडिज प्लेइंग इलेव्हन: ब्रँडन किंग, शाई होप (कर्णधार/विकेटकीपर), शिमरॉन हेटमायर, रोवमन पॉवेल, शेरफेन रुदरफोर्ड, रोस्टन चेस, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मॅथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोती आणि शमार जोसेफ.

Published On: Feb 26, 2026 | 04:53 PM

Feb 26, 2026 | 04:53 PM
