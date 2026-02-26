SA vs WI Live Score Update: शेफर्ड-होल्डरच्या फटकेबाजीने वेस्ट इंडिज सावरले, दक्षिण आफ्रिकेला विजयासाठी १७७ धावांची गरज

What a partnership!Jason Holder and Romario Shepherd put on a world-record 89-run stand for the eighth wicket to rescue West Indies from 83/7 to set South Africa 177 to win 👀 Follow the chase: https://t.co/WYqurb3KGW pic.twitter.com/vCtmqAQ4O3 — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 26, 2026
वेस्ट इंडिजकडून रोमारियो शेफर्डने अर्धशतकी खेळी केली आणि ३७ चेंडूत ३ चौकार आणि ४ षटकारांसह ५२ धावा केल्या. जेसन होल्डरने त्याला चांगली साथ दिली आणि ३१ चेंडूत ४९ धावा केल्या आणि डावाच्या दुसऱ्या शेवटच्या चेंडूवर धावबाद झाला आणि तो पॅव्हेलियनमध्ये परतला. शेफर्ड आणि होल्डरने ८ व्या विकेटसाठी ५७ चेंडूत ८९ धावांची ऐतिहासिक भागीदारी केली. या दोन्ही फलंदाजांनी १०० धावांपेक्षा कमी धावसंख्येपेक्षा ७ विकेट गमावलेल्या वेस्ट इंडिजला सन्मानजनक धावसंख्येपर्यंत पोहोचवले आहे. दक्षिण आफ्रिकेकडून लुंगी एनगिडीने ३, कॉर्बिन बॉशने २ आणि रबाडानेही २ विकेट घेतल्या. मार्को जानसेनला एकही विकेट मिळाली नाही आणि त्याने ४ षटकांत ५० धावा दिल्या.
दोन्ही संघांनी त्यांच्या सुपर ८ मोहिमेची जोरदार सुरुवात केली आहे. दक्षिण आफ्रिकेने भारताविरुद्धचा सामना ७६ धावांनी जिंकला, तर वेस्ट इंडिजने त्यांचा पहिला सुपर ८ सामना झिम्बाब्वेविरुद्ध खेळला, ज्यामध्ये त्यांनी १०७ धावांनी विजय मिळवला. अशा परिस्थितीत, दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडिज दोघेही हा सामना जिंकून सेमीफायनलमध्ये आपले स्थान जवळजवळ निश्चित करण्याच्या प्रयत्नात असतील.
दक्षिण आफ्रिका प्लेइंग इलेव्हन: एडेन मार्कराम (कर्णधार), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रायन रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रुविस, डेव्हिड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जॅन्सन, कॉर्बिन बॉश, कागिसो रबाडा, केशव महाराज आणि लुंगी एनगिडी.
वेस्ट इंडिज प्लेइंग इलेव्हन: ब्रँडन किंग, शाई होप (कर्णधार/विकेटकीपर), शिमरॉन हेटमायर, रोवमन पॉवेल, शेरफेन रुदरफोर्ड, रोस्टन चेस, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मॅथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोती आणि शमार जोसेफ.
