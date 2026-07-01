मराठी रंगभूमीवरच्या बाईंसाठी पंतप्रधानांचे भावुक बोल! Vijaya Mehta यांच्या आठवणीत मोदींची पोस्ट

मराठी रंगभूमीवर गेल्या अनेक दशकांपासून आपल्या कलेचा जागर करणाऱ्या दिग्गज विजया मेहता यांची प्राणज्योत मालवली आहे. अनेक मोठ्या कलाकारांना त्यांनी अभिनयाचे धडे पाजले आहेत, त्यामुळे मराठी रंगभूमी क्षेत्रात विजया मेहता यांना बाई या नावानेही संबोधले जाते. त्यांच्या निधनाने संपूर्ण मराठी रंगभूमी तसेच सिनेक्षेत्रही हादरले आहे. मराठी साहित्याशी जोडलेल्या प्रत्येकाने विविध माध्यमांमधून विजया मेहता यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. स्वतः भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मराठी भाषेत पोस्ट करत X च्या माध्यमातून विजया बाईंना श्रद्धांजली वाहिली आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी पोस्टमध्ये नमूद केले आहे की, “विजया मेहता जी यांच्या निधनाने अत्यंत दुःख झाले आहे. सांस्कृतिक आणि चित्रपट क्षेत्रातील एक उत्तुंग व्यक्तिमत्त्व म्हणून त्या सदैव स्मरणात राहतील. आधुनिक मराठी रंगभूमीच्या त्या प्रणेत्या होत्या, सर्जनशीलता आणि कलात्मक उत्कृष्टता यांच्याप्रती असलेल्या निष्ठेसाठी त्या ओळखल्या जात होत्या. त्यांच्या कार्याने अभिनेते, दिग्दर्शक आणि रंगभूमीप्रेमींच्या अनेक पिढ्यांना प्रेरित केले. या दुःखद प्रसंगी त्यांच्या कुटुंबीयांप्रती, चाहत्यांप्रती आणि संपूर्ण कलाक्षेत्राप्रती माझ्या मनःपूर्वक संवेदना व्यक्त करतो. ओम शांती.”
पंतप्रधान मोदींसह अनेक बड्या नेत्यांनी विजया बाईंना श्रद्धांजली वाहिली आहे. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील X च्या माध्यमातून पोस्ट शेअर केली आहे. त्यांनी नमूद केले आहे की, “रंगमंच आणि पडद्यावरील नावाजलेला चेहरा आणि मराठी रंगभूमीवरील ज्येष्ठ निर्मात्या, दिग्दर्शिका विजया मेहता यांच्या निधनाचे वृत्त दुःखद आहे. प्रारंभी अभिनयातून आपली छाप उमटवल्यानंतर पुढे त्यांनी अनेक नाटकांचे दिग्दर्शन केले. एकाहून एक असे सरस नाट्य कलावंत त्यांनी घडवले.”
विजया मेहता जी यांच्या निधनाने अत्यंत दुःख झाले आहे. सांस्कृतिक आणि चित्रपट क्षेत्रातील एक उत्तुंग व्यक्तिमत्त्व म्हणून त्या सदैव स्मरणात राहतील. आधुनिक मराठी रंगभूमीच्या त्या प्रणेत्या होत्या, सर्जनशीलता आणि कलात्मक उत्कृष्टता यांच्याप्रती असलेल्या निष्ठेसाठी त्या ओळखल्या जात… — Narendra Modi (@narendramodi) July 1, 2026
राजकीय क्षेत्रातील इतर नेत्यांनीही विजया बाईंना श्रद्धांजली वाहिली आहे. साठ वर्षांपेक्षा जास्तीच्या त्यांच्या कारकिर्दीला सलाम केले आहे.