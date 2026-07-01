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Ambenali Ghat: महाबळेश्वर-पोलादपूर आंबेनळी घाटात प्रवाशांचा जीव धोक्यात? धुक्याची चादर आणि खोल दऱ्यांमुळे अपघाताची दाट शक्यता

Updated On: Jul 01, 2026 | 04:47 PM IST
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सारांश

घाटातील अनेक भागांमध्ये इशारा फलक, धोकादायक वळणांवरील सूचना, रिफ्लेक्टर, रात्रीच्या वेळी दृश्यमानता वाढविणारी साधने आणि तांत्रिक सुरक्षा व्यवस्थाही अधिक सक्षम करण्याची गरज असल्याचे सांगितले जात आहे.

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महाबळेश्वर-पोलादपूर आंबेनळी घाटात प्रवाशांचा जीव धोक्यात? धुक्याची चादर आणि खोल दऱ्यांमुळे अपघाताची दाट शक्यता

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विस्तार
  • आंबेनळी घाट हा पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणाला जोडणाऱ्या महत्त्वाच्या घाटमार्गांपैकी एक
  • यंदाही पावसाच्या सुरुवातीलाच मातीचे ओसरे, दरडप्रवण भाग आणि घाटातील संरक्षक व्यवस्थेतील मर्यादा यामुळे वाहनचालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण
  • घाटात प्रवास करणाऱ्या पर्यटकांना स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीची माहिती नसल्याने धोका
Pachgani- Mahabaleshwar News: महाबळेश्वर–पोलादपूरला जोडणारा आंबेनळी घाट हा पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणाला जोडणाऱ्या महत्त्वाच्या घाटमार्गांपैकी एक मानला जातो. दररोज हजारो वाहनांची या मार्गावरून ये-जा होत असते. पर्यटन, वाहतूक, व्यापार आणि स्थानिक जनजीवनासाठी हा घाट अत्यंत महत्त्वाचा असला तरी पावसाळा सुरू झाला की या घाटातील सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा गंभीरपणे समोर उभा राहतो. यंदाही पावसाच्या सुरुवातीलाच मातीचे ओसरे, दरडप्रवण भाग आणि घाटातील संरक्षक व्यवस्थेतील मर्यादा यामुळे वाहनचालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

आंबेनळी घाटाची ओळख निसर्गरम्य घाट म्हणून जितकी आहे, तितकीच तो दरवर्षी पावसाळ्यात धोकादायक ठरणारा मार्ग म्हणूनही चर्चेत येत असतो. घाटातील अनेक भागांमध्ये डोंगर उतार सैल होणे, मातीचे प्रवाह रस्त्याकडे येणे, पावसाचे पाणी रस्त्यावरून वाहणे आणि काही ठिकाणी संरक्षणात्मक उपायांची मर्यादित क्षमता यामुळे वाहनचालकांना सतत सावध राहून प्रवास करावा लागतो.

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स्थानिक नागरिक आणि नियमित प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांच्या मते, अनेक वर्षांपासून घाटातील काही संवेदनशील ठिकाणांची माहिती प्रशासनाकडे असूनही कायमस्वरूपी उपाययोजनांची गती अपेक्षित पातळीवर दिसत नाही. पावसाळा सुरू झाल्यानंतर यंत्रणा सक्रिय होते, साफसफाई, मलबा हटविणे आणि वाहतूक सुरळीत करण्याचे प्रयत्न केले जातात; मात्र दरवर्षी पुन्हा त्याच समस्या समोर येत असल्याने दीर्घकालीन नियोजनाचा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

विशेषतः घाटातील काही ठिकाणी संरक्षक कठड्यांच्या स्थितीबाबत वाहनचालकांकडून सातत्याने चिंता व्यक्त केली जाते. वळणावळणाचा रस्ता, घनदाट धुके, पावसामुळे कमी होणारी दृश्यमानता आणि खोल दऱ्या यामुळे कोणतीही छोटी चूक मोठ्या दुर्घटनेत रूपांतरित होऊ शकते. अशा परिस्थितीत रस्त्यालगतची सुरक्षा व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याची मागणी होत आहे.

वाहनचालकांचे म्हणणे आहे की, घाटातील संवेदनशील भागांमध्ये मजबूत संरक्षक कठडे, अधिक परिणामकारक पाणी निचरा व्यवस्था, उतार स्थिरीकरण, दरड प्रतिबंधक संरचना आणि सतत निरीक्षण यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे. केवळ पावसाळ्यात यंत्रणा तैनात करणे हा कायमस्वरूपी उपाय होऊ शकत नाही, अशी भावना व्यक्त केली जात आहे.

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याशिवाय घाटातील अनेक भागांमध्ये इशारा फलक, धोकादायक वळणांवरील सूचना, रिफ्लेक्टर, रात्रीच्या वेळी दृश्यमानता वाढविणारी साधने आणि तांत्रिक सुरक्षा व्यवस्थाही अधिक सक्षम करण्याची गरज असल्याचे सांगितले जात आहे.

घाटात प्रवास करणाऱ्या पर्यटकांना स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीची माहिती नसल्याने धोका आणखी वाढू शकतो. सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि संबंधित यंत्रणांकडून दरवर्षी आवश्यक देखभाल आणि उपाययोजना केल्या जात असल्याचे सांगितले जाते. मात्र स्थानिकांकडून असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे की, जर उपाययोजना पुरेशा असतील तर दर पावसाळ्यात घाटातील सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा पुन्हा का समोर येतो?

दरम्यान, हवामान खात्याने घाटमाथ्यावर मुसळधार पावसाची शक्यता व्यक्त केली असल्याने आगामी दिवस अधिक आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता आहे. अशा पार्श्वभूमीवर घाटातील जोखमीच्या ठिकाणांचे तातडीने पुनर्मूल्यांकन करून आवश्यक अभियांत्रिकी उपाययोजना राबविण्याची मागणी जोर धरत आहे.

आंबेनळी घाट हा केवळ पर्यटनाचा मार्ग नाही, तर हजारो नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी जोडलेला दुवा आहे. त्यामुळे प्रत्येक पावसाळ्यानंतर परिस्थिती हाताळण्यापेक्षा पावसाळ्यापूर्वी तयारी करण्याची वेळ आता आली आहे, अशी भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत. अन्यथा दरवर्षी भीती, खबरदारी आणि तात्पुरत्या उपाययोजनांच्या चक्रातच हा घाट अडकून राहणार का, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहणार आहे.

 

Web Title: Mahabaleshwar ambenali ghat monsoon travel safety concerns landslide risk

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Published On: Jul 01, 2026 | 04:47 PM

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