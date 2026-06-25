गुरुवार, 25 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Entertainment »
  • Premala Conditions Apply Review Love Career And The No Dating Twist Is Premala Conditions Apply Worth Watching

Premala Conditions Apply Review: प्रेम, करिअर अन् ‘नो डेटिंग’चा ट्विस्ट; कशी आहे ‘प्रेमाला कंडिशन्स अप्लाय’?

Updated On: Jun 25, 2026 | 10:09 AM IST
जाहिरात
सारांश

जेन-झीच्या नातेसंबंधांवर आणि कॉर्पोरेट जगातावर आधारित 'प्रेमाला कंडिशन्स अप्लाय' या मराठी सीरिजमध्ये सिद्धार्थ मेनन आणि जान्हवी उदय यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. दमदार अभिनय, स्टायलिश सादरीकरण आणि आधुनिक प्रेमकथेचा हा रिव्ह्यू वाचा.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

आजच्या जेन-झी पिढीचे विचार, नातेसंबंध आणि डेटिंगकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हा सतत चर्चेचा विषय ठरत आहे. याच आधुनिक नातेसंबंध, करिअर आणि प्रेमातील गुंतागुंत यांची अनोखी मांडणी करणारी ‘प्रेमाला कंडिशन्स अप्लाय’ ही मराठी सीरिज zee 5वर प्रेक्षकांच्या भेटीला आली आहे.

या मालिकेची कथा अनन्या आणि ऋषी या दोन महत्त्वाकांक्षी तरुण प्रोफेशनल्सभोवती फिरते.कॉर्पोरेट जगताची झलक, आधुनिक जीवनशैली आणि नात्यांमधील अटी-शर्ती यांची अनोखी सांगड या सिरीजमध्ये घालण्यात आली आहे. प्रेम, करिअर, स्वातंत्र्य आणि वैयक्तिक अपेक्षा यामध्ये समतोल साधताना तरुण पिढीसमोर उभ्या राहणाऱ्या आव्हानांचा वेध ही सिरीज घेते.

कामाच्या ठिकाणी झालेली त्यांची अनपेक्षित भेट त्यांच्या आयुष्याला नवे वळण देते. सुरुवातीला साधी मैत्री म्हणून सुरू झालेला प्रवास हळूहळू एका खास नात्यात रूपांतरित होतो. समान स्वप्ने, एकमेकांविषयीचे आकर्षण आणि भावनिक जवळीक यामुळे अनन्या आणि ऋषी प्रेमात पडतात.

मात्र, कॉर्पोरेट जगतातील नियम, करिअर आणि ऑफिसमधील नातेसंबंधांवर असलेले बंधन यामुळे त्यांच्या प्रेमासमोर अनेक आव्हाने उभी राहतात. प्रेम आणि व्यावसायिक जबाबदाऱ्या यांच्यात समतोल साधताना त्यांना अनेक कठीण निर्णय घ्यावे लागतात.

सिरीजच्या पहिल्या भागात निखिलच्या पार्टीत या दोघांची पहिली भेट होते. पहिल्या भेटीतच त्यांच्यात निर्माण होणारी जवळीक आणि आकर्षण जेन-झी पिढीच्या ‘इन्स्टंट कनेक्शन’ची झलक दाखवते.मात्र, कथेला खरे वळण मिळते ते दुसऱ्या दिवशी. दुसऱ्याच दिवशी अनन्या ऋषीच्या कंपनीत इंटर्न म्हणून रुजू होते. विशेष म्हणजे ती त्याच्याच टीममध्ये काम करू लागते.दोघे एकमेकांच्या जवळ येत असतानाच त्यांच्यासमोर मोठा अडथळा उभा राहतो. कंपनीची ‘नो डेटिंग’ पॉलिसी त्यांच्या नात्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. प्रेम आणि करिअर यामध्ये ते कोणता मार्ग निवडतात, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.

Ketan Agarwal Murder Case: ‘एखाद्याचा जीव घेणं सोपं..’, केतन हत्याकांडावर Hina Khanचा संताप, सोशल मीडियावर व्यक्त केल्या भावना

कामाच्या ठिकाणी ‘नो डेटिंग’ हा नियम असल्याने ऋषी आणि अनन्याच्या वाढत्या नात्यासमोर मोठे आव्हान उभे राहते. प्रेम आणि करिअर यांपैकी कोणाला प्राधान्य द्यायचे, हा प्रश्न त्यांच्या आयुष्यात गुंतागुंत निर्माण करतो.या नियमांमुळे त्यांच्या नात्याचे पुढे काय होते? प्रेम जिंकते की कॉर्पोरेट पॉलिसी? याची उत्तरे जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षकांना ‘प्रेमाला कंडिशन्स अप्लाय’ ही सीरिज पाहावी लागणार आहे.

या सिरीजचा विषय ताजा असला तरी काही ठिकाणी कथा भरकटल्यासारखी वाटते. कॉर्पोरेट जीवन आणि प्रेम यामधील संघर्ष दाखवताना अनेक प्रसंग प्रभावी ठरतात, मात्र काही गोष्टी अर्धवट राहिल्याची भावना निर्माण होते. नव्या पिढीची जीवनशैली दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असला तरी ती प्रामुख्याने पेहराव आणि काही संवादांपुरतीच मर्यादित राहिली आहे.

 

या सिरीजमध्ये प्रमुख भूमिकेत सिद्धार्थ मेनन आणि जान्हवी उदय हे पाहायला मिळत आहेत. या दोघांनी त्यांच्या भूमिका प्रभावीपणे साकारल्या आहेत. दोघांमधील केमिस्ट्री आणि नात्यातील चढ-उतार प्रेक्षकांना गुंतवून ठेवतात. तसेच कांदबरी कदम, मीरा कुलकर्णी, मनमित पेम आणि इतर कलाकारांनीही आपल्या भूमिका चोख बजावल्या आहेत.

Samantha Ruth Prabhu Pregnancy: गुड न्यूज! समंथा रुथ प्रभूच्या घरी येणार नवा पाहुणा; अभिनेत्रीने दिली आनंदाची बातमी

मात्र, जेन-झी पिढीची डेली लाईफ आणि विचारसरणी अधिक प्रभावीपणे मांडण्याची संधी काही प्रमाणात हुकल्याचे जाणवते. या सिरीजमधील काही संवाद पुन्हा पुन्हा रिपीट झाल्याने ते प्रेक्षकांना खटकतील.कॉर्पोरेट जग आणि प्रेमकथा यांच्यात समतोल साधण्याचा प्रयत्न असला तरी काही ठिकाणी कथा अपेक्षित प्रभाव निर्माण करण्यात कमी पडते.तरीही नव्या पिढीच्या नातेसंबंधांवर आणि बदलत्या जीवनशैलीवर भाष्य करणारा हा एक वेगळा प्रयोग आहे. त्यामुळे तरुण प्रेक्षकांसाठी ही सीरिज एकदा पाहण्यासारखी ठरते.

Web Title: Premala conditions apply review love career and the no dating twist is premala conditions apply worth watching

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 25, 2026 | 10:09 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘Dharman’चा फर्स्ट लूक रिलीज! हातात स्कॅल्पेल, डॉक्टरच्या भूमिकेत Rajinikanthचा खतरनाक अवतार
1

‘Dharman’चा फर्स्ट लूक रिलीज! हातात स्कॅल्पेल, डॉक्टरच्या भूमिकेत Rajinikanthचा खतरनाक अवतार

Ketan Agarwal Murder Case: ‘एखाद्याचा जीव घेणं सोपं..’, केतन हत्याकांडावर Hina Khanचा संताप, सोशल मीडियावर व्यक्त केल्या भावना
2

Ketan Agarwal Murder Case: ‘एखाद्याचा जीव घेणं सोपं..’, केतन हत्याकांडावर Hina Khanचा संताप, सोशल मीडियावर व्यक्त केल्या भावना

Samantha Ruth Prabhu Pregnancy: गुड न्यूज! समंथा रुथ प्रभूच्या घरी येणार नवा पाहुणा; अभिनेत्रीने दिली आनंदाची बातमी
3

Samantha Ruth Prabhu Pregnancy: गुड न्यूज! समंथा रुथ प्रभूच्या घरी येणार नवा पाहुणा; अभिनेत्रीने दिली आनंदाची बातमी

समर्थ रामदासांच्या विचारांचा जागर, ‘समर्थ’चा फर्स्ट लुक चर्चेत; अडीच हजार विद्यार्थ्यांसमोर पोस्टरचे भव्य अनावरण
4

समर्थ रामदासांच्या विचारांचा जागर, ‘समर्थ’चा फर्स्ट लुक चर्चेत; अडीच हजार विद्यार्थ्यांसमोर पोस्टरचे भव्य अनावरण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Premala Conditions Apply Review: प्रेम, करिअर अन् ‘नो डेटिंग’चा ट्विस्ट; कशी आहे ‘प्रेमाला कंडिशन्स अप्लाय’?

Premala Conditions Apply Review: प्रेम, करिअर अन् ‘नो डेटिंग’चा ट्विस्ट; कशी आहे ‘प्रेमाला कंडिशन्स अप्लाय’?

Jun 25, 2026 | 10:09 AM
Ketan Agrawal Murder Case: लोहगड हत्याकांडात नवा ट्विस्ट; चेतनच्या वडिलांचा दावा- मुलाला बळजबरीने गोवण्यात आलं

Ketan Agrawal Murder Case: लोहगड हत्याकांडात नवा ट्विस्ट; चेतनच्या वडिलांचा दावा- मुलाला बळजबरीने गोवण्यात आलं

Jun 25, 2026 | 10:07 AM
Robotic Knee Replacement: मुंबईत पहिल्यांदाच महापालिका रुग्णालयात मोफत रोबोटिक गुडघा प्रत्यारोपण; दोन शस्त्रक्रिया यशस्वी

Robotic Knee Replacement: मुंबईत पहिल्यांदाच महापालिका रुग्णालयात मोफत रोबोटिक गुडघा प्रत्यारोपण; दोन शस्त्रक्रिया यशस्वी

Jun 25, 2026 | 10:00 AM
पावसाळ्यात केस राहतील मुलायम आणि सॉफ्ट! जास्वदींच्या फुलांपासून घरी तयार करा नॅचरल हेअर मास्क, केसांना मिळेल भरपूर पोषण

पावसाळ्यात केस राहतील मुलायम आणि सॉफ्ट! जास्वदींच्या फुलांपासून घरी तयार करा नॅचरल हेअर मास्क, केसांना मिळेल भरपूर पोषण

Jun 25, 2026 | 09:52 AM
LPG Cylinder Tracking: घरी कधी होणार गॅस सिलेंडरची डिलिव्हरी, फोनवरुन ट्रॅक करा लाईव्ह लोकेशन; स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जाणून घ्या

LPG Cylinder Tracking: घरी कधी होणार गॅस सिलेंडरची डिलिव्हरी, फोनवरुन ट्रॅक करा लाईव्ह लोकेशन; स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जाणून घ्या

Jun 25, 2026 | 09:43 AM
Saibaba story: शामाला डसलेल्या सर्पाचे विष साईंनी कसे काढले, काय आहे कथा जाणून घ्या

Saibaba story: शामाला डसलेल्या सर्पाचे विष साईंनी कसे काढले, काय आहे कथा जाणून घ्या

Jun 25, 2026 | 09:40 AM
Ebola Outbreak : फ्रान्समध्ये इबोलाचा शिरकाव!कॉंगोहून परतलेल्या डॉक्टरमध्ये आढळला संसर्ग; WHO कडून अलर्ट जारी

Ebola Outbreak : फ्रान्समध्ये इबोलाचा शिरकाव!कॉंगोहून परतलेल्या डॉक्टरमध्ये आढळला संसर्ग; WHO कडून अलर्ट जारी

Jun 25, 2026 | 09:31 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा