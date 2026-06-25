गुरुवार, 25 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Entertainment »
  • Taking A Life Is Easier Hina Khan Expresses Anger Over The Ketan Murder Case Shares Her Feelings On Social Media

Ketan Agarwal Murder Case: ‘एखाद्याचा जीव घेणं सोपं..’, केतन हत्याकांडावर Hina Khanचा संताप, सोशल मीडियावर व्यक्त केल्या भावना

Updated On: Jun 25, 2026 | 08:37 AM IST
जाहिरात
सारांश

केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणावर अभिनेत्री हिना खानने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. सोशल मीडियावरील तिची पोस्ट सध्या चर्चेत आहे. नेमकं ती काय म्हणाली जाणून घ्या

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

लोकप्रिय अभिनेत्री हिना खान तिच्या दमदार अभिनयासोबतच स्पष्टवक्तेपणासाठीही ओळखली जाते. ती अनेकदा कोणत्याही विषयावर आपले मत व्यक्त करते. सध्या, पुण्यातील केतन अग्रवाल हत्याकांड देशभरात चर्चेचा विषय बनले आहे. या हत्येमुळे लोक संतप्त झाले असून आपली मते व्यक्त करत आहेत. आता हिना खाननेही केतन अग्रवाल हत्याकांडावर आपला संताप व्यक्त केला आहे. तिच्या मते, आजकाल कोणाचाही जीव घेणे खूप सोपे झाले आहे.

पुण्यातील व्यावसायिक केतन अग्रवालची नुकतीच हत्या झाली. त्याची होणारी पत्नी सिया गोयल आणि तिच्या प्रियकरावर हत्येचा आरोप आहे. सिया गोयलने तिच्या प्रियकरासोबत मिळून केतन अग्रवालची हत्या केल्याचे वृत्त आहे. सर्व स्तरांतील लोक यावर प्रतिक्रिया देत असून धक्का आणि आश्चर्य व्यक्त करत आहेत. आता अभिनेत्री हिना खानने या घटनेवर प्रतिक्रिया दिली आहे. तिने तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. हिना खानने लिहिले, “आजच्या काळात सत्य ऐकणे आणि सांगणे इतके कठीण झाले आहे की लोक कोणाचा जीव घ्यायलाही तयार आहेत. सत्य स्वीकारण्यापेक्षा कोणाचा जीव घेणे सोपे वाटते. फक्त सत्य सांगून तू त्याला सोडून कोणासोबतही आयुष्य जगू शकली असतीस. का? पश्चात्तापामुळे.” हिना खानसोबतच अभिनेत्री आंचल खुराना हिनेही या हत्येवर संताप व्यक्त केला आहे. ती म्हणते की, जर तिला लग्न करायचे नव्हते, तर तिने तिच्या आई-वडिलांना, तिच्या होणाऱ्या नवऱ्याला सांगायला हवे होते. तिच्यात कोणालाही सांगण्याचे धाडस नव्हते, पण तिला वाटले की खून करणे हीच योग्य गोष्ट आहे.

Vicky Katrina Son Vihaan: कतरिना-विकीचा मुलगा विहान नक्की कोणासारखा दिसतो? आजोबा श्याम कौशलांनी दिलं ‘हे’ उत्तर

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

केतन अग्रवाल आणि सिया गोयलचे लग्न निश्चित झाले होते आणि त्यांचा साखरपुडाही झाला होता. १८ जून रोजी त्यांनी लोहगड किल्ल्याला भेट दिली. या भेटीदरम्यान केतन अग्रवाल ४०० फूट खोल दरीत पडला. पुणे ग्रामीण पोलिसांनी सुरुवातीला हा एक अपघात मानला, परंतु नंतर हा सिया गोयलने रचलेला एक कट असल्याचे उघड केले. तिने तिचा प्रियकर चेतन चौधरी याच्यासोबत मिळून केतन अग्रवालची हत्या केली. पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत.

Samantha Ruth Prabhu Pregnancy: गुड न्यूज! समंथा रुथ प्रभूच्या घरी येणार नवा पाहुणा; अभिनेत्रीने दिली आनंदाची बातमी

Web Title: Taking a life is easier hina khan expresses anger over the ketan murder case shares her feelings on social media

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 25, 2026 | 08:37 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Samantha Ruth Prabhu Pregnancy: गुड न्यूज! समंथा रुथ प्रभूच्या घरी येणार नवा पाहुणा; अभिनेत्रीने दिली आनंदाची बातमी
1

Samantha Ruth Prabhu Pregnancy: गुड न्यूज! समंथा रुथ प्रभूच्या घरी येणार नवा पाहुणा; अभिनेत्रीने दिली आनंदाची बातमी

समर्थ रामदासांच्या विचारांचा जागर, ‘समर्थ’चा फर्स्ट लुक चर्चेत; अडीच हजार विद्यार्थ्यांसमोर पोस्टरचे भव्य अनावरण
2

समर्थ रामदासांच्या विचारांचा जागर, ‘समर्थ’चा फर्स्ट लुक चर्चेत; अडीच हजार विद्यार्थ्यांसमोर पोस्टरचे भव्य अनावरण

Vicky Katrina Son Vihaan: कतरिना-विकीचा मुलगा विहान नक्की कोणासारखा दिसतो? आजोबा श्याम कौशलांनी दिलं ‘हे’ उत्तर
3

Vicky Katrina Son Vihaan: कतरिना-विकीचा मुलगा विहान नक्की कोणासारखा दिसतो? आजोबा श्याम कौशलांनी दिलं ‘हे’ उत्तर

विजय देवरकोंडा विरुद्ध अर्नोल्ड व्हॉसलू! ‘राणाबली’चा 16 दिवसांत शूट झालेला क्लायमॅक्स ठरणार चित्रपटाचं मोठं आकर्षण
4

विजय देवरकोंडा विरुद्ध अर्नोल्ड व्हॉसलू! ‘राणाबली’चा 16 दिवसांत शूट झालेला क्लायमॅक्स ठरणार चित्रपटाचं मोठं आकर्षण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ketan Agarwal Murder Case: ‘एखाद्याचा जीव घेणं सोपं..’, केतन हत्याकांडावर Hina Khanचा संताप, सोशल मीडियावर व्यक्त केल्या भावना

Ketan Agarwal Murder Case: ‘एखाद्याचा जीव घेणं सोपं..’, केतन हत्याकांडावर Hina Khanचा संताप, सोशल मीडियावर व्यक्त केल्या भावना

Jun 25, 2026 | 08:37 AM
Numberlogy: निर्जला एकादशीच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना मिळेल अपेक्षित यश

Numberlogy: निर्जला एकादशीच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना मिळेल अपेक्षित यश

Jun 25, 2026 | 08:20 AM
Venezuela Earthquake: व्हेनेझुएलामध्ये 7.5 तीव्रतेच्या भूकंपाने भीषण तांडव; 22 मजली इमारत जमीनदोस्त, जपानसह अनेक देश हादरले

Venezuela Earthquake: व्हेनेझुएलामध्ये 7.5 तीव्रतेच्या भूकंपाने भीषण तांडव; 22 मजली इमारत जमीनदोस्त, जपानसह अनेक देश हादरले

Jun 25, 2026 | 08:20 AM
पनौती, दारू, बाप! भारतातील रेल्वे स्टेशनचे अजब-गजब नाव… वाचूनही येईल हसू; कुठे वसलेत ते जाणून घ्या

पनौती, दारू, बाप! भारतातील रेल्वे स्टेशनचे अजब-गजब नाव… वाचूनही येईल हसू; कुठे वसलेत ते जाणून घ्या

Jun 25, 2026 | 08:09 AM
Ketan Agrawal Murder Case: लोहगड हत्याकांडात चेतनच्या नोकर माफीचा साक्षीदार; सिया-चेतनच्या अडचणी वाढल्या

Ketan Agrawal Murder Case: लोहगड हत्याकांडात चेतनच्या नोकर माफीचा साक्षीदार; सिया-चेतनच्या अडचणी वाढल्या

Jun 25, 2026 | 08:09 AM
मासिक पाळीच्या तीव्र वेदना कायमच्या होतील गायब! दैनंदिन आहारात नियमित खा ‘हे’ पौष्टिक पदार्थ, फायब्रॉईडच्या गाठी जातील वितळून

मासिक पाळीच्या तीव्र वेदना कायमच्या होतील गायब! दैनंदिन आहारात नियमित खा ‘हे’ पौष्टिक पदार्थ, फायब्रॉईडच्या गाठी जातील वितळून

Jun 25, 2026 | 08:07 AM
Maharashtra Politics : राज्यसभेनंतर आता विधान परिषदेतही वाढले भाजपचे संख्याबळ; विधिमंडळात नाही आता मित्रपक्षांची गरज?

Maharashtra Politics : राज्यसभेनंतर आता विधान परिषदेतही वाढले भाजपचे संख्याबळ; विधिमंडळात नाही आता मित्रपक्षांची गरज?

Jun 25, 2026 | 08:05 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा