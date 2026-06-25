Ketan Agarwal Murder Case: ‘एखाद्याचा जीव घेणं सोपं..’, केतन हत्याकांडावर Hina Khanचा संताप, सोशल मीडियावर व्यक्त केल्या भावना

लोकप्रिय अभिनेत्री हिना खान तिच्या दमदार अभिनयासोबतच स्पष्टवक्तेपणासाठीही ओळखली जाते. ती अनेकदा कोणत्याही विषयावर आपले मत व्यक्त करते. सध्या, पुण्यातील केतन अग्रवाल हत्याकांड देशभरात चर्चेचा विषय बनले आहे. या हत्येमुळे लोक संतप्त झाले असून आपली मते व्यक्त करत आहेत. आता हिना खाननेही केतन अग्रवाल हत्याकांडावर आपला संताप व्यक्त केला आहे. तिच्या मते, आजकाल कोणाचाही जीव घेणे खूप सोपे झाले आहे.
पुण्यातील व्यावसायिक केतन अग्रवालची नुकतीच हत्या झाली. त्याची होणारी पत्नी सिया गोयल आणि तिच्या प्रियकरावर हत्येचा आरोप आहे. सिया गोयलने तिच्या प्रियकरासोबत मिळून केतन अग्रवालची हत्या केल्याचे वृत्त आहे. सर्व स्तरांतील लोक यावर प्रतिक्रिया देत असून धक्का आणि आश्चर्य व्यक्त करत आहेत. आता अभिनेत्री हिना खानने या घटनेवर प्रतिक्रिया दिली आहे. तिने तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. हिना खानने लिहिले, “आजच्या काळात सत्य ऐकणे आणि सांगणे इतके कठीण झाले आहे की लोक कोणाचा जीव घ्यायलाही तयार आहेत. सत्य स्वीकारण्यापेक्षा कोणाचा जीव घेणे सोपे वाटते. फक्त सत्य सांगून तू त्याला सोडून कोणासोबतही आयुष्य जगू शकली असतीस. का? पश्चात्तापामुळे.” हिना खानसोबतच अभिनेत्री आंचल खुराना हिनेही या हत्येवर संताप व्यक्त केला आहे. ती म्हणते की, जर तिला लग्न करायचे नव्हते, तर तिने तिच्या आई-वडिलांना, तिच्या होणाऱ्या नवऱ्याला सांगायला हवे होते. तिच्यात कोणालाही सांगण्याचे धाडस नव्हते, पण तिला वाटले की खून करणे हीच योग्य गोष्ट आहे.
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केतन अग्रवाल आणि सिया गोयलचे लग्न निश्चित झाले होते आणि त्यांचा साखरपुडाही झाला होता. १८ जून रोजी त्यांनी लोहगड किल्ल्याला भेट दिली. या भेटीदरम्यान केतन अग्रवाल ४०० फूट खोल दरीत पडला. पुणे ग्रामीण पोलिसांनी सुरुवातीला हा एक अपघात मानला, परंतु नंतर हा सिया गोयलने रचलेला एक कट असल्याचे उघड केले. तिने तिचा प्रियकर चेतन चौधरी याच्यासोबत मिळून केतन अग्रवालची हत्या केली. पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत.
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