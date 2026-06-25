गुरुवार, 25 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Entertainment »
  • Good News A New Little Guest Is Set To Arrive At Samantha Ruth Prabhus Home The Actress Shares The Happy News

Samantha Ruth Prabhu Pregnancy: गुड न्यूज! समंथा रुथ प्रभूच्या घरी येणार नवा पाहुणा; अभिनेत्रीने दिली आनंदाची बातमी

Updated On: Jun 25, 2026 | 08:02 AM IST
जाहिरात
सारांश

दाक्षिणात्य अभिनेत्री समंथा रुथ प्रभू हिने चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे. समंथा आई होणार असून सोशल मीडियावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

दाक्षिणात्य सुपरस्टार समंथा रुथ प्रभूच्या घरी लवकरच बाळाचे आगमन होणार आहे. वयाच्या ३९ व्या वर्षी अभिनेत्री आई होणार असून तिने स्वतःच तिच्या आई होण्याची ही गुड बातमी सांगितली आहे. तिने आपल्या कारकिर्दीतून ब्रेक घेतल्याची घोषणाही केली आहे. समंथा रुथ प्रभूचे चाहते सोशल मीडियावर तिच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव करत आहेत. सोशल मीडियावर समंथाच्या गरोदरपणाबद्दल जोरदार चर्चा सुरू असताना, नुकत्याच झालेल्या एका कार्यक्रमात समंथाने मौन तोडून Maternity Breakची घोषणा केली.

सामंथाच्या ‘मा इंटी बंगारम’ या नवीन चित्रपटासाठी यशोउत्सव आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमादरम्यान, सामंथाने माध्यमांशी संवाद साधला आणि तिच्या Maternity Breakची घोषणा केली. माध्यमांशी बोलताना सामंथा म्हणाली, “‘मा इंटी बंगारम’नंतर, माझ्या सध्याच्या परिस्थितीमुळे मला ब्रेक घ्यावा लागेल. मला प्रसूती रजेवर जावे लागेल. त्यानंतर, मी माझ्या चाहत्यांसाठी एक नवीन चित्रपट करेन.”

Vicky Katrina Son Vihaan: कतरिना-विकीचा मुलगा विहान नक्की कोणासारखा दिसतो? आजोबा श्याम कौशलांनी दिलं ‘हे’ उत्तर

समंथाच्या वक्तव्याने अभिनेत्रीच्या गरोदरपणाला दुजोरा दिला आहे. अलीकडेच, चित्रपटाच्या सक्सेस पार्टीमध्ये समंथा रुथ प्रभूचा बेबी बंप दिसला होता, ज्यानंतर समंथाच्या गरोदरपणाची बातमी सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाली. मात्र, त्यावेळी अभिनेत्रीने कोणतेही वक्तव्य केले नव्हते, त्यामुळे तिच्या प्रेग्नेंसीबद्दल चर्चा बांधली जात होती. आता, समंथा रुथ प्रभूने अखेर या बातमीला दुजोरा दिला आहे.

Arvind Vekaria Death News : गुजराती रंगमंचावरील सितारा हरपला! तारक मेहता का उलटा चष्मा फेम बागावर कोसळला दुःखाचा डोंगर

मिळालेल्या वृत्तानुसार, सामंथा रुथ प्रभू आणि तिचा पती राज निदिमोरू या आनंदाच्या बातमीने खूप खूश आहेत आणि बाळाच्या स्वागतासाठी उत्सुक आहेत. वृत्तानुसार, सामंथाची प्रसूती या वर्षी डिसेंबरमध्ये होऊ शकते. सामंथा रुथ प्रभूने २०२५ मध्ये कोईम्बतूर येथील लिंग भैरवी मंदिरात चित्रपट निर्माता राज निदिमोरू यांच्याशी लग्न केले. या अभिनेत्रीने त्यांच्या लग्नाचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत.

Web Title: Good news a new little guest is set to arrive at samantha ruth prabhus home the actress shares the happy news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 25, 2026 | 08:02 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

समर्थ रामदासांच्या विचारांचा जागर, ‘समर्थ’चा फर्स्ट लुक चर्चेत; अडीच हजार विद्यार्थ्यांसमोर पोस्टरचे भव्य अनावरण
1

समर्थ रामदासांच्या विचारांचा जागर, ‘समर्थ’चा फर्स्ट लुक चर्चेत; अडीच हजार विद्यार्थ्यांसमोर पोस्टरचे भव्य अनावरण

Vicky Katrina Son Vihaan: कतरिना-विकीचा मुलगा विहान नक्की कोणासारखा दिसतो? आजोबा श्याम कौशलांनी दिलं ‘हे’ उत्तर
2

Vicky Katrina Son Vihaan: कतरिना-विकीचा मुलगा विहान नक्की कोणासारखा दिसतो? आजोबा श्याम कौशलांनी दिलं ‘हे’ उत्तर

विजय देवरकोंडा विरुद्ध अर्नोल्ड व्हॉसलू! ‘राणाबली’चा 16 दिवसांत शूट झालेला क्लायमॅक्स ठरणार चित्रपटाचं मोठं आकर्षण
3

विजय देवरकोंडा विरुद्ध अर्नोल्ड व्हॉसलू! ‘राणाबली’चा 16 दिवसांत शूट झालेला क्लायमॅक्स ठरणार चित्रपटाचं मोठं आकर्षण

Indrajaal Movie: ब्रिटीशकालीन भारताचा थरार उलगडणार! ‘इंद्रजाल’चा फर्स्ट लुक आऊट; गुप्त खजिन्याच्या शोधाची उत्सुकता वाढली
4

Indrajaal Movie: ब्रिटीशकालीन भारताचा थरार उलगडणार! ‘इंद्रजाल’चा फर्स्ट लुक आऊट; गुप्त खजिन्याच्या शोधाची उत्सुकता वाढली

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Samantha Ruth Prabhu Pregnancy: गुड न्यूज! समंथा रुथ प्रभूच्या घरी येणार नवा पाहुणा; अभिनेत्रीने दिली आनंदाची बातमी

Samantha Ruth Prabhu Pregnancy: गुड न्यूज! समंथा रुथ प्रभूच्या घरी येणार नवा पाहुणा; अभिनेत्रीने दिली आनंदाची बातमी

Jun 25, 2026 | 08:02 AM
शरीर राहील ताजेतवाने आणि फ्रेश! गुणकारी घटकांनी समृद्ध असलेल्या जांभळांपासून बनवा थंडगार सरबत, मधुमेह राहील नियंत्रणात

शरीर राहील ताजेतवाने आणि फ्रेश! गुणकारी घटकांनी समृद्ध असलेल्या जांभळांपासून बनवा थंडगार सरबत, मधुमेह राहील नियंत्रणात

Jun 25, 2026 | 08:00 AM
Day Of The Seafarers: समुद्राच्या लाटांशी झुंजत जगाची भूक भागवणारे पडद्यामागील हिरो; का साजरा केला जातो ‘आंतरराष्ट्रीय खलाशी दिन’?

Day Of The Seafarers: समुद्राच्या लाटांशी झुंजत जगाची भूक भागवणारे पडद्यामागील हिरो; का साजरा केला जातो ‘आंतरराष्ट्रीय खलाशी दिन’?

Jun 25, 2026 | 07:30 AM
Ketan Agarwal Case : केतन अग्रवाल हत्येप्रकरणी मोठी माहिती समोर; आधी चेतनने ढकलले अन् नंतर सियाने…

Ketan Agarwal Case : केतन अग्रवाल हत्येप्रकरणी मोठी माहिती समोर; आधी चेतनने ढकलले अन् नंतर सियाने…

Jun 25, 2026 | 07:19 AM
Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशीच्या दिवशी राशीनुसार करा या गोष्टींचे दान, नशिबाची मिळेल उत्तम साथ

Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशीच्या दिवशी राशीनुसार करा या गोष्टींचे दान, नशिबाची मिळेल उत्तम साथ

Jun 25, 2026 | 07:05 AM
पोटऱ्या- मांड्यांचे स्नायू आखडले आहेत? जाणून घ्या स्नायूंच्या वेदनांमागील कारणे आणि घरगुती उपाय, नसांमध्ये वाढेल ताकद

पोटऱ्या- मांड्यांचे स्नायू आखडले आहेत? जाणून घ्या स्नायूंच्या वेदनांमागील कारणे आणि घरगुती उपाय, नसांमध्ये वाढेल ताकद

Jun 25, 2026 | 05:30 AM
‘…यासाठी ‘ग्रीड सपोर्ट चार्ज’ आकारण्यात आला आहे’; ‘ग्रीड सपोर्ट चार्ज’वर Devendra Fadnavis यांचे भाष्य

‘…यासाठी ‘ग्रीड सपोर्ट चार्ज’ आकारण्यात आला आहे’; ‘ग्रीड सपोर्ट चार्ज’वर Devendra Fadnavis यांचे भाष्य

Jun 25, 2026 | 02:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा