Samantha Ruth Prabhu Pregnancy: गुड न्यूज! समंथा रुथ प्रभूच्या घरी येणार नवा पाहुणा; अभिनेत्रीने दिली आनंदाची बातमी

दाक्षिणात्य सुपरस्टार समंथा रुथ प्रभूच्या घरी लवकरच बाळाचे आगमन होणार आहे. वयाच्या ३९ व्या वर्षी अभिनेत्री आई होणार असून तिने स्वतःच तिच्या आई होण्याची ही गुड बातमी सांगितली आहे. तिने आपल्या कारकिर्दीतून ब्रेक घेतल्याची घोषणाही केली आहे. समंथा रुथ प्रभूचे चाहते सोशल मीडियावर तिच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव करत आहेत. सोशल मीडियावर समंथाच्या गरोदरपणाबद्दल जोरदार चर्चा सुरू असताना, नुकत्याच झालेल्या एका कार्यक्रमात समंथाने मौन तोडून Maternity Breakची घोषणा केली.
सामंथाच्या ‘मा इंटी बंगारम’ या नवीन चित्रपटासाठी यशोउत्सव आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमादरम्यान, सामंथाने माध्यमांशी संवाद साधला आणि तिच्या Maternity Breakची घोषणा केली. माध्यमांशी बोलताना सामंथा म्हणाली, “‘मा इंटी बंगारम’नंतर, माझ्या सध्याच्या परिस्थितीमुळे मला ब्रेक घ्यावा लागेल. मला प्रसूती रजेवर जावे लागेल. त्यानंतर, मी माझ्या चाहत्यांसाठी एक नवीन चित्रपट करेन.”
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समंथाच्या वक्तव्याने अभिनेत्रीच्या गरोदरपणाला दुजोरा दिला आहे. अलीकडेच, चित्रपटाच्या सक्सेस पार्टीमध्ये समंथा रुथ प्रभूचा बेबी बंप दिसला होता, ज्यानंतर समंथाच्या गरोदरपणाची बातमी सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाली. मात्र, त्यावेळी अभिनेत्रीने कोणतेही वक्तव्य केले नव्हते, त्यामुळे तिच्या प्रेग्नेंसीबद्दल चर्चा बांधली जात होती. आता, समंथा रुथ प्रभूने अखेर या बातमीला दुजोरा दिला आहे.
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मिळालेल्या वृत्तानुसार, सामंथा रुथ प्रभू आणि तिचा पती राज निदिमोरू या आनंदाच्या बातमीने खूप खूश आहेत आणि बाळाच्या स्वागतासाठी उत्सुक आहेत. वृत्तानुसार, सामंथाची प्रसूती या वर्षी डिसेंबरमध्ये होऊ शकते. सामंथा रुथ प्रभूने २०२५ मध्ये कोईम्बतूर येथील लिंग भैरवी मंदिरात चित्रपट निर्माता राज निदिमोरू यांच्याशी लग्न केले. या अभिनेत्रीने त्यांच्या लग्नाचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत.