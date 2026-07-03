शुक्रवार, 3 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

महाराष्ट्राची हास्यजत्रेच्या नावाने पसरवली जातेय अश्लीलता? अखेर सचिन गोस्वामी बोललेच! पोस्ट करत दिली संपूर्ण माहिती

Updated On: Jul 03, 2026 | 08:08 PM IST
जाहिरात
सारांश

'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा'चे लेखक सचिन गोस्वामी यांनी कार्यक्रमाच्या नावाचा गैरवापर होत असल्याबद्दल सोशल मीडियावर संताप व्यक्त केला आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

संपूर्ण महाराष्ट्र भरात महाराष्ट्राची हास्यजत्रा या विनोदी TV Show साठी एक विशिष्ट प्रेम आहे. या Show मध्ये कार्यक्रात विनोदवीरांचे चाहते जगभरात पसरले आहेत. याचा नमुना म्हणजे या कलाकारांचे अधूनमधून होणारे परदेश दौरे! अशामध्ये कार्यक्रमाचे लेखक सचिन गोस्वामी यांनी चिंता जाहीर केली आहे. त्यांच्या मनात कार्यक्रमासंदर्भात एक खंत आहे. ते म्हणतात की महाराष्ट्राची हास्यजत्रेच्या नावाने अनेक यूट्यूब चॅनेल किंवा इतर सोशल मीडिया हॅन्डल त्यांचे पोट भरत आहेत. परंतु त्यांचा आक्षेप असा आहे की बहुतेक लोक ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ चा कंटेंट Sony Marathi किंवा Show कडून कोणतीही परवानगी न घेता पोस्ट करत आहेत आणि Views वाढवण्यासाठी अश्लील Thumbnail चा वापर करत आहेत. एका Facebook च्या माध्यमातून त्यांनी हा आरोप केला आहे.

‘बेबी लेट्स डान्स’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला; ‘मी होणार सुपरस्टार’ फेम अपेक्षा लोंढेचा दमदार डान्स अवतार

सचिन गोस्वामी यांनी पोस्टमध्ये नमूद केले आहे की, “विकृतीचा कळस… गेल्या ८ वर्षांपासून ‘महाराष्ट्राची हास्य जत्रा’ हा कार्यक्रम सोनी मराठीवर प्रेक्षकांचं भरभरून मनोरंजन करत आहे. आता या कार्यक्रमाने १००० भागांचा ऐतिहासिक टप्पा गाठला असून जगभरातील मराठी प्रेक्षकांचे प्रेम मिळवले आहे. सध्या या कार्यक्रमाचे अनेक भाग सोनी मराठीच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनेल आणि पोर्टलवर उपलब्ध आहेत. मात्र, काही इतर यूट्यूब चॅनेल्स अधिकृत अथवा अनधिकृत पद्धतीने हे भाग प्रसारित करून त्यातून आर्थिक लाभ घेत आहेत. यापैकी काही चॅनेल्स प्रेक्षकांचे लक्ष वेधण्यासाठी अत्यंत अश्लील आणि दिशाभूल करणारे थंबनेल व कॅप्शन वापरत आहेत. हा प्रकार अत्यंत निषेधार्ह असून कार्यक्रमाच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचवणारा आहे. ज्या दर्जेदार कार्यक्रमाच्या माध्यमातून स्वतःचा फायदा करून घेतला जातो, त्याच कार्यक्रमाची अशा पद्धतीने बदनामी करणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. ‘महाराष्ट्राची हास्य जत्रा’ दर्जेदार आणि कौटुंबिक मनोरंजन देण्यासाठी कायम कटिबद्ध आहे. त्यामुळे अशा थंबनेल्स किंवा कॅप्शनच्या आधारे कार्यक्रमाच्या गुणवत्तेबाबत कोणताही गैरसमज करून घेऊ नये, ही सर्व प्रेक्षकांना नम्र विनंती. संबंधितांनी हे प्रकार तातडीने थांबवावेत. तसेच, अशा प्रकारचे आक्षेपार्ह थंबनेल किंवा कॅप्शन असलेले व्हिडिओ आढळल्यास कृपया ते रिपोर्ट करून सहकार्य करावे. धन्यवाद.”

‘भूतम भयम्’च्या ‘पैशाचा पाऊस’ रॅपचा जल्लोषात म्युझिक लॉन्च; विद्यार्थ्यांसोबत रंगली धमाल


सचिन गोस्वामी यांची पोस्ट पाहून महाराष्ट्राची हास्य जत्रा कार्यक्रमाच्या अनेक चाहत्यांनी त्यांच्याशी कमेंट्सच्या माध्यमातून संपर्क साधला आहे. त्यांनी सचिन गोस्वामी तसेच संपूर्ण टीमला धीर दिला आहे की “अशा गोष्टींना सुजाण प्रेक्षक म्हणून आम्हीही दुर्लक्षित करू आणि तुम्ही अशा गोष्टींकडे फारसे लक्ष देऊ नका.”

Web Title: Sachin goswami complaints about marathi show maharashtrachi hasyajatra

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 03, 2026 | 08:08 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
महाराष्ट्राची हास्यजत्रेच्या नावाने पसरवली जातेय अश्लीलता? अखेर सचिन गोस्वामी बोललेच! पोस्ट करत दिली संपूर्ण माहिती

महाराष्ट्राची हास्यजत्रेच्या नावाने पसरवली जातेय अश्लीलता? अखेर सचिन गोस्वामी बोललेच! पोस्ट करत दिली संपूर्ण माहिती

Jul 03, 2026 | 08:08 PM
‘ॲट्रॉसिटी’ कायद्यात दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढवा; मुख्यमंत्री फडणवीसांचे पोलीस व सरकारी वकिलांना निर्देश

‘ॲट्रॉसिटी’ कायद्यात दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढवा; मुख्यमंत्री फडणवीसांचे पोलीस व सरकारी वकिलांना निर्देश

Jul 03, 2026 | 08:00 PM
Health Tips: जेवणानंतर चहा पिण्याची सवय आहे का? आरोग्यासाठी ठरू शकते घातक; ‘हे’ परिणाम एकदा वाचाच

Health Tips: जेवणानंतर चहा पिण्याची सवय आहे का? आरोग्यासाठी ठरू शकते घातक; ‘हे’ परिणाम एकदा वाचाच

Jul 03, 2026 | 07:59 PM
Gold Rate Alert: हीच का ती वेळ…? आता सोनं खरेदी करणं योग्य आहे की भाव आणखी घसरणार? जाणून घ्या तज्ज्ञांचा सल्ला

Gold Rate Alert: हीच का ती वेळ…? आता सोनं खरेदी करणं योग्य आहे की भाव आणखी घसरणार? जाणून घ्या तज्ज्ञांचा सल्ला

Jul 03, 2026 | 07:50 PM
मोठी बातमी! केंद्र सरकारची ‘मेटा’ला नवीन नोटीस; इन्स्टाग्रामवरील आक्षेपार्ह कंटेंटवरून थेट समन्स जारी

मोठी बातमी! केंद्र सरकारची ‘मेटा’ला नवीन नोटीस; इन्स्टाग्रामवरील आक्षेपार्ह कंटेंटवरून थेट समन्स जारी

Jul 03, 2026 | 07:47 PM
क्यूबेक सोबतच्या भागीदारीतून महाराष्ट्रात होणार मोठी गुंतवणूक; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा विश्वास!

क्यूबेक सोबतच्या भागीदारीतून महाराष्ट्रात होणार मोठी गुंतवणूक; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा विश्वास!

Jul 03, 2026 | 07:28 PM
Khamenei Funeral: युद्धानंतर इराणचे सर्वात मोठे राजनैतिक शक्तीप्रदर्शन; अली खामेनी यांच्या अंत्ययात्रेत भारतासह 100 देश सहभागी

Khamenei Funeral: युद्धानंतर इराणचे सर्वात मोठे राजनैतिक शक्तीप्रदर्शन; अली खामेनी यांच्या अंत्ययात्रेत भारतासह 100 देश सहभागी

Jul 03, 2026 | 07:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा