‘भूतम भयम्’च्या ‘पैशाचा पाऊस’ रॅपचा जल्लोषात म्युझिक लॉन्च; विद्यार्थ्यांसोबत रंगली धमाल

मराठीतील आगामी हॉरर-कॉमेडी चित्रपट ‘भूतम भयम्’ सध्या प्रेक्षकांमध्ये चर्चेचा विषय ठरत आहे. भन्नाट कथा, तरुण कलाकारांची दमदार फौज आणि हटके सादरीकरणामुळे चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता दिवसेंदिवस वाढत आहे. नुकतेच चित्रपटातील ‘पैशाचा पाऊस’ हे रॅप गाणे प्रदर्शित करण्यात आले असून, त्याचा म्युझिक लॉन्च सोहळा रसायनी येथील पिल्लई महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांच्या जल्लोषात पार पडला.
या कार्यक्रमासाठी चित्रपटाची संपूर्ण टीम महाविद्यालयात उपस्थित होती. विद्यार्थ्यांनी कलाकारांचे उत्स्फूर्त स्वागत करत गाण्याच्या तालावर ठेका धरला. गाणे प्रदर्शित होताच संपूर्ण परिसरात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले. विशेष म्हणजे विद्यार्थ्यांनी या गाण्यावर खास नृत्य सादर करून चित्रपटाच्या टीमला सुखद धक्का दिला. कलाकारांनीही विद्यार्थ्यांशी मनमोकळा संवाद साधत अनेक आठवणींचे क्षण अनुभवले. या उत्स्फूर्त प्रतिसादामुळे ‘पैशाचा पाऊस’ रॅपने तरुणाईची पसंती मिळवल्याचे स्पष्ट झाले.
या गाण्यात सात मित्रांची भन्नाट मैत्री, जोशपूर्ण बीट्स आणि आकर्षक पिक्चरायझेशन पाहायला मिळते. गाण्याचे बोल श्रेयस सागवेकर आणि श्रीनाथ म्हात्रे यांनी लिहिले असून, संगीतही श्रीनाथ म्हात्रे यांचे आहे. ‘तांबडी चामडी’ या गाण्यामुळे लोकप्रिय झालेल्या रॅपर श्रेयस सागवेकर यांनी आपल्या दमदार आवाजाने या रॅपला वेगळी ऊर्जा दिली आहे.
यावेळी दिग्दर्शक रामचंद्र अरुण गांवकर यांनी सांगितले की, ‘भूतम भयम्’ हा चित्रपट तरुणाईची मैत्री, त्यांची धमाल आणि उत्साह मोठ्या पडद्यावर साकारतो. ‘पैशाचा पाऊस’ रॅप हा त्याच ऊर्जेचा भाग असल्याने विद्यार्थ्यांसमोरच हे गाणे लॉन्च करण्याचा निर्णय घेतला. विद्यार्थ्यांचा मिळालेला प्रतिसाद पाहून चित्रपटालाही भरघोस प्रेम मिळेल, असा विश्वास वाटतो.
रॅपर श्रेयस सागवेकर यांनीही हा अनुभव अविस्मरणीय असल्याचे सांगितले. ‘तरुणाईची भाषा, त्यांचा स्वॅग आणि त्यांची ऊर्जा गाण्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. विद्यार्थ्यांनी गाण्यावर केलेला जल्लोष आणि डान्स पाहून आमच्या मेहनतीचे चीज झाल्याची भावना मनात निर्माण झाली,’ असे ते म्हणाले.
झी स्टुडिओज प्रस्तुत आणि कायरा कुमार क्रिएशन्स निर्मित ‘भूतम भयम्’ या चित्रपटाचे लेखन व दिग्दर्शन रामचंद्र अरुण गांवकर यांनी केले आहे. नरेन कुमार आणि महेश ज्ञानदेव कोरडे हे चित्रपटाचे निर्माते असून, बवेश जानवलेकर प्रस्तुतकर्ता आहेत. चित्रपटात करण सोनावणे, नील साळेकर, सौरभ घाडगे, शुभम जाधव, सिद्धांत सरफरे, मनमीत पेम आणि पुष्कराज चिरपुटकर यांची लोकप्रिय ‘ऑरेंज ज्यूस गँग’ प्रेक्षकांचे मनोरंजन करताना दिसणार आहे. हॉरर, कॉमेडी आणि मैत्रीचा अनोखा संगम असलेला ‘भूतम भयम्’ हा चित्रपट २४ जुलै रोजी सर्वत्र प्रदर्शित होणार आहे.