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‘बेबी लेट्स डान्स’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला; ‘मी होणार सुपरस्टार’ फेम अपेक्षा लोंढेचा दमदार डान्स अवतार

Updated On: Jul 03, 2026 | 04:54 PM IST
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सारांश

'बेबी लेट्स डान्स' या गाण्याच्या घोषणेमुळेच संगीतप्रेमींमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. आधुनिक संगीत, आकर्षक नृत्यरचना आणि दमदार सादरीकरणाचा संगम असलेले हे गाणे तरुणाईच्या पसंतीस उतरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • पुन्हा एकदा नव्या संकल्पनेसह सज्ज झाली आहे.
  • गाणे सोशल मीडियावरही चर्चेचा विषय ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
  • घोषणेमुळेच संगीतप्रेमींमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
मराठी म्युझिक अल्बम क्षेत्रात वेगवेगळ्या संकल्पनांवर आधारित गाणी सादर करणाऱ्या केपी फिल्म्स आणि ८ स्टुडिओकडून आता आणखी एक भन्नाट डान्सिकल गाणे प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. ‘बेबी लेट्स डान्स’ या नव्या म्युझिक अल्बमची घोषणा करण्यात आली असून, आधुनिक संगीत, आकर्षक नृत्यरचना आणि स्टायलिश सादरीकरणाचा सुरेख मिलाफ या गाण्यात पाहायला मिळणार आहे. याआधी ‘मौसम इश्काचा’, ‘बहिण लाडकी’, ‘साजनी’, ‘तुला पाहून मी’, ‘राधा बासरी’ आणि ‘मराठी रॅपर’ यांसारख्या गाण्यांना रसिकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळाल्यानंतर ही टीम पुन्हा एकदा नव्या संकल्पनेसह सज्ज झाली आहे.

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या गाण्याचे प्रमुख आकर्षण म्हणजे ‘मी होणार सुपरस्टार’ फेम नृत्यांगना अपेक्षा लोंढे हिचा दमदार डान्स परफॉर्मन्स. तिच्यासोबत जय इथापे आणि समृद्धी काळे हे कलाकारही महत्त्वाच्या भूमिकेत झळकणार आहेत. नुकतेच या गाण्याचे चित्रीकरण पूर्ण झाले असून, त्यामधील भव्य सेट्स, रंगतदार दृश्यरचना आणि ऊर्जावान नृत्यरचना प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

‘बेबी लेट्स डान्स’ या गाण्याला गायक हर्षवर्धन वावरे आणि गायिका सोनाली सोनवणे यांनी आपल्या सुमधुर आवाजाने सजवले आहे. गाण्याची संकल्पना किशन पटेल यांची असून, दिग्दर्शनाची धुरा स्वप्नील पाटील यांनी सांभाळली आहे. संगीत, नृत्य आणि दृश्यरचनेचा प्रभावी मेळ घालत हे गाणे तरुणाईला विशेष आकर्षित करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

निर्मात्यांच्या मते, ‘बेबी लेट्स डान्स’ हे केवळ एक गाणे नसून संगीत आणि नृत्याचा उत्सव आहे. आधुनिक धाटणी, आकर्षक व्हिज्युअल्स आणि जोशपूर्ण सादरीकरणामुळे हे गाणे सोशल मीडियावरही चर्चेचा विषय ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

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सध्या या गाण्याची पोस्टर आणि घोषणेमुळेच संगीतप्रेमींमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. उत्कृष्ट संगीत, दमदार कोरिओग्राफी आणि कलाकारांचा उत्स्फूर्त अभिनय यामुळे ‘बेबी लेट्स डान्स’ हा म्युझिक अल्बम प्रदर्शित झाल्यानंतर प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत असून हे गाणे लवकरच रसिकांच्या भेटीला येणार आहे.

Web Title: Baby lets dance of apeksha londhe coming soon to audiences

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Published On: Jul 03, 2026 | 04:54 PM

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