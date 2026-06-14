Dhamaal 4 : आणखीन एका मराठमोळा पठ्ठ्याचे हिंदीत पदार्पण! रंगभूमी गाजवणारे ‘गुजले’, आहेत तरी कोण?

या सिनेमाचे वैशिष्ट्य म्हणजे या सिनेमात महाराष्ट्राची हास्यजत्रा फेम अभिनेत्री नम्रता संभेराव अगदी पहिल्यांदाच हिंदी सिनेक्षेत्राच्या माध्यमातून मोठ्या पडद्यावर झळकणार आहे. फार लहान भूमिका असली तरी या सिनेमाच्या माध्यमातून नम्रता संभेराव Bollywood मध्ये पदार्पण करणार आहे. मराठी सिनेप्रेक्षकांसाठी आणखीन एक आनंदाची गोष्ट म्हणजे आणखीन एक कलाकार या सिनेमाच्या माध्यमातून Bollywood मध्ये पदार्पण करणार आहे.
Dhamaal 4 हा सिनेमा मराठी रंगभूमी कलाकार सौरभ गुजलेसाठी खास आहे. या सिनेमाच्या माध्यमातून सौरभ गुजले Bollywood मध्ये Debut करणार आहे. या सिनेमात तो अभिनेता रितेश देशमुखसह स्क्रीन शेअर करणार आहे. तसेच अभिनेते जावेद जाफरी, अभिनेते अर्षद वारसी तसेच अभिनेते अजय देवगण यांच्यासह अभिनय करण्याची संधी या सिनेमाच्या माध्यमातून सौरभला मिळाली आहे. सौरभच्या या यशामुळे संपूर्ण मराठी सिनेसृष्टी, मालिका क्षेत्र तसेच रंगभूमीतून त्याचे कौतुक करण्यात येत आहे तसेच शुभेच्छा दिल्या जात आहेत.
Dhamaal 4 च्या माध्यमातून हिंदी सिनेसृष्टीत पदार्पण करणारा Saurabh Gunjale मराठी रंगभूमी, व्यावसायिक नाटकं आणि टेलिव्हिजन मालिकांमधून गेली अनेक वर्ष मराठी प्रेक्षकांची सेवा करत आला आहे. ‘करून गेलो गाव’ सारख्या लोकप्रिय नाटकातून आणि विविध मराठी प्रोजेक्ट्समधून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेला सौरभ आता हिंदी प्रेक्षकांनाही आपल्या अभिनयाने भुरळ घालण्यासाठी सज्ज झाला आहे. सोशल मीडियावर त्याच्या मित्र मंडळींनी तसेच चाहत्यांनी त्याच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला आहे.